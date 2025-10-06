https://crimea.ria.ru/20251006/povyshenie-nds-do-22-na-skolko-eto-uvelichit-inflyatsiyu--prognoz-1149991862.html

Повышение НДС до 22%: на сколько это увеличит инфляцию – прогноз

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Повышение НДС до 22% увеличит инфляцию примерно на 1 п. п. и это учтено в прогнозах индексации зарплат и социальных выплат. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.По его словам, это учтено в прогнозах индексации зарплат и социальных выплат населению.Силуанов ранее назвал условие снижения ключевой ставки в России. По словам министра, бюджет на 2026-2028 годы должен иметь "железобетонную конструкцию", в том числе для минимизации влияния санкций и зависимости от цен на энергоресурсы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская экономика показывает рост – цифры МинфинаКакой может быть ключевая ставка в 2026 году – прогноз ЦБКабмин внес в Госдуму проект бюджета на три года - главные цифры

