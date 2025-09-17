Реконструкция очистных сооружений под Судаком – что сделано

Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) в поселке Миндальное под Судаком выполнена на 99 процентов, сообщает глава Крыма Сергей Аксенов.По его словам, общая стоимость проекта превысила 3,4 миллиарда рублей.Он отметил, что новые очистные сооружения смогут перерабатывать до 15 тысяч кубометров стоков в сутки. Ввод КОС в эксплуатацию обеспечит надежное водоотведение хозяйственно-бытовых отходов от населенных пунктов Судакского округа, что улучшит санитарные условия и экологическую обстановку в регионе, добавил глава Крыма.Ранее сообщалось, что реконструкцию канализационных очистных сооружений в Евпатории завершат к концу 2027 года, сейчас строительная готовность объекта составляет 5 процентов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) в поселке Миндальное под Судаком выполнена на 99 процентов, сообщает глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, общая стоимость проекта превысила 3,4 миллиарда рублей.
"На объекте выполнены все предусмотренные проектной документацией работы: демонтаж старых зданий, монтаж напорного коллектора, строительство всех инженерных сооружений, установка технологического и лабораторного оборудования", – рассказал Аксенов.
Он отметил, что новые очистные сооружения смогут перерабатывать до 15 тысяч кубометров стоков в сутки. Ввод КОС в эксплуатацию обеспечит надежное водоотведение хозяйственно-бытовых отходов от населенных пунктов Судакского округа, что улучшит санитарные условия и экологическую обстановку в регионе, добавил глава Крыма.
Ранее сообщалось, что реконструкцию канализационных очистных сооружений в Евпатории завершат к концу 2027 года, сейчас строительная готовность объекта составляет 5 процентов.
