Житель Керчи получил заочный приговор за попытку убийства 18 лет назад
2025-10-20T17:06
2025-10-20T17:06
2025-10-20T17:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Житель Керчи заочно приговорен к 8 годам колонии за попытку застрелить бывшую невестку в 2007 году. Об этом сообщает пресс-служа прокуратуры Крыма.По данным правоохранителей, подсудимый приобрел пистолет и в июне 2007 года выстрелил в бывшую невестку, которая ответным ударом сбила родственника с ног. Благодаря сопротивлению и своевременной медпомощи женщина осталась жива.Суд заочно приговорил фигуранта к 8 годам исправительной колонии строгого режима.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму ловят серийных насильников и раскрывают убийства прошлых летВ Алуште пьяный отец угрожал убить сына топором – приговор судаСевастополец получил 6,5 лет за покушение на убийство из-за ревности
