https://crimea.ria.ru/20250917/rekonstruktsiya-ochistnykh-sooruzheniy-pod-sudakom--chto-sdelano-1149510018.html
Реконструкция очистных сооружений под Судаком – что сделано
Реконструкция очистных сооружений под Судаком – что сделано - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Реконструкция очистных сооружений под Судаком – что сделано
Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) в поселке Миндальное под Судаком выполнена на 99 процентов, сообщает глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 17.09.2025
2025-09-17T15:20
2025-09-17T15:20
2025-09-17T15:20
крым
судак
канализационные очистные сооружения «южные»
сергей аксенов
реконструкция
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/11/1149509631_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2507605f40b057e716344b04ca1eef3a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) в поселке Миндальное под Судаком выполнена на 99 процентов, сообщает глава Крыма Сергей Аксенов.По его словам, общая стоимость проекта превысила 3,4 миллиарда рублей.Он отметил, что новые очистные сооружения смогут перерабатывать до 15 тысяч кубометров стоков в сутки. Ввод КОС в эксплуатацию обеспечит надежное водоотведение хозяйственно-бытовых отходов от населенных пунктов Судакского округа, что улучшит санитарные условия и экологическую обстановку в регионе, добавил глава Крыма.Ранее сообщалось, что реконструкцию канализационных очистных сооружений в Евпатории завершат к концу 2027 года, сейчас строительная готовность объекта составляет 5 процентов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реконструкция КОС в Евпатории – как идут работыКак в Крыму обеспечивают качество подачи питьевой водыРеконструкция очистных в Малом Маяке выходит на завершающий этап
крым
судак
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/11/1149509631_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_66031c05d2ee3603d67ff9d9169136ea.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, судак, канализационные очистные сооружения «южные», сергей аксенов, реконструкция, новости крыма
Реконструкция очистных сооружений под Судаком – что сделано
Под Судаком в поселке Миндальное очистные сооружения готовы на 99 процентов – Аксенов