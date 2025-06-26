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Правительство РФ выделило еще 3 млрд на развитие Крыма и Севастополя
Правительство РФ выделило еще 3 млрд на развитие Крыма и Севастополя - РИА Новости Крым, 26.06.2025
Правительство РФ выделило еще 3 млрд на развитие Крыма и Севастополя
Правительство РФ выделило еще 3 млрд на программу развития Крыма и Севастополя. Об этом сообщает ТГ-канал Правительства России. РИА Новости Крым, 26.06.2025
2025-06-26T15:10
2025-06-26T15:10
2025-06-26T15:18
правительство россии
крым
новости крыма
реализация фцп в крыму и севастополе
михаил мишустин
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Правительство РФ выделило еще 3 млрд на программу развития Крыма и Севастополя. Об этом сообщает ТГ-канал Правительства России.Благодаря программе социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя в регионе строятся инженерные сети, автомобильные и железные дороги, включая трассу "Таврида" и мост через Керченский пролив, детские сады и школы, больницы и поликлиники, оздоровительные комплексы, перечислено в сообщении Правительства РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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правительство россии, крым, новости крыма, реализация фцп в крыму и севастополе, михаил мишустин, новости
Правительство РФ выделило еще 3 млрд на развитие Крыма и Севастополя
Правительство РФ выделило еще 3 млрд на программу развития Крыма и Севастополя
15:10 26.06.2025 (обновлено: 15:18 26.06.2025)