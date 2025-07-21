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Больше 2,3 тысяч льготников в Крыму бесплатно отдохнули в санаториях
Больше 2,3 тысяч льготников в Крыму бесплатно отдохнули в санаториях - РИА Новости Крым, 20.07.2025
Больше 2,3 тысяч льготников в Крыму бесплатно отдохнули в санаториях
В Крыму с начала года больше 2300 граждан льготной категории прошли бесплатное санаторно-курортное лечение. Об этом сообщает Отделение Социального фонда России... РИА Новости Крым, 20.07.2025
2025-07-21T06:02
2025-07-21T06:02
2025-07-20T17:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года больше 2300 граждан льготной категории прошли бесплатное санаторно-курортное лечение. Об этом сообщает Отделение Социального фонда России (СФР) по Республике Крым.В соцфонде напомнили, что бесплатную путевку крымчане могут получить при условии, что набор социальных услуг в части санаторно-курортного лечения сохранен в натуральной форме. Путевка выделяется при наличии показаний и отсутствии противопоказаний к лечению.Бесплатными путевками обеспечиваются и сопровождающие для некоторых категорий льготников, например, для граждан с заболеваниями и последствиями травм спинного мозга, а также для детей с инвалидностью.Ранее глава ассоциации "Туристический альянс Крыма" Светлана Возная заявила, что крымские санатории и отели в этом курортном сезоне наращивают число оздоровительных услуг, что привлекает все больше туристов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанам начали учитывать "украинский" стаж для пенсии – кому положеноДополнительные выходные для родителей детей с инвалидностью: как получитьМРОТ в России планируют увеличить до 35 тысяч рублей
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Больше 2,3 тысяч льготников в Крыму бесплатно отдохнули в санаториях
В Крыму более 2,3 льготников получили бесплатные путевки в санатории – соцфонд
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года больше 2300 граждан льготной категории прошли бесплатное санаторно-курортное лечение. Об этом сообщает Отделение Социального фонда России (СФР) по Республике Крым.
"Федеральные льготники имеют право на бесплатное санаторно-курортное лечение. За полгода было приобретено 2756 путевок для обеспечения крымчан льготных категорий. Более 2,3 жителей региона уже прошли санаторно-курортное лечение в здравницах", – сказано в сообщении.
В соцфонде напомнили, что бесплатную путевку крымчане могут получить при условии, что набор социальных услуг в части санаторно-курортного лечения сохранен в натуральной форме. Путевка выделяется при наличии показаний и отсутствии противопоказаний к лечению.
"Профиль санатория определяется врачом. Если кроме предоставления путевки получатель выбрал предоставление в натуральном виде услуги по проезду к месту лечения и обратно, то и дорога до санатория будет для него бесплатной", – подчеркнули специалисты.
Бесплатными путевками обеспечиваются и сопровождающие для некоторых категорий льготников, например, для граждан с заболеваниями и последствиями травм спинного мозга, а также для детей с инвалидностью.
"Длительность санаторно-курортного лечения составляет 18 дней, для детей с инвалидностью – 21 день, а для граждан с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга – от 24 до 42 дней", – уточнили в соцфонде.
Ранее глава ассоциации "Туристический альянс Крыма" Светлана Возная заявила, что крымские санатории и отели в этом курортном сезоне наращивают число оздоровительных услуг, что привлекает все больше туристов.
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