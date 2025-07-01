https://crimea.ria.ru/20250701/mrot-v-rossii-planiruyut-uvelichit-do-35-tysyach-rubley-1147625671.html

МРОТ в России планируют увеличить до 35 тысяч рублей

МРОТ в России планируют увеличить до 35 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 01.07.2025

МРОТ в России планируют увеличить до 35 тысяч рублей

Правительство России разрабатывает стратегию по снижению уровня бедности, сокращению неравенства и увеличению реальных доходов граждан. Об этом в ходе... РИА Новости Крым, 01.07.2025

2025-07-01T21:05

2025-07-01T21:05

2025-07-01T20:20

михаил мишустин

правительство россии

новости

россия

доходы

деньги

минимальный размер оплаты труда (мрот)

господдержка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Правительство России разрабатывает стратегию по снижению уровня бедности, сокращению неравенства и увеличению реальных доходов граждан. Об этом в ходе стратегической сессии рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Премьер-министр отметил, что сейчас в приоритете забота о родителях с детьми. Для них действует широкий комплекс мер поддержки. Хорошо себя зарекомендовало единое пособие для нуждающихся семей, а также беременных женщин. В прошлом году оно выплачивалось на 10 миллионов детей и 140 тысячам будущих матерей. На его предоставление в текущем году в бюджетах всех уровней выделено 1,8 трлн рублей.Кроме того, Мишустин напомнил, что с 1 января 2025 года страховые пенсии сначала подняли на 7,3%. Затем по поручению президента РФ провели дополнительное повышение, исходя из инфляции в 9,5%, а также возобновили индексацию страховых пенсий для работающих граждан.Он также отметил, что по указанию президента РФ правительство увеличивает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) – темпами, которые опережают инфляцию. С января МРОТ прибавил свыше 16,5% и превысил 22 400 рублей. К 2030 году предстоит довести минимальный размер оплаты труда до 35 тысяч рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участников СВО хотят освободить от госпошлины при обращении в судПравительство РФ выделило еще 3 млрд на развитие Крыма и СевастополяВ РФ повысят качество связи

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, правительство россии, новости, россия, доходы, деньги, минимальный размер оплаты труда (мрот), господдержка