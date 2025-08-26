Рейтинг@Mail.ru
Льготникам открывают социальные вклады и счета: что это такое
Эксклюзивы РИА Новости Крым
Льготникам открывают социальные вклады и счета: что это такое
Льготникам открывают социальные вклады и счета: что это такое - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Льготникам открывают социальные вклады и счета: что это такое
Социальный вклад и социальный счет, которые банки начали открывать для льготных категорий граждан, позволят выгодно хранить и приумножать сбережения, сообщила... РИА Новости Крым, 26.08.2025
Льготникам открывают социальные вклады и счета: что это такое

Социальные вклады и счета помогут льготникам выгодно хранить сбережения – эксперт

19:10 26.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Социальный вклад и социальный счет, которые банки начали открывать для льготных категорий граждан, позволят выгодно хранить и приумножать сбережения, сообщила РИА Новости Крым эксперт Отделения Банка России по Республике Крым Елена Денисенко.
По ее словам, оформить такие продукты могут граждане, получающие пособия при рождении и воспитании детей, социальную выплату по соцконтракту или доплату к пенсии.
"Открыть социальный вклад можно на 1 год с возможностью продления. Процентная ставка по нему будет максимальная из тех, которые предлагает конкретный банк по депозитам сроком от 1 месяца до 1 года. Начисление и выплата процентов по вкладу происходит ежемесячно. Кроме того, вклад можно пополнять в любое время и при необходимости снимать с него деньги без уменьшения процентной ставки. Однако сумма средств на вкладе не должна превышать 50 тысяч рублей. На большую сумму пополнить вклад не получится", – пояснила Денисенко.
У социального счета ограничений по сумме нет. На остаток до 50 тысяч рублей проценты начисляются не ниже половины ключевой ставки Банка России, а на сумму свыше – по тарифам банка.

"Снимать проценты также можно ежемесячно. Кроме того, доступны переводы без комиссии на счета других получателей или оплата покупок в сумме, не превышающей 20 тысяч рублей в месяц. За платежи и переводы сверх этого лимита банк вправе брать плату по своим тарифам", – уточнила эксперт.

Оформить соцвклад или счет можно через портал Госуслуги. Система автоматически проверит право на социальную поддержку и наличие уже открытых продуктов. После выбора банка и заполнения заявления клиент получает договор в личном кабинете.
Как отметила Денисенко, системно значимые банки начали работать с новыми продуктами с 1 июля. Остальные кредитные организации присоединятся с 1 января 2027 года. Актуальный перечень доступных банков размещен на Госуслугах.
Она добавила, что у граждан может быть только один социальный вклад и один социальный счет. Однако если в семье несколько получателей пособий, каждый имеет право открыть собственные продукты.
 
