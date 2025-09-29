https://crimea.ria.ru/20250929/kabmin-vnes-v-gosdumu-proekt-byudzheta-na-tri-goda---glavnye-tsifry-1149816035.html

Кабмин внес в Госдуму проект бюджета на три года - главные цифры

Кабмин внес в Госдуму проект бюджета на три года - главные цифры

2025-09-29T11:20

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов направлен на рассмотрение Госдумы. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сказано на официальном портале кабмина.Ранее правительство одобрило проект нового федерального бюджета."Ключевыми приоритетами главного финансового документа являются достижение национальных целей, определенных президентом, выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны с учетом имеющихся вызовов, реализация национальных проектов", – сказано в сообщении.Уточняется, что проект основан на базовом варианте прогноза социально-экономического развития. Документ предполагает, что в 2026 году ВВП вырастет на 1,3%, а за три года увеличится почти на 7%, составив в номинальном выражении около 276 трлн рублей.Важнейшим направлением бюджета является финансирование мер по улучшению демографии, подчеркнули в кабмине. Так, "детский бюджет" на три года превысит 10 трлн рублей. Указанные средства в том числе пойдут на выплаты единого пособия на детей нуждающимся семьям, продолжение программы материнского капитала с индексацией на уровень инфляции.Кроме того, документ предусматривает программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми за счет субсидирования процентной ставки по семейной ипотеке, а также предоставление ежегодной семейной выплаты в виде возмещения части уплаченного налога на доходы физических лиц гражданам с двумя и более детьми – эта выплата стартует в 2026 году."Для реализации нацпроекта "Семья" в новом бюджете заложены средства в том числе на развитие объектов детского здравоохранения, инфраструктуры перинатальных центров, детских больниц, роддомов. На это будет направлено более 94 млрд рублей", – сообщили в правительстве.Также предусмотрены средства на модернизацию и строительство школ и детских садов. Около 110 млрд рублей – на финансирование строительства 150 школ, которые будут возведены к 2030 году, и почти 300 млрд рублей – на капремонт школ.В проекте нового бюджета заложено более 900 млрд рублей для реализации нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Также учтена и задача по обеспечению технологического лидерства, поставленная правительству президентом. На финансирование этих нацпроектов предусмотрено около 1,9 трлн рублей.Значительные ассигнования запланированы на развитие инфраструктуры, реализацию программ формирования современной городской среды, модернизацию коммунальной инфраструктуры, развитие опорной сети аэродромов.Проект бюджета также предусматривает финансовое обеспечение дальнейшей реализации индивидуальных программ развития ряда регионов для повышения их экономического потенциала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал указ об индексации зарплат госслужащих и дипломатовВ России с 1 января повысят МРОТГосдолг Украины вырос на шесть миллиардов долларов за месяц

