В Казачьей бухте Севастополя обустроили систему водоотведения - РИА Новости Крым, 02.09.2025
В Казачьей бухте Севастополя обустроили систему водоотведения
В Казачьей бухте Севастополя обустроили систему водоотведения - РИА Новости Крым, 02.09.2025
В Казачьей бухте Севастополя обустроили систему водоотведения
После многочисленных обращений жителей Севастополя в городе обустроили систему водоотведения в Казачьей бухте. Основные работы выполнили к началу учебного года. РИА Новости Крым, 02.09.2025
2025-09-02T15:58
2025-09-02T15:58
севастополь
новости севастополя
водоснабжение
водоотведение
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0b/1138041381_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0fb8b6ee64a09b817fdc1f391dda5719.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. После многочисленных обращений жителей Севастополя в городе обустроили систему водоотведения в Казачьей бухте. Основные работы выполнили к началу учебного года. Об этом сказано на официальном портале города-героя.К работам мы приступили в конце июля. Чтобы обустроить ливневую канализацию, сперва подрядчик демонтировал бордюры и частично тротуар с асфальтобетонным покрытием дороги, рассказал первый замдиректора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Николай Максимов."Проложил 200 метров ливневой канализации и установил 174 так называемых прикромочных лотков, которые будут уводить воду в ливневку", – уточнил Максимов.Кроме того, специалисты выполнили работы по благоустройству проезжей части напротив многофункционального культурного центра. Там уложили 610 квадратных метров асфальтобетонного покрытия, а также обустроили недостающий тротуар вдоль детского сада.Ранее сообщалось, что в Балаклаве идет строительство канализационного коллектора. Его общая протяженность почти 15 километров, строится в две нитки – это обеспечит высокую пропускную способность и резервирование системы на случай увеличения нагрузки или аварийных ситуаций. Окончание работ будет завершено в 2026 году.
севастополь
севастополь, новости севастополя, водоснабжение, водоотведение
В Казачьей бухте Севастополя обустроили систему водоотведения

В Севастополе после жалоб горожан обустроили систему водоотведения в Казачьей бухте

15:58 02.09.2025
 
© РИА Новости КрымТакие трубы укладывают под дородным полотном для водоотведения
Такие трубы укладывают под дородным полотном для водоотведения - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. После многочисленных обращений жителей Севастополя в городе обустроили систему водоотведения в Казачьей бухте. Основные работы выполнили к началу учебного года. Об этом сказано на официальном портале города-героя.
"На сегодняшний день готовность объекта составляет 98%. В течение недели подрядная организация завершит благоустройство территории", – сказано в сообщении.
К работам мы приступили в конце июля. Чтобы обустроить ливневую канализацию, сперва подрядчик демонтировал бордюры и частично тротуар с асфальтобетонным покрытием дороги, рассказал первый замдиректора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Николай Максимов.
"Проложил 200 метров ливневой канализации и установил 174 так называемых прикромочных лотков, которые будут уводить воду в ливневку", – уточнил Максимов.
Кроме того, специалисты выполнили работы по благоустройству проезжей части напротив многофункционального культурного центра. Там уложили 610 квадратных метров асфальтобетонного покрытия, а также обустроили недостающий тротуар вдоль детского сада.
"Вопрос подняли после многочисленных обращений жителей. После осадков, в социальные сети, в адрес правительства люди присылали видео затопленной дороги около нового культурного центра, что затрудняло проход детей в школу", – напомнили в правительстве города-героя.
Ранее сообщалось, что в Балаклаве идет строительство канализационного коллектора. Его общая протяженность почти 15 километров, строится в две нитки – это обеспечит высокую пропускную способность и резервирование системы на случай увеличения нагрузки или аварийных ситуаций. Окончание работ будет завершено в 2026 году.
