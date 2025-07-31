https://crimea.ria.ru/20250731/v-krymu-sokratili-sroki-rassmotreniya-zayavleniy-po-matkapitalu-1148351783.html

В Крыму сократили сроки рассмотрения заявлений по маткапиталу

В Крыму сократили сроки рассмотрения заявлений по маткапиталу - РИА Новости Крым, 31.07.2025

В Крыму сократили сроки рассмотрения заявлений по маткапиталу

В Крыму сократили сроки рассмотрения заявлений на распоряжение средствами материнского капитала. Время ожидания запроса уменьшено до пяти рабочих дней. Об этом... РИА Новости Крым, 31.07.2025

2025-07-31T08:14

2025-07-31T08:14

2025-07-31T09:05

крым

материнский капитал

новости крыма

отделение социального фонда россии по республике крым

соцзащита

семья

общество

деньги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49748/81/497488124_0:0:2735:1538_1920x0_80_0_0_343ea2a59c41135ca5ef166235f33158.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В Крыму сократили сроки рассмотрения заявлений на распоряжение средствами материнского капитала. Время ожидания запроса уменьшено до пяти рабочих дней. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России (СФР) по Республике Крым.Корме того, уменьшился и срок предоставления ответов на запросы, направляемые в государственные и муниципальные ведомства (с пяти рабочих дней до 48 часов). Если ответ не поступит в указанные сроки, рассмотрение заявления может быть приостановлено до 12 дней."Ранее ожидание решения могло длиться до 20 рабочих дней. Перечисление денежных средств из материнского капитала теперь занимает не более пяти рабочих дней с даты принятия решения", – уточнили специалисты.По информации республиканского соцфонда, с начала года более шести тысяч крымских семей распорядились материнским капиталом. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячную выплату на детей до 3 лет, накопительную пенсию, соцадаптацию и интеграцию в общество детей с инвалидностью.Ранее сообщалось, что в Крыму с начала года оплатили 4825 дополнительных выходных дней работающим родителям, опекунам и попечителям, которые воспитывают детей с инвалидностью.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские льготники могут изменить способ получения соцуслуг до 1 октябряБольше 2,3 тысяч льготников в Крыму бесплатно отдохнули в санаторияхКрымчанам начали учитывать "украинский" стаж для пенсии – кому положено

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, материнский капитал, новости крыма, отделение социального фонда россии по республике крым, соцзащита, семья, общество, деньги