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Больше 2,3 тысяч льготников в Крыму бесплатно отдохнули в санаториях

Больше 2,3 тысяч льготников в Крыму бесплатно отдохнули в санаториях - РИА Новости Крым, 20.07.2025

Больше 2,3 тысяч льготников в Крыму бесплатно отдохнули в санаториях

В Крыму с начала года больше 2300 граждан льготной категории прошли бесплатное санаторно-курортное лечение. Об этом сообщает Отделение Социального фонда России... РИА Новости Крым, 20.07.2025

2025-07-21T06:02

2025-07-21T06:02

2025-07-20T17:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года больше 2300 граждан льготной категории прошли бесплатное санаторно-курортное лечение. Об этом сообщает Отделение Социального фонда России (СФР) по Республике Крым.В соцфонде напомнили, что бесплатную путевку крымчане могут получить при условии, что набор социальных услуг в части санаторно-курортного лечения сохранен в натуральной форме. Путевка выделяется при наличии показаний и отсутствии противопоказаний к лечению.Бесплатными путевками обеспечиваются и сопровождающие для некоторых категорий льготников, например, для граждан с заболеваниями и последствиями травм спинного мозга, а также для детей с инвалидностью.Ранее глава ассоциации "Туристический альянс Крыма" Светлана Возная заявила, что крымские санатории и отели в этом курортном сезоне наращивают число оздоровительных услуг, что привлекает все больше туристов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанам начали учитывать "украинский" стаж для пенсии – кому положеноДополнительные выходные для родителей детей с инвалидностью: как получитьМРОТ в России планируют увеличить до 35 тысяч рублей

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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