Какой может быть ключевая ставка в 2026 году – прогноз ЦБ

04.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Банк России осторожно снижает ключевую ставку, в 2026 году она может находиться в диапазоне 12-13% годовых. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил руководитель Отделения Банка России по Республике Крым Андрей Перетокин.Дальнейшие решения по ставке будут зависеть от того, насколько устойчиво замедляется инфляция и снижаются инфляционные ожидания, добавил он.Глава крымского Отделения ЦБ также отметил, что рост спроса и кредитования замедляются. Это дает возможность экономике постепенно наращивать производство. Благодаря этому инфляция снижается уже несколько месяцев подряд и в стране, и в Крыму. Это стало следствием прошлогодних решений Банка России о повышении ключевой ставки. Поэтому на последних двух заседаниях Совета директоров ЦБ снизил ключевую ставку с 21 до 18% годовых. По словам Перетокина, цель по инфляции вблизи 4% в год экономически обоснована. Банк России по итогам заседания совета директоров 25 июля снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта – с 20 до 18% годовых. При этом ЦБ дал "нейтральный сигнал" относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

