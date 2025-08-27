Рейтинг@Mail.ru
Российская экономика показывает рост – цифры Минфина - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Российская экономика показывает рост – цифры Минфина
Российская экономика показывает рост – цифры Минфина - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Российская экономика показывает рост – цифры Минфина
Рост экономики России в 2025 году составит не менее 1,5%. Об этом проинформировал министр финансов Антон Силуанов в рамках совещания президента РФ Владимира... РИА Новости Крым, 27.08.2025
2025-08-27T14:51
2025-08-27T14:45
экономика
россия
правительство россии
антон силуанов
новости
владимир путин (политик)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Рост экономики России в 2025 году составит не менее 1,5%. Об этом проинформировал министр финансов Антон Силуанов в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.По его словам, одним из оснований смягчения денежно-кредитной политики для Центробанка станет сбалансированный бюджет на 2026-2028 годы.Россия уже занимает четвертое место в мире и первое в Европе по объему валового внутреннего продукта, это очень значимый показатель, заявлял ранее президент страны Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
экономика, россия, правительство россии, антон силуанов, новости, владимир путин (политик)
Российская экономика показывает рост – цифры Минфина

Российская экономика покажет 1,5-поцентный рост до конца года – Силуанов

© РИА Новости . Владимир Трефилов
© РИА Новости . Владимир Трефилов
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Рост экономики России в 2025 году составит не менее 1,5%. Об этом проинформировал министр финансов Антон Силуанов в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.
"В этом году мы видим достаточно жесткие условия проведения денежно-кредитной политики. Мы видим, что темпы экономического роста тем не менее будут составлять не менее 1,5%, так, во всяком случае, по оценке министерства экономического развития, в текущем году", - сказал Силуанов.
По его словам, одним из оснований смягчения денежно-кредитной политики для Центробанка станет сбалансированный бюджет на 2026-2028 годы.
Россия уже занимает четвертое место в мире и первое в Европе по объему валового внутреннего продукта, это очень значимый показатель, заявлял ранее президент страны Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Читайте также на РИА Новости Крым:
Недельную дефляцию впервые в 2025 году зафиксировал Росстат
Совокупный ВВП стран БРИКС достиг 77 триллионов долларов – Путин
Путин назвал оборонные расходы России
 
ЭкономикаРоссияПравительство РоссииАнтон СилуановНовостиВладимир Путин (политик)
 
