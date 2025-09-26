https://crimea.ria.ru/20250926/gosdolg-ukrainy-vyros-na-shest-milliardov-dollarov-za-mesyats-1149766800.html

Госдолг Украины вырос на шесть миллиардов долларов за месяц

Госдолг Украины вырос на шесть миллиардов долларов за месяц - РИА Новости Крым, 26.09.2025

Госдолг Украины вырос на шесть миллиардов долларов за месяц

Почти на 6,6 миллиарда долларов вырос госдолг Украины в августе. На конец лета этот показатель составил более 190 миллиардов долларов

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Почти на 6,6 миллиарда долларов вырос госдолг Украины в августе. На конец лета этот показатель составил более 190 миллиардов долларов, сообщили в министерстве финансов страны.Таким образом по состоянию на 31 августа государственный и гарантированный государством долг составил 7,951 триллиона гривен, или 192,7 миллиарда долларов, уточнили в публикации.Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. В то же время на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.Владимир Зеленский ранее жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи. В мае глава украинского минфина Сергей Марченко заявил, что Украина не будет возвращать долги западным странам в ближайшие 30 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему ЕС отказался от идеи конфисковать активы РоссииУкраинцев призвали готовиться к блэкауту и запастись фонарями и едойРабское подчинение – что означают заявления Каллас о конфликте на Украине

