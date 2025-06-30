Рейтинг@Mail.ru
Участников СВО хотят освободить от госпошлины при обращении в суд - РИА Новости Крым, 30.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250630/uchastnikov-svo-khotyat-osvobodit-ot-gosposhliny-pri-obraschenii-v-sud-1147603470.html
Участников СВО хотят освободить от госпошлины при обращении в суд
Участников СВО хотят освободить от госпошлины при обращении в суд - РИА Новости Крым, 30.06.2025
Участников СВО хотят освободить от госпошлины при обращении в суд
Правительство РФ поддержало законопроект, согласно которому участники спецоперации и члены их семей освобождаются от уплаты госпошлины при обращении в суд. Об... РИА Новости Крым, 30.06.2025
2025-06-30T19:10
2025-06-30T19:10
новости
михаил мишустин
правительство россии
льгота
ветераны сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0b/1135549987_453:574:3074:2048_1920x0_80_0_0_159f8c373531d09929733c9af0b51bf9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июня – РИА Новости Крым. Правительство РФ поддержало законопроект, согласно которому участники спецоперации и члены их семей освобождаются от уплаты госпошлины при обращении в суд. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи с членами Совета палаты Совета Федерации.Ранее в России приняли закон об упрощении наследства для семей погибших участников спецоперации. Документом устанавливается, что наследство лица, погибшего в связи с участием в СВО, будет открываться с даты составления записи акта гражданского состояния о смерти, если дата смерти человека неизвестна либо отличается от даты составления документов более чем на три месяцаСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выдача земли участникам СВО - когда в Крыму начнется новый этапПринят закон об упрощении наследства для семей погибших бойцов СВОКабмин утвердил порядок выплат 6 млн ополченцам Донбасса с инвалидностью
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0b/1135549987_721:569:2691:2047_1920x0_80_0_0_6910661bd6003e0aa0cb2627077a5dcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, михаил мишустин, правительство россии, льгота, ветераны сво
Участников СВО хотят освободить от госпошлины при обращении в суд

Кабмин поддержал законопроект о судебных льготах для участников СВО и их родственников

19:10 30.06.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июня – РИА Новости Крым. Правительство РФ поддержало законопроект, согласно которому участники спецоперации и члены их семей освобождаются от уплаты госпошлины при обращении в суд. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи с членами Совета палаты Совета Федерации.
"Сейчас в Госдуме находится законопроект, который освобождает участников специальной военной операции, их семьи от уплаты государственной пошлины при обращениях в суд, когда для установления юридически значимых фактов приходится нести дополнительные издержки на необходимые процедуры. Правительство поддерживает это предложение депутатов и сенаторов. Также будем продолжать помогать нашим ребятам и их родным", – рассказал глава правительства.
Ранее в России приняли закон об упрощении наследства для семей погибших участников спецоперации. Документом устанавливается, что наследство лица, погибшего в связи с участием в СВО, будет открываться с даты составления записи акта гражданского состояния о смерти, если дата смерти человека неизвестна либо отличается от даты составления документов более чем на три месяца
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Выдача земли участникам СВО - когда в Крыму начнется новый этап
Принят закон об упрощении наследства для семей погибших бойцов СВО
Кабмин утвердил порядок выплат 6 млн ополченцам Донбасса с инвалидностью
 
НовостиМихаил МишустинПравительство РоссииЛьготаВетераны СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:28Сколько школ отремонтируют в Севастополе в этом и следующем году
20:11В Крыму модернизируют систему здравоохранения – что изменится
19:56В Херсонской области утвердили новые меры поддержки ветеранов труда
19:33Киселев: задержание сотрудников Sputnik в Баку – несправедливость
19:10Участников СВО хотят освободить от госпошлины при обращении в суд
18:56Вкусный Крым: чем знаменит полуостров
18:35Летом в Севастополе бесплатно научат плавать и танцевать
18:10Пять городов Крыма вошли в топ-направлений по бронированию отелей
17:53Донбасс и Новороссия к 2030 году должны выйти на среднероссийский уровень
17:22Азовское дорожное кольцо: что сделано на первом этапе работ
17:07В России осудили действия Азербайджана в редакции Sputnik в Баку
16:46Мошенники отправляют семьям военнослужащих файлы-ловушки
16:27В Сакском районе дружеские посиделки закончились поножовщиной
16:07Санкции Евросоюза против России ослабили доверие Глобального Юга к SWIFT
15:47"Страшно, если пламя пойдет вниз": как тушат лесной пожар под Алуштой
15:29Севастопольца осудили за банкротство и мошенничество на 76 миллионов
15:10Крымский мост – в очереди почти 1400 автомашин
14:39Новости СВО: российские военные продавливают оборону противника
14:16В Крыму установили налог на недострои
14:02В Крыму ввели штрафы за парковку у мусорных площадок
Лента новостейМолния