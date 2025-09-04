https://crimea.ria.ru/20250904/kakoy-mozhet-byt-klyuchevaya-stavka-v-2026-godu--prognoz-tsb--1149183831.html
Какой может быть ключевая ставка в 2026 году – прогноз ЦБ
Какой может быть ключевая ставка в 2026 году – прогноз ЦБ - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Какой может быть ключевая ставка в 2026 году – прогноз ЦБ
Банк России осторожно снижает ключевую ставку, в 2026 году она может находиться в диапазоне 12-13% годовых. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 04.09.2025
2025-09-04T07:39
2025-09-04T07:39
2025-09-04T07:29
радио "спутник в крыму"
новости
крым
новости крыма
экономика
ключевая ставка
банк "россия"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/17/1145901307_0:0:2309:1299_1920x0_80_0_0_79397f42a9fef0023416957d4156cc29.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Банк России осторожно снижает ключевую ставку, в 2026 году она может находиться в диапазоне 12-13% годовых. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил руководитель Отделения Банка России по Республике Крым Андрей Перетокин.Дальнейшие решения по ставке будут зависеть от того, насколько устойчиво замедляется инфляция и снижаются инфляционные ожидания, добавил он.Глава крымского Отделения ЦБ также отметил, что рост спроса и кредитования замедляются. Это дает возможность экономике постепенно наращивать производство. Благодаря этому инфляция снижается уже несколько месяцев подряд и в стране, и в Крыму. Это стало следствием прошлогодних решений Банка России о повышении ключевой ставки. Поэтому на последних двух заседаниях Совета директоров ЦБ снизил ключевую ставку с 21 до 18% годовых. По словам Перетокина, цель по инфляции вблизи 4% в год экономически обоснована. Банк России по итогам заседания совета директоров 25 июля снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта – с 20 до 18% годовых. При этом ЦБ дал "нейтральный сигнал" относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/17/1145901307_289:0:2021:1299_1920x0_80_0_0_2f4e1f50f3a6069e831cf81e6bb5a310.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, крым, новости крыма, экономика, ключевая ставка, банк "россия"
Какой может быть ключевая ставка в 2026 году – прогноз ЦБ
Ключевая ставка в 2026 году может находиться в диапазоне 12-13% годовых – Банк России
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым.
Банк России осторожно снижает ключевую ставку, в 2026 году она может находиться в диапазоне 12-13% годовых. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму"
озвучил руководитель Отделения Банка России по Республике Крым Андрей Перетокин.
"Банк России осторожно снижает ставку, плавно адаптирует ее к достигнутым результатам. И потребуется еще долгое время поддерживать высокие ставки в экономике, чтобы вернуть инфляцию к 4% в 2026 году и удерживать вблизи этого уровня в дальнейшем. В 2026 году ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 12-13% годовых", - сказал Перетокин.
Дальнейшие решения по ставке будут зависеть от того, насколько устойчиво замедляется инфляция и снижаются инфляционные ожидания, добавил он.
Глава крымского Отделения ЦБ также отметил, что рост спроса и кредитования замедляются. Это дает возможность экономике постепенно наращивать производство. Благодаря этому инфляция снижается уже несколько месяцев подряд и в стране, и в Крыму. Это стало следствием прошлогодних решений Банка России о повышении ключевой ставки. Поэтому на последних двух заседаниях Совета директоров ЦБ снизил ключевую ставку с 21 до 18% годовых.
По словам Перетокина, цель по инфляции вблизи 4% в год экономически обоснована.
"Это не много и не мало с учетом особенностей нашего потребления, структуры экономики, инфляции в странах-торговых партнерах и повышенных инфляционных ожиданий", - пояснил он.
Банк России по итогам заседания совета директоров 25 июля снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта – с 20 до 18% годовых. При этом ЦБ дал "нейтральный сигнал" относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.