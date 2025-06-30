https://crimea.ria.ru/20250630/uchastnikov-svo-khotyat-osvobodit-ot-gosposhliny-pri-obraschenii-v-sud-1147603470.html

Участников СВО хотят освободить от госпошлины при обращении в суд

Участников СВО хотят освободить от госпошлины при обращении в суд - РИА Новости Крым, 30.06.2025

Участников СВО хотят освободить от госпошлины при обращении в суд

Правительство РФ поддержало законопроект, согласно которому участники спецоперации и члены их семей освобождаются от уплаты госпошлины при обращении в суд. Об... РИА Новости Крым, 30.06.2025

2025-06-30T19:10

2025-06-30T19:10

2025-06-30T19:10

новости

михаил мишустин

правительство россии

льгота

ветераны сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июня – РИА Новости Крым. Правительство РФ поддержало законопроект, согласно которому участники спецоперации и члены их семей освобождаются от уплаты госпошлины при обращении в суд. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи с членами Совета палаты Совета Федерации.Ранее в России приняли закон об упрощении наследства для семей погибших участников спецоперации. Документом устанавливается, что наследство лица, погибшего в связи с участием в СВО, будет открываться с даты составления записи акта гражданского состояния о смерти, если дата смерти человека неизвестна либо отличается от даты составления документов более чем на три месяцаСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выдача земли участникам СВО - когда в Крыму начнется новый этапПринят закон об упрощении наследства для семей погибших бойцов СВОКабмин утвердил порядок выплат 6 млн ополченцам Донбасса с инвалидностью

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, михаил мишустин, правительство россии, льгота, ветераны сво