Силуанов назвал условие снижения ключевой ставки в России

Условием для снижения ключевой ставки Центробанка является взвешенный бюджет. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Условием для снижения ключевой ставки Центробанка является взвешенный бюджет. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов.По словам министра, бюджет на 2026-2028 годы должен иметь "железобетонную конструкцию", в том числе для минимизации влияния санкций и зависимости от цен на энергоресурсы. Силуанов также заявил о заинтересованности России в инвесторах и пообещал поддержку со стороны властей."Инвестор должен чувствовать защищенность своей собственности. Если есть нарушения, да, действительно, тогда должны разбираться правоохранительные органы. Но нормальный честный инвестор должен иметь защиту и чувствовать себя защищенно, вкладывая деньги в те или иные активы, получая от них доход. Мы за то, чтобы такая защита, а это основа бизнес-климата, работала на все сто", - отметил он.Рост экономики России в 2025 году составит не менее 1,5%, информировал ранее Силуанов в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина. Как заявлял ранее президент РФ, резкое снижение ключевой ставки Центробанка России приведет к серьезному скачку цен в стране.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какой может быть ключевая ставка в 2026 году – прогноз ЦБРоссия занимает первое место в Европе по объему ВВП – ПутинНедельную дефляцию впервые в 2025 году зафиксировал Росстат

