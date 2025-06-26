https://crimea.ria.ru/20250626/pravitelstvo-rf-vydelilo-esche-3-mlrd-na-razvitiya-kryma-i-sevastopolya-1147510674.html

Правительство РФ выделило еще 3 млрд на развитие Крыма и Севастополя

Правительство РФ выделило еще 3 млрд на развитие Крыма и Севастополя - РИА Новости Крым, 26.06.2025

Правительство РФ выделило еще 3 млрд на развитие Крыма и Севастополя

Правительство РФ выделило еще 3 млрд на программу развития Крыма и Севастополя. Об этом сообщает ТГ-канал Правительства России. РИА Новости Крым, 26.06.2025

2025-06-26T15:10

2025-06-26T15:10

2025-06-26T15:18

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реализация фцп в крыму и севастополе

михаил мишустин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Правительство РФ выделило еще 3 млрд на программу развития Крыма и Севастополя. Об этом сообщает ТГ-канал Правительства России.Благодаря программе социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя в регионе строятся инженерные сети, автомобильные и железные дороги, включая трассу "Таврида" и мост через Керченский пролив, детские сады и школы, больницы и поликлиники, оздоровительные комплексы, перечислено в сообщении Правительства РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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