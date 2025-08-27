https://crimea.ria.ru/20250827/rossiyskaya-ekonomika-pokazyvaet-rost--tsifry-minfina-1149022240.html

Российская экономика показывает рост – цифры Минфина

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Рост экономики России в 2025 году составит не менее 1,5%. Об этом проинформировал министр финансов Антон Силуанов в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.По его словам, одним из оснований смягчения денежно-кредитной политики для Центробанка станет сбалансированный бюджет на 2026-2028 годы.Россия уже занимает четвертое место в мире и первое в Европе по объему валового внутреннего продукта, это очень значимый показатель, заявлял ранее президент страны Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

