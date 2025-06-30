https://crimea.ria.ru/20250630/v-rf-povysyat-kachestvo-svyazi-1147589195.html
В РФ повысят качество связи
В РФ повысят качество связи - РИА Новости Крым, 30.06.2025
В РФ повысят качество связи
В России необходимо повысить качество услуг связи, а также проработать вопросы развития инфраструктуры сетей и меры борьбы с телефонными мошенниками. Такое... РИА Новости Крым, 30.06.2025
2025-06-30T11:49
2025-06-30T11:49
2025-06-30T12:35
связь
россия
михаил мишустин
мошенничество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111281/58/1112815839_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_ec9207f1ecaef120937cd080deb1cc63.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. В России необходимо повысить качество услуг связи, а также проработать вопросы развития инфраструктуры сетей и меры борьбы с телефонными мошенниками. Такое поручение дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по развитию отрасли.Предложения по этому поводу должны быть представлены в правительство к 15 декабря 2025 года.Кроме того, министерствам и ведомствам предстоит усовершенствовать меры поддержки отечественных производителей телеком-оборудования. А также проработать меры для размещения линий связи у автомобильных дорог и донастроить нормативное регулирование для размещения сетей связи на опорах ЛЭП."Дано поручение оценить уровень экономически обоснованных тарифов на услуги связи 5G/IMT-2020 в диапазонах частот 3,4–3,8 ГГц и 4,8–4,99 ГГц, оценить возможность подключения не менее трех операторов связи в новостройках", – уточняется в тексте документа.В части борьбы с мошенниками Минцифры, МВД и Роскомнадзору вместе с заинтересованными органами исполнительной власти и организациями при участии Банка России поручено до 1 апреля 2026 года выработать единый системный подход к обязательному использованию кредитными организациями информации от операторов связи в целях оперативного принятия мер, направленных на защиту клиентов, при выявлении признаков мошеннических действий.Ранее эксперт в области телекоммуникационного развития Николай Сырчин на круглом столе по теме цифровой трансформации и информационной открытости, организованном Общественной палатой Крыма на выразил мнение, что на сегодняшний день республика обеспечена высокоскоростным интернетом на 90-95%, сложности с доступом к этим услугам испытывают некоторые отдаленные села.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа мобильного интернета ограничена в Смоленской областиУслуги связи ограничивают в Орловской области из-за атак ВСУМишустин рассказал о развитии промышленной кооперации в ЕАЭС
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111281/58/1112815839_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de23b6dcb1855e71537fe7fc9fd15c95.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
связь, россия, михаил мишустин, мошенничество, новости
В РФ повысят качество связи
В РФ проработают меры поддержки отечественных производителей телеком-оборудования
11:49 30.06.2025 (обновлено: 12:35 30.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. В России необходимо повысить качество услуг связи, а также проработать вопросы развития инфраструктуры сетей и меры борьбы с телефонными мошенниками. Такое поручение дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по развитию отрасли.
"Минцифры, Минэкономразвития, Роскомнадзору и ФАС предстоит сформировать перечень показателей качества услуг связи для пользователей и показателей качества функционирования сетей связи российского сегмента интернета", – сказано в тексте документа.
Предложения по этому поводу должны быть представлены в правительство к 15 декабря 2025 года.
Кроме того, министерствам и ведомствам предстоит усовершенствовать меры поддержки отечественных производителей телеком-оборудования. А также проработать меры для размещения линий связи у автомобильных дорог и донастроить нормативное регулирование для размещения сетей связи на опорах ЛЭП.
"Дано поручение оценить уровень экономически обоснованных тарифов на услуги связи 5G/IMT-2020 в диапазонах частот 3,4–3,8 ГГц и 4,8–4,99 ГГц, оценить возможность подключения не менее трех операторов связи в новостройках", – уточняется в тексте документа.
В части борьбы с мошенниками Минцифры, МВД и Роскомнадзору вместе с заинтересованными органами исполнительной власти и организациями при участии Банка России поручено до 1 апреля 2026 года выработать единый системный подход к обязательному использованию кредитными организациями информации от операторов связи в целях оперативного принятия мер, направленных на защиту клиентов, при выявлении признаков мошеннических действий.
"Предстоит проработать вопрос предоставления операторами связи поисково-спасательным отрядам информации о местоположении мобильных телефонов пропавших людей для облегчения их поисков", – говорится, в частности, в тексте поручений.
Ранее эксперт в области телекоммуникационного развития Николай Сырчин на круглом столе по теме цифровой трансформации и информационной открытости, организованном Общественной палатой Крыма на выразил мнение, что на сегодняшний день республика обеспечена высокоскоростным интернетом
на 90-95%, сложности с доступом к этим услугам испытывают некоторые отдаленные села.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: