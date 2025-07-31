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В Крыму сократили сроки рассмотрения заявлений по маткапиталу - РИА Новости Крым, 31.07.2025
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В Крыму сократили сроки рассмотрения заявлений по маткапиталу
В Крыму сократили сроки рассмотрения заявлений по маткапиталу - РИА Новости Крым, 31.07.2025
В Крыму сократили сроки рассмотрения заявлений по маткапиталу
В Крыму сократили сроки рассмотрения заявлений на распоряжение средствами материнского капитала. Время ожидания запроса уменьшено до пяти рабочих дней. Об этом... РИА Новости Крым, 31.07.2025
2025-07-31T08:14
2025-07-31T09:05
крым
материнский капитал
новости крыма
отделение социального фонда россии по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В Крыму сократили сроки рассмотрения заявлений на распоряжение средствами материнского капитала. Время ожидания запроса уменьшено до пяти рабочих дней. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России (СФР) по Республике Крым.Корме того, уменьшился и срок предоставления ответов на запросы, направляемые в государственные и муниципальные ведомства (с пяти рабочих дней до 48 часов). Если ответ не поступит в указанные сроки, рассмотрение заявления может быть приостановлено до 12 дней."Ранее ожидание решения могло длиться до 20 рабочих дней. Перечисление денежных средств из материнского капитала теперь занимает не более пяти рабочих дней с даты принятия решения", – уточнили специалисты.По информации республиканского соцфонда, с начала года более шести тысяч крымских семей распорядились материнским капиталом. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячную выплату на детей до 3 лет, накопительную пенсию, соцадаптацию и интеграцию в общество детей с инвалидностью.Ранее сообщалось, что в Крыму с начала года оплатили 4825 дополнительных выходных дней работающим родителям, опекунам и попечителям, которые воспитывают детей с инвалидностью.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские льготники могут изменить способ получения соцуслуг до 1 октябряБольше 2,3 тысяч льготников в Крыму бесплатно отдохнули в санаторияхКрымчанам начали учитывать "украинский" стаж для пенсии – кому положено
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крым, материнский капитал, новости крыма, отделение социального фонда россии по республике крым, соцзащита, семья, общество, деньги
В Крыму сократили сроки рассмотрения заявлений по маткапиталу

В Крыму сократили сроки рассмотрения заявлений по маткапиталу до пяти дней

08:14 31.07.2025 (обновлено: 09:05 31.07.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГосударственный сертификат на материнский капитал
Государственный сертификат на материнский капитал - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В Крыму сократили сроки рассмотрения заявлений на распоряжение средствами материнского капитала. Время ожидания запроса уменьшено до пяти рабочих дней. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России (СФР) по Республике Крым.
"Теперь срок рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского капитала от жителей Крыма сокращен вдвое и занимает не больше пяти рабочих дней с момента приема документов", – сказано в сообщении.
Корме того, уменьшился и срок предоставления ответов на запросы, направляемые в государственные и муниципальные ведомства (с пяти рабочих дней до 48 часов). Если ответ не поступит в указанные сроки, рассмотрение заявления может быть приостановлено до 12 дней.
"Ранее ожидание решения могло длиться до 20 рабочих дней. Перечисление денежных средств из материнского капитала теперь занимает не более пяти рабочих дней с даты принятия решения", – уточнили специалисты.
По информации республиканского соцфонда, с начала года более шести тысяч крымских семей распорядились материнским капиталом. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячную выплату на детей до 3 лет, накопительную пенсию, соцадаптацию и интеграцию в общество детей с инвалидностью.
Ранее сообщалось, что в Крыму с начала года оплатили 4825 дополнительных выходных дней работающим родителям, опекунам и попечителям, которые воспитывают детей с инвалидностью.
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