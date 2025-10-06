Рейтинг@Mail.ru
Повышение НДС до 22%: на сколько это увеличит инфляцию – прогноз
Повышение НДС до 22%: на сколько это увеличит инфляцию – прогноз
Повышение НДС до 22%: на сколько это увеличит инфляцию – прогноз - РИА Новости Крым, 06.10.2025
Повышение НДС до 22%: на сколько это увеличит инфляцию – прогноз
Повышение НДС до 22% увеличит инфляцию примерно на 1 п. п. и это учтено в прогнозах индексации зарплат и социальных выплат. Об этом заявил министр финансов РФ... РИА Новости Крым, 06.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Повышение НДС до 22% увеличит инфляцию примерно на 1 п. п. и это учтено в прогнозах индексации зарплат и социальных выплат. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.По его словам, это учтено в прогнозах индексации зарплат и социальных выплат населению.Силуанов ранее назвал условие снижения ключевой ставки в России. По словам министра, бюджет на 2026-2028 годы должен иметь "железобетонную конструкцию", в том числе для минимизации влияния санкций и зависимости от цен на энергоресурсы.
Повышение НДС до 22%: на сколько это увеличит инфляцию – прогноз

Повышение НДС до 22% увеличит инфляцию на 1% – Силуанов

14:07 06.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Повышение НДС до 22% увеличит инфляцию примерно на 1 п. п. и это учтено в прогнозах индексации зарплат и социальных выплат. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

"НДС может повлиять на финансовый результат компаний. Влияние на инфляцию оцениваем порядка 1%", – сказал министр.

По его словам, это учтено в прогнозах индексации зарплат и социальных выплат населению.
Силуанов ранее назвал условие снижения ключевой ставки в России. По словам министра, бюджет на 2026-2028 годы должен иметь "железобетонную конструкцию", в том числе для минимизации влияния санкций и зависимости от цен на энергоресурсы.
