https://crimea.ria.ru/20250929/na-skolko-uvelichatsya-matkapital-i-pensii-v-2026-godu-1149816609.html
На сколько увеличатся маткапитал и пенсии в 2026 году
На сколько увеличатся маткапитал и пенсии в 2026 году - РИА Новости Крым, 29.09.2025
На сколько увеличатся маткапитал и пенсии в 2026 году
Материнский капитал в 2026 году проиндексируют на 6,8%, его сумма на второго ребенка увеличится до 974 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РФ. РИА Новости Крым, 29.09.2025
2025-09-29T11:42
2025-09-29T11:42
2025-09-29T11:37
соцвыплаты
соцзащита
минтруд рф
россия
новости
материнский капитал
пенсия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0f/1123860548_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_1f37af7f4f2393a0686b3883ab0a1506.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Материнский капитал в 2026 году проиндексируют на 6,8%, его сумма на второго ребенка увеличится до 974 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РФ.По данным профильного министерства, на единое пособие для семей с детьми планируется направить порядка 1,76 трлн рублей. 119 млрд рублей предусмотрено на семейную выплату, которая стартует с 2026 года и позволит возвращать родителям двух и более детей часть подоходного налога при условии, что среднедушевой доход семьи ниже 1,5 прожиточных минимумов.В свою очередь на выплаты пенсий будет направлено почти 13 трлн рублей. Как и в прошлом году, принято решение о досрочной индексации пенсий, то есть сразу с 1 января – выше инфляции. Таким образом, индексация страховых пенсий составит 7,6%.Также в 2026 году возрастут максимальные суммы страховых пособий. Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности составит более 207 тыс. рублей в месяц. Максимальная сумма пособия по беременности и родам возрастет до 955,8 тыс. рублей, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих граждан – до 83 тыс. рублей в месяц.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал указ об индексации зарплат госслужащих и дипломатов В России с 1 января повысят МРОТ В Севастополе больше 500 семей получили региональный маткапитал
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0f/1123860548_133:0:1270:853_1920x0_80_0_0_ae10e6ab43b75f0ca467e3427baa6ca8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
соцвыплаты, соцзащита, минтруд рф, россия, новости, материнский капитал, пенсия
На сколько увеличатся маткапитал и пенсии в 2026 году
Материнский капитал в 2026 году увеличится на 6,8% - Минтруд
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Материнский капитал в 2026 году проиндексируют на 6,8%, его сумма на второго ребенка увеличится до 974 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РФ.
"Социальные выплаты будут проиндексированы с 1 февраля на уровень фактической инфляции. По прогнозу, он составит 6,8%. В результате материнский капитал увеличится до 974,1 тыс. рублей на второго, если у семьи нет маткапитала на первенца, до 737,2 тыс. рублей на первого ребенка, единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28 773 рублей", - говорится в сообщении.
По данным профильного министерства, на единое пособие для семей с детьми планируется направить порядка 1,76 трлн рублей. 119 млрд рублей предусмотрено на семейную выплату, которая стартует с 2026 года и позволит возвращать родителям двух и более детей часть подоходного налога при условии, что среднедушевой доход семьи ниже 1,5 прожиточных минимумов.
В свою очередь на выплаты пенсий будет направлено почти 13 трлн рублей. Как и в прошлом году, принято решение о досрочной индексации пенсий, то есть сразу с 1 января – выше инфляции. Таким образом, индексация страховых пенсий составит 7,6%.
"В результате средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на 2 тыс. рублей, и составит 27,1 тыс. рублей. Социальные пенсии в свою очередь будут проиндексированы с 1 апреля на 6,8%", - уточнили в ведомстве.
Также в 2026 году возрастут максимальные суммы страховых пособий. Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности составит более 207 тыс. рублей в месяц. Максимальная сумма пособия по беременности и родам возрастет до 955,8 тыс. рублей, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих граждан – до 83 тыс. рублей в месяц.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: