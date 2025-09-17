https://crimea.ria.ru/20250917/rekonstruktsiya-ochistnykh-sooruzheniy-pod-sudakom--chto-sdelano-1149510018.html

Реконструкция очистных сооружений под Судаком – что сделано

Реконструкция очистных сооружений под Судаком – что сделано - РИА Новости Крым, 17.09.2025

Реконструкция очистных сооружений под Судаком – что сделано

Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) в поселке Миндальное под Судаком выполнена на 99 процентов, сообщает глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 17.09.2025

2025-09-17T15:20

2025-09-17T15:20

2025-09-17T15:20

крым

судак

канализационные очистные сооружения «южные»

сергей аксенов

реконструкция

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/11/1149509631_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2507605f40b057e716344b04ca1eef3a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) в поселке Миндальное под Судаком выполнена на 99 процентов, сообщает глава Крыма Сергей Аксенов.По его словам, общая стоимость проекта превысила 3,4 миллиарда рублей.Он отметил, что новые очистные сооружения смогут перерабатывать до 15 тысяч кубометров стоков в сутки. Ввод КОС в эксплуатацию обеспечит надежное водоотведение хозяйственно-бытовых отходов от населенных пунктов Судакского округа, что улучшит санитарные условия и экологическую обстановку в регионе, добавил глава Крыма.Ранее сообщалось, что реконструкцию канализационных очистных сооружений в Евпатории завершат к концу 2027 года, сейчас строительная готовность объекта составляет 5 процентов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реконструкция КОС в Евпатории – как идут работыКак в Крыму обеспечивают качество подачи питьевой водыРеконструкция очистных в Малом Маяке выходит на завершающий этап

крым

судак

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, судак, канализационные очистные сооружения «южные», сергей аксенов, реконструкция, новости крыма