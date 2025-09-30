https://crimea.ria.ru/20250930/kogda-dostroyat-kanalizatsionnyy-kollektor-v-balaklave-1149859932.html
Когда достроят канализационный коллектор в Балаклаве
Строительная готовность Балаклавского канализационного коллектора достигла 40%. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Строительная готовность Балаклавского канализационного коллектора достигла 40%. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Также к этому времени завершается прокладка коллектора от центра Балаклавы до седьмого километра шоссе, ведется монтаж блоков смотровых колодцев канализационной насосной станции "Золотая Балка" и бетонирование конструкций на КНС №9.10 участок также реконструируют, в планах – дополнительно построить насосную станцию "Золотая Балка-2".На объекте задействовано 83 рабочих, 11 инженерно-технических специалистов и 64 единицы техники. Губернатор добавил, что строительство коллектора тесно связано с развитием яхтенной марины, реконструкцией очистных сооружений и будущей застройкой территорий вдоль Балаклавского шоссе. Новый коллектор сможет обслуживать как существующие, так и новые объекты.В итоге ежесуточная пропускная способность нового коллектора составит 12,5 тысяч кубометров, что более чем в два раза превышает текущие объемы.Общая протяженность канализационного коллектора в Балаклаве составляет почти 15 километров. Коллектор строится в две нитки – это обеспечит высокую пропускную способность и резервирование системы на случай увеличения нагрузки или аварийных ситуаций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реконструкция очистных сооружений под Судаком – что сделаноЯхтенная марина в Балаклаве: с ходом строительства ознакомился ХуснуллинВ Казачьей бухте Севастополя обустроили систему водоотведения
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Строительная готовность Балаклавского канализационного коллектора достигла 40%. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Общая строительная готовность объекта достигла 40%. Основной объем работ по открытой прокладке труб в черте города завершен. Там, где это невозможно, применяются современные бестраншейные технологии: горизонтально-направленное бурение – уже пройдено около 4,5 км, и микротоннелирование – 5,5 километров", – сообщил он в Telegram.
Также к этому времени завершается прокладка коллектора от центра Балаклавы до седьмого километра шоссе, ведется монтаж блоков смотровых колодцев канализационной насосной станции "Золотая Балка" и бетонирование конструкций на КНС №9.10 участок также реконструируют, в планах – дополнительно построить насосную станцию "Золотая Балка-2".
На объекте задействовано 83 рабочих, 11 инженерно-технических специалистов и 64 единицы техники.
"Планируемый срок завершения строительства — декабрь 2026 года. Есть вероятность досрочного ввода объекта. Этот проект позволит прекратить сброс неочищенных стоков в море, обеспечит современные нужды Балаклавы и станет драйвером для развития новых микрорайонов", – отметил Развожаев.
Губернатор добавил, что строительство коллектора тесно связано с развитием яхтенной марины, реконструкцией очистных сооружений и будущей застройкой территорий вдоль Балаклавского шоссе. Новый коллектор сможет обслуживать как существующие, так и новые объекты.
В итоге ежесуточная пропускная способность нового коллектора составит 12,5 тысяч кубометров, что более чем в два раза превышает текущие объемы.
Общая протяженность канализационного коллектора в Балаклаве составляет почти 15 километров
. Коллектор строится в две нитки – это обеспечит высокую пропускную способность и резервирование системы на случай увеличения нагрузки или аварийных ситуаций.
