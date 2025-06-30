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Участников СВО хотят освободить от госпошлины при обращении в суд
Участников СВО хотят освободить от госпошлины при обращении в суд - РИА Новости Крым, 30.06.2025
Участников СВО хотят освободить от госпошлины при обращении в суд
Правительство РФ поддержало законопроект, согласно которому участники спецоперации и члены их семей освобождаются от уплаты госпошлины при обращении в суд. Об... РИА Новости Крым, 30.06.2025
2025-06-30T19:10
2025-06-30T19:10
2025-06-30T19:10
новости
михаил мишустин
правительство россии
льгота
ветераны сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июня – РИА Новости Крым. Правительство РФ поддержало законопроект, согласно которому участники спецоперации и члены их семей освобождаются от уплаты госпошлины при обращении в суд. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи с членами Совета палаты Совета Федерации.Ранее в России приняли закон об упрощении наследства для семей погибших участников спецоперации. Документом устанавливается, что наследство лица, погибшего в связи с участием в СВО, будет открываться с даты составления записи акта гражданского состояния о смерти, если дата смерти человека неизвестна либо отличается от даты составления документов более чем на три месяцаСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выдача земли участникам СВО - когда в Крыму начнется новый этапПринят закон об упрощении наследства для семей погибших бойцов СВОКабмин утвердил порядок выплат 6 млн ополченцам Донбасса с инвалидностью
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новости, михаил мишустин, правительство россии, льгота, ветераны сво
Участников СВО хотят освободить от госпошлины при обращении в суд
Кабмин поддержал законопроект о судебных льготах для участников СВО и их родственников