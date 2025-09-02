https://crimea.ria.ru/20250902/v-kazachey-bukhte-sevastopolya-obustroili-sistemu-vodootvedeniya-1149147868.html

В Казачьей бухте Севастополя обустроили систему водоотведения

02.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. После многочисленных обращений жителей Севастополя в городе обустроили систему водоотведения в Казачьей бухте. Основные работы выполнили к началу учебного года. Об этом сказано на официальном портале города-героя.К работам мы приступили в конце июля. Чтобы обустроить ливневую канализацию, сперва подрядчик демонтировал бордюры и частично тротуар с асфальтобетонным покрытием дороги, рассказал первый замдиректора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Николай Максимов."Проложил 200 метров ливневой канализации и установил 174 так называемых прикромочных лотков, которые будут уводить воду в ливневку", – уточнил Максимов.Кроме того, специалисты выполнили работы по благоустройству проезжей части напротив многофункционального культурного центра. Там уложили 610 квадратных метров асфальтобетонного покрытия, а также обустроили недостающий тротуар вдоль детского сада.Ранее сообщалось, что в Балаклаве идет строительство канализационного коллектора. Его общая протяженность почти 15 километров, строится в две нитки – это обеспечит высокую пропускную способность и резервирование системы на случай увеличения нагрузки или аварийных ситуаций. Окончание работ будет завершено в 2026 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе до конца года обустроят Античный проспектВ школах Феодосии ремонт крыш и спортплощадок может продлиться до ноябряВ Судаке реконструируют систему канализации – на каком этапе работы

