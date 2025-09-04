https://crimea.ria.ru/20250904/vybrat-formu-nabora-sotsuslug-krymchane-lgotniki-mogut-do-1-oktyabrya-1149168177.html

Выбрать форму набора соцуслуг крымчане-льготники могут до 1 октября

Выбрать форму набора соцуслуг крымчане-льготники могут до 1 октября

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Крымчане, которые имеют федеральные льготы, могут выбрать форму получения набора социальных услуг до 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба Социального фонда России по Республике Крым."В Республике Крым проживает более 156 тысяч человек, которые являются получателями ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и набора социальных услуг (НСУ). Все они могут выбрать форму получения набора социальных услуг на 2026 год: натуральную или в денежном эквиваленте. Для этого до 1 октября текущего года необходимо подать соответствующее заявление через портал Госуслуг, в МФЦ или в любой клиентской службе Отделения СФР по Республике Крым", - говорится в сообщении.При этом, как уточнили в пресс-службе, заявить о своем выборе должны только те федеральные льготники, которые хотят изменить способ получения набора соцуслуг. В случае, когда человеку уже предоставляется набор социальных услуг в той или иной форме, и его это устраивает, никуда обращаться не нужно, все продлится автоматически.В денежном эквиваленте стоимость набора соцуслуг с 1 февраля 2025 года составляет чуть больше 1728 рублей в месяц. Из них лекарственная часть — 1 331 рублей, санаторно-курортное лечение (при наличии медицинских показаний) — 205 рублей, проезд к месту лечения и обратно — 191 рублей. Заменить на денежную компенсацию можно как весь набор, так и отдельные его услуги. В зависимости от выбора формы получения набора соцуслуг будет меняться и размер ежемесячной денежной выплаты, поскольку стоимость НСУ входит в ее состав, пояснили в Пенсионном фонде.В случае, если человек отказался от натуральных льгот (полностью или частично), он уже не сможет воспользоваться ими в течение всего следующего года. Также стоит учитывать, что льготы в натуральном виде предоставляются не в пределах суммы денежной компенсации, а в том объеме, который необходим человеку, добавили в ведомстве.Ранее сообщалось, что в Крыму с начала года больше 2300 граждан льготной категории прошли бесплатное санаторно-курортное лечение.

