Когда достроят канализационный коллектор в Балаклаве

Когда достроят канализационный коллектор в Балаклаве - РИА Новости Крым, 30.09.2025

Когда достроят канализационный коллектор в Балаклаве

Строительная готовность Балаклавского канализационного коллектора достигла 40%. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Строительная готовность Балаклавского канализационного коллектора достигла 40%. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Также к этому времени завершается прокладка коллектора от центра Балаклавы до седьмого километра шоссе, ведется монтаж блоков смотровых колодцев канализационной насосной станции "Золотая Балка" и бетонирование конструкций на КНС №9.10 участок также реконструируют, в планах – дополнительно построить насосную станцию "Золотая Балка-2".На объекте задействовано 83 рабочих, 11 инженерно-технических специалистов и 64 единицы техники. Губернатор добавил, что строительство коллектора тесно связано с развитием яхтенной марины, реконструкцией очистных сооружений и будущей застройкой территорий вдоль Балаклавского шоссе. Новый коллектор сможет обслуживать как существующие, так и новые объекты.В итоге ежесуточная пропускная способность нового коллектора составит 12,5 тысяч кубометров, что более чем в два раза превышает текущие объемы.Общая протяженность канализационного коллектора в Балаклаве составляет почти 15 километров. Коллектор строится в две нитки – это обеспечит высокую пропускную способность и резервирование системы на случай увеличения нагрузки или аварийных ситуаций.

