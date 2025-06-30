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В РФ повысят качество связи - РИА Новости Крым, 30.06.2025
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В РФ повысят качество связи
В РФ повысят качество связи - РИА Новости Крым, 30.06.2025
В РФ повысят качество связи
В России необходимо повысить качество услуг связи, а также проработать вопросы развития инфраструктуры сетей и меры борьбы с телефонными мошенниками. Такое... РИА Новости Крым, 30.06.2025
2025-06-30T11:49
2025-06-30T12:35
связь
россия
михаил мишустин
мошенничество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. В России необходимо повысить качество услуг связи, а также проработать вопросы развития инфраструктуры сетей и меры борьбы с телефонными мошенниками. Такое поручение дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по развитию отрасли.Предложения по этому поводу должны быть представлены в правительство к 15 декабря 2025 года.Кроме того, министерствам и ведомствам предстоит усовершенствовать меры поддержки отечественных производителей телеком-оборудования. А также проработать меры для размещения линий связи у автомобильных дорог и донастроить нормативное регулирование для размещения сетей связи на опорах ЛЭП."Дано поручение оценить уровень экономически обоснованных тарифов на услуги связи 5G/IMT-2020 в диапазонах частот 3,4–3,8 ГГц и 4,8–4,99 ГГц, оценить возможность подключения не менее трех операторов связи в новостройках", – уточняется в тексте документа.В части борьбы с мошенниками Минцифры, МВД и Роскомнадзору вместе с заинтересованными органами исполнительной власти и организациями при участии Банка России поручено до 1 апреля 2026 года выработать единый системный подход к обязательному использованию кредитными организациями информации от операторов связи в целях оперативного принятия мер, направленных на защиту клиентов, при выявлении признаков мошеннических действий.Ранее эксперт в области телекоммуникационного развития Николай Сырчин на круглом столе по теме цифровой трансформации и информационной открытости, организованном Общественной палатой Крыма на выразил мнение, что на сегодняшний день республика обеспечена высокоскоростным интернетом на 90-95%, сложности с доступом к этим услугам испытывают некоторые отдаленные села.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа мобильного интернета ограничена в Смоленской областиУслуги связи ограничивают в Орловской области из-за атак ВСУМишустин рассказал о развитии промышленной кооперации в ЕАЭС
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связь, россия, михаил мишустин, мошенничество, новости
В РФ повысят качество связи

В РФ проработают меры поддержки отечественных производителей телеком-оборудования

11:49 30.06.2025 (обновлено: 12:35 30.06.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВышка мобильной связи в Симферополе
Вышка мобильной связи в Симферополе - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. В России необходимо повысить качество услуг связи, а также проработать вопросы развития инфраструктуры сетей и меры борьбы с телефонными мошенниками. Такое поручение дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по развитию отрасли.
"Минцифры, Минэкономразвития, Роскомнадзору и ФАС предстоит сформировать перечень показателей качества услуг связи для пользователей и показателей качества функционирования сетей связи российского сегмента интернета", – сказано в тексте документа.
Предложения по этому поводу должны быть представлены в правительство к 15 декабря 2025 года.
Кроме того, министерствам и ведомствам предстоит усовершенствовать меры поддержки отечественных производителей телеком-оборудования. А также проработать меры для размещения линий связи у автомобильных дорог и донастроить нормативное регулирование для размещения сетей связи на опорах ЛЭП.
"Дано поручение оценить уровень экономически обоснованных тарифов на услуги связи 5G/IMT-2020 в диапазонах частот 3,4–3,8 ГГц и 4,8–4,99 ГГц, оценить возможность подключения не менее трех операторов связи в новостройках", – уточняется в тексте документа.
В части борьбы с мошенниками Минцифры, МВД и Роскомнадзору вместе с заинтересованными органами исполнительной власти и организациями при участии Банка России поручено до 1 апреля 2026 года выработать единый системный подход к обязательному использованию кредитными организациями информации от операторов связи в целях оперативного принятия мер, направленных на защиту клиентов, при выявлении признаков мошеннических действий.

"Предстоит проработать вопрос предоставления операторами связи поисково-спасательным отрядам информации о местоположении мобильных телефонов пропавших людей для облегчения их поисков", – говорится, в частности, в тексте поручений.

Ранее эксперт в области телекоммуникационного развития Николай Сырчин на круглом столе по теме цифровой трансформации и информационной открытости, организованном Общественной палатой Крыма на выразил мнение, что на сегодняшний день республика обеспечена высокоскоростным интернетом на 90-95%, сложности с доступом к этим услугам испытывают некоторые отдаленные села.
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