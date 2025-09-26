Рейтинг@Mail.ru
Госдолг Украины вырос на шесть миллиардов долларов за месяц - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Госдолг Украины вырос на шесть миллиардов долларов за месяц
Госдолг Украины вырос на шесть миллиардов долларов за месяц - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Госдолг Украины вырос на шесть миллиардов долларов за месяц
Почти на 6,6 миллиарда долларов вырос госдолг Украины в августе. На конец лета этот показатель составил более 190 миллиардов долларов, сообщили в министерстве... РИА Новости Крым, 26.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Почти на 6,6 миллиарда долларов вырос госдолг Украины в августе. На конец лета этот показатель составил более 190 миллиардов долларов, сообщили в министерстве финансов страны.Таким образом по состоянию на 31 августа государственный и гарантированный государством долг составил 7,951 триллиона гривен, или 192,7 миллиарда долларов, уточнили в публикации.Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. В то же время на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.Владимир Зеленский ранее жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи. В мае глава украинского минфина Сергей Марченко заявил, что Украина не будет возвращать долги западным странам в ближайшие 30 лет.
украина, внешняя политика, владимир зеленский, долги, новости
Госдолг Украины вырос на шесть миллиардов долларов за месяц

Госдолг Украины в августе превысил 190 миллиардов долларов

20:56 26.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Почти на 6,6 миллиарда долларов вырос госдолг Украины в августе. На конец лета этот показатель составил более 190 миллиардов долларов, сообщили в министерстве финансов страны.

"В течение августа 2025 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 177,4 миллиарда гривен, а в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 6,58 миллиарда долларов", – пишет РИА Новости.

Таким образом по состоянию на 31 августа государственный и гарантированный государством долг составил 7,951 триллиона гривен, или 192,7 миллиарда долларов, уточнили в публикации.
Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. В то же время на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.
Владимир Зеленский ранее жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи. В мае глава украинского минфина Сергей Марченко заявил, что Украина не будет возвращать долги западным странам в ближайшие 30 лет.
