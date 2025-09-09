Рейтинг@Mail.ru
Силуанов назвал условие снижения ключевой ставки в России - РИА Новости Крым, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250909/siluanov-nazval-uslovie-snizheniya-klyuchevoy-stavki-v-rossii-1149313343.html
Силуанов назвал условие снижения ключевой ставки в России
Силуанов назвал условие снижения ключевой ставки в России - РИА Новости Крым, 09.09.2025
Силуанов назвал условие снижения ключевой ставки в России
Условием для снижения ключевой ставки Центробанка является взвешенный бюджет. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов. РИА Новости Крым, 09.09.2025
2025-09-09T11:33
2025-09-09T11:40
антон силуанов
россия
экономика
ключевая ставка
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/17/1145901307_0:0:2309:1299_1920x0_80_0_0_79397f42a9fef0023416957d4156cc29.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Условием для снижения ключевой ставки Центробанка является взвешенный бюджет. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов.По словам министра, бюджет на 2026-2028 годы должен иметь "железобетонную конструкцию", в том числе для минимизации влияния санкций и зависимости от цен на энергоресурсы. Силуанов также заявил о заинтересованности России в инвесторах и пообещал поддержку со стороны властей."Инвестор должен чувствовать защищенность своей собственности. Если есть нарушения, да, действительно, тогда должны разбираться правоохранительные органы. Но нормальный честный инвестор должен иметь защиту и чувствовать себя защищенно, вкладывая деньги в те или иные активы, получая от них доход. Мы за то, чтобы такая защита, а это основа бизнес-климата, работала на все сто", - отметил он.Рост экономики России в 2025 году составит не менее 1,5%, информировал ранее Силуанов в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина. Как заявлял ранее президент РФ, резкое снижение ключевой ставки Центробанка России приведет к серьезному скачку цен в стране.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какой может быть ключевая ставка в 2026 году – прогноз ЦБРоссия занимает первое место в Европе по объему ВВП – ПутинНедельную дефляцию впервые в 2025 году зафиксировал Росстат
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/17/1145901307_289:0:2021:1299_1920x0_80_0_0_2f4e1f50f3a6069e831cf81e6bb5a310.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
антон силуанов, россия, экономика, ключевая ставка, новости
Силуанов назвал условие снижения ключевой ставки в России

Для снижения ключевой ставки Центробанка нужен взвешенный бюджет – Силуанов

11:33 09.09.2025 (обновлено: 11:40 09.09.2025)
 
© Wong Yu LiangЗнак процента
Знак процента
© Wong Yu Liang
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Условием для снижения ключевой ставки Центробанка является взвешенный бюджет. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
"Бюджет должен быть сбалансированным. И это залог того, что мы можем надеяться на более мягкую денежно-кредитную политику", – сказал Силуанов в интервью радио РБК.
По словам министра, бюджет на 2026-2028 годы должен иметь "железобетонную конструкцию", в том числе для минимизации влияния санкций и зависимости от цен на энергоресурсы.
Силуанов также заявил о заинтересованности России в инвесторах и пообещал поддержку со стороны властей.
"Инвестор должен чувствовать защищенность своей собственности. Если есть нарушения, да, действительно, тогда должны разбираться правоохранительные органы. Но нормальный честный инвестор должен иметь защиту и чувствовать себя защищенно, вкладывая деньги в те или иные активы, получая от них доход. Мы за то, чтобы такая защита, а это основа бизнес-климата, работала на все сто", - отметил он.
Рост экономики России в 2025 году составит не менее 1,5%, информировал ранее Силуанов в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина. Как заявлял ранее президент РФ, резкое снижение ключевой ставки Центробанка России приведет к серьезному скачку цен в стране.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Какой может быть ключевая ставка в 2026 году – прогноз ЦБ
Россия занимает первое место в Европе по объему ВВП – Путин
Недельную дефляцию впервые в 2025 году зафиксировал Росстат
 
Антон СилуановРоссияЭкономикаКлючевая ставкаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:07Почти тысяча авто в очереди – ситуация на Крымском мосту
13:51Массовые беспорядки в Непале – протестующие подожгли парламент
13:47Крымские вузы выполняют задачи Минпрома и Минобороны России - Аксенов
13:37Армия России продвигается по Сумской области и Днепропетровщине
13:21В Ейске горела крокодиловая ферма
13:05В Севастополе во второй раз за день закрыли рейд
12:33ПВО уничтожила пять крылатых ракет и пять снарядов HIMARS
12:26По трассе "Керчь – Краснодар" автомобилисты проехали 3 млн раз за сезон
12:12Смертельное ДТП на трассе под Джанкоем – погиб водитель грузовика
11:43Трехдневный шторм: на Крым обрушатся грозовые ливни с градом
11:33Силуанов назвал условие снижения ключевой ставки в России
10:53День памяти павших при обороне Севастополя русских воинов
10:39В Севастополе трое приятелей устроили разборки со стрельбой и поджогом
10:25В Ростовской области разбился самолет – что известно
10:18Что происходит на Крымском мосту после приостановки движения
10:12Смертельный прыжок со скалы – в Алупке утонул турист
10:07ОРВИ наступает: в Крыму за неделю заболели около 5,5 тысячи человек
09:56В Севастополе морской транспорт возобновил работу после отмены тревоги
09:50Крымский мост открыт
09:39В Севастополе отбой воздушной тревоги
Лента новостейМолния