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МРОТ в России планируют увеличить до 35 тысяч рублей
МРОТ в России планируют увеличить до 35 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 01.07.2025
МРОТ в России планируют увеличить до 35 тысяч рублей
Правительство России разрабатывает стратегию по снижению уровня бедности, сокращению неравенства и увеличению реальных доходов граждан. Об этом в ходе... РИА Новости Крым, 01.07.2025
2025-07-01T21:05
2025-07-01T21:05
2025-07-01T20:20
михаил мишустин
правительство россии
новости
россия
доходы
деньги
минимальный размер оплаты труда (мрот)
господдержка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Правительство России разрабатывает стратегию по снижению уровня бедности, сокращению неравенства и увеличению реальных доходов граждан. Об этом в ходе стратегической сессии рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Премьер-министр отметил, что сейчас в приоритете забота о родителях с детьми. Для них действует широкий комплекс мер поддержки. Хорошо себя зарекомендовало единое пособие для нуждающихся семей, а также беременных женщин. В прошлом году оно выплачивалось на 10 миллионов детей и 140 тысячам будущих матерей. На его предоставление в текущем году в бюджетах всех уровней выделено 1,8 трлн рублей.Кроме того, Мишустин напомнил, что с 1 января 2025 года страховые пенсии сначала подняли на 7,3%. Затем по поручению президента РФ провели дополнительное повышение, исходя из инфляции в 9,5%, а также возобновили индексацию страховых пенсий для работающих граждан.Он также отметил, что по указанию президента РФ правительство увеличивает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) – темпами, которые опережают инфляцию. С января МРОТ прибавил свыше 16,5% и превысил 22 400 рублей. К 2030 году предстоит довести минимальный размер оплаты труда до 35 тысяч рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участников СВО хотят освободить от госпошлины при обращении в судПравительство РФ выделило еще 3 млрд на развитие Крыма и СевастополяВ РФ повысят качество связи
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михаил мишустин, правительство россии, новости, россия, доходы, деньги, минимальный размер оплаты труда (мрот), господдержка
МРОТ в России планируют увеличить до 35 тысяч рублей
Минимальный размер оплаты труда в России увеличится до 35 тысяч рублей к 2030 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Правительство России разрабатывает стратегию по снижению уровня бедности, сокращению неравенства и увеличению реальных доходов граждан. Об этом в ходе стратегической сессии рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство продолжает работу по повышению благополучия людей. Основные инструменты – совершенствование системы социальной защиты граждан, развитие рынка труда и содействие занятости", – заявил Мишустин.
Премьер-министр отметил, что сейчас в приоритете забота о родителях с детьми. Для них действует широкий комплекс мер поддержки. Хорошо себя зарекомендовало единое пособие для нуждающихся семей, а также беременных женщин. В прошлом году оно выплачивалось на 10 миллионов детей и 140 тысячам будущих матерей. На его предоставление в текущем году в бюджетах всех уровней выделено 1,8 трлн рублей.
Кроме того, Мишустин напомнил, что с 1 января 2025 года страховые пенсии сначала подняли на 7,3%. Затем по поручению президента РФ провели дополнительное повышение, исходя из инфляции в 9,5%, а также возобновили индексацию страховых пенсий для работающих граждан.
"С 2026 года и их страховые пенсии, и тех, кто вышел на заслуженный отдых, станут дважды увеличиваться. С февраля – по уровню инфляции за прошедший год. И с апреля – с учетом роста доходов Социального фонда", – сообщил премьер-министр.
Он также отметил, что по указанию президента РФ правительство увеличивает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) – темпами, которые опережают инфляцию. С января МРОТ прибавил свыше 16,5% и превысил 22 400 рублей. К 2030 году предстоит довести минимальный размер оплаты труда до 35 тысяч рублей.
"Продолжим принимать меры для помощи гражданам с трудоустройством. Здесь себя очень хорошо зарекомендовали программы бесплатного переобучения. Напомню, в прошлом году их завершили около 135 тысяч человек. А за последние шесть лет в рамках нацпроекта "Демография" – порядка 900 тысяч", – уточнил Михаил Мишустин.
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