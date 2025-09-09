https://crimea.ria.ru/20250909/siluanov-nazval-uslovie-snizheniya-klyuchevoy-stavki-v-rossii-1149313343.html
Силуанов назвал условие снижения ключевой ставки в России
Условием для снижения ключевой ставки Центробанка является взвешенный бюджет. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов. РИА Новости Крым, 09.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Условием для снижения ключевой ставки Центробанка является взвешенный бюджет. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов.По словам министра, бюджет на 2026-2028 годы должен иметь "железобетонную конструкцию", в том числе для минимизации влияния санкций и зависимости от цен на энергоресурсы. Силуанов также заявил о заинтересованности России в инвесторах и пообещал поддержку со стороны властей."Инвестор должен чувствовать защищенность своей собственности. Если есть нарушения, да, действительно, тогда должны разбираться правоохранительные органы. Но нормальный честный инвестор должен иметь защиту и чувствовать себя защищенно, вкладывая деньги в те или иные активы, получая от них доход. Мы за то, чтобы такая защита, а это основа бизнес-климата, работала на все сто", - отметил он.Рост экономики России в 2025 году составит не менее 1,5%, информировал ранее Силуанов в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина. Как заявлял ранее президент РФ, резкое снижение ключевой ставки Центробанка России приведет к серьезному скачку цен в стране.
Для снижения ключевой ставки Центробанка нужен взвешенный бюджет – Силуанов
11:33 09.09.2025 (обновлено: 11:40 09.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Условием для снижения ключевой ставки Центробанка является взвешенный бюджет. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
"Бюджет должен быть сбалансированным. И это залог того, что мы можем надеяться на более мягкую денежно-кредитную политику", – сказал Силуанов в интервью радио РБК
По словам министра, бюджет на 2026-2028 годы должен иметь "железобетонную конструкцию", в том числе для минимизации влияния санкций и зависимости от цен на энергоресурсы.
Силуанов также заявил о заинтересованности России в инвесторах и пообещал поддержку со стороны властей.
"Инвестор должен чувствовать защищенность своей собственности. Если есть нарушения, да, действительно, тогда должны разбираться правоохранительные органы. Но нормальный честный инвестор должен иметь защиту и чувствовать себя защищенно, вкладывая деньги в те или иные активы, получая от них доход. Мы за то, чтобы такая защита, а это основа бизнес-климата, работала на все сто", - отметил он.
Рост экономики России в 2025 году составит не менее 1,5%,
информировал ранее Силуанов в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина. Как заявлял ранее президент РФ, резкое снижение ключевой ставки Центробанка России приведет к серьезному скачку цен в стране.
