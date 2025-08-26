https://crimea.ria.ru/20250826/lgotnikam-otkryvayut-sotsialnye-vklady-i-scheta-chto-eto-takoe-1148992316.html

Льготникам открывают социальные вклады и счета: что это такое

Льготникам открывают социальные вклады и счета: что это такое

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Социальный вклад и социальный счет, которые банки начали открывать для льготных категорий граждан, позволят выгодно хранить и приумножать сбережения, сообщила РИА Новости Крым эксперт Отделения Банка России по Республике Крым Елена Денисенко.По ее словам, оформить такие продукты могут граждане, получающие пособия при рождении и воспитании детей, социальную выплату по соцконтракту или доплату к пенсии.У социального счета ограничений по сумме нет. На остаток до 50 тысяч рублей проценты начисляются не ниже половины ключевой ставки Банка России, а на сумму свыше – по тарифам банка.Оформить соцвклад или счет можно через портал Госуслуги. Система автоматически проверит право на социальную поддержку и наличие уже открытых продуктов. После выбора банка и заполнения заявления клиент получает договор в личном кабинете.Как отметила Денисенко, системно значимые банки начали работать с новыми продуктами с 1 июля. Остальные кредитные организации присоединятся с 1 января 2027 года. Актуальный перечень доступных банков размещен на Госуслугах.Она добавила, что у граждан может быть только один социальный вклад и один социальный счет. Однако если в семье несколько получателей пособий, каждый имеет право открыть собственные продукты.

