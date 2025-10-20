Рейтинг@Mail.ru
Житель Керчи получил заочный приговор за попытку убийства 18 лет назад - РИА Новости Крым, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251020/zhitel-kerchi-poluchil-zaochnyy-prigovor-za-popytku-ubiystva-18-let-nazad-1150314943.html
Житель Керчи получил заочный приговор за попытку убийства 18 лет назад
Житель Керчи получил заочный приговор за попытку убийства 18 лет назад - РИА Новости Крым, 20.10.2025
Житель Керчи получил заочный приговор за попытку убийства 18 лет назад
Житель Керчи заочно приговорен к 8 годам колонии за попытку застрелить бывшую невестку в 2007 году. Об этом сообщает пресс-служа прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 20.10.2025
2025-10-20T17:06
2025-10-20T17:01
керчь
происшествия
покушение
прокуратура республики крым
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1e/1149084327_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0c4cfc3cfbfcf31a44268a358c4d4764.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Житель Керчи заочно приговорен к 8 годам колонии за попытку застрелить бывшую невестку в 2007 году. Об этом сообщает пресс-служа прокуратуры Крыма.По данным правоохранителей, подсудимый приобрел пистолет и в июне 2007 года выстрелил в бывшую невестку, которая ответным ударом сбила родственника с ног. Благодаря сопротивлению и своевременной медпомощи женщина осталась жива.Суд заочно приговорил фигуранта к 8 годам исправительной колонии строгого режима.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму ловят серийных насильников и раскрывают убийства прошлых летВ Алуште пьяный отец угрожал убить сына топором – приговор судаСевастополец получил 6,5 лет за покушение на убийство из-за ревности
керчь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1e/1149084327_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_4d76da321d7885fc3fab1b76add04f2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керчь, происшествия, покушение, прокуратура республики крым, крым, новости крыма
Житель Керчи получил заочный приговор за попытку убийства 18 лет назад

Житель Керчи заочно приговорен за попытку застрелить бывшую невестку 18 лет назад

17:06 20.10.2025
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваФемида
Фемида
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Житель Керчи заочно приговорен к 8 годам колонии за попытку застрелить бывшую невестку в 2007 году. Об этом сообщает пресс-служа прокуратуры Крыма.
По данным правоохранителей, подсудимый приобрел пистолет и в июне 2007 года выстрелил в бывшую невестку, которая ответным ударом сбила родственника с ног. Благодаря сопротивлению и своевременной медпомощи женщина осталась жива.
"От правоохранительных органов мужчина скрылся и объявлен в международный розыск", – сказано в сообщении.
Суд заочно приговорил фигуранта к 8 годам исправительной колонии строгого режима.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как в Крыму ловят серийных насильников и раскрывают убийства прошлых лет
В Алуште пьяный отец угрожал убить сына топором – приговор суда
Севастополец получил 6,5 лет за покушение на убийство из-за ревности
 
КерчьПроисшествияПокушениеПрокуратура Республики КрымКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:09В Севастополе иностранец устроил массовое ДТП с пятью авто
17:56Вместо ракет – жалобы: как прошла встреча Трампа и Зеленского
17:41Цена на бензин Аи-92 опять побила рекорд
17:27В Крыму собирают уникальный урожай винограда
17:06Житель Керчи получил заочный приговор за попытку убийства 18 лет назад
16:52Ситуация с топливом в Севастополе полностью стабилизирована - власти
16:35Более 80 тысяч детей получили выплаты в Севастополе
16:25В Севастополе закрыли рейд
16:18На тропе Голицына убирают камни после обвала - движение ограничено
15:55Скончался Михаил Бахарев
15:50Маргарита Симоньян начала химиотерапию
15:32Рябков объяснил ключевую задачу Москвы в переговорах с США
15:23Дело ячейки идеологов всемирного халифата из Крыма передано в суд
15:09Почему Зеленский заикнулся об окончании конфликта
14:45В Крыму в ДПТ погибли трое и пострадали 23 человека
14:26В Крыму стартовал проект "Герои России – гордость Крыма"
14:03Афера на 500 млн: СК завел дело о хищении у Минобороны
13:55Киев несет колоссальные потери на всех фронтах
13:38Добро в форме МЧС: в Крыму издали календарь в поддержку детского хосписа
13:22Боялся испачкать салон: севастополец вез 4-летнего сына в кузове пикапа
Лента новостейМолния