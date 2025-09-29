https://crimea.ria.ru/20250929/na-skolko-uvelichatsya-matkapital-i-pensii-v-2026-godu-1149816609.html

На сколько увеличатся маткапитал и пенсии в 2026 году

На сколько увеличатся маткапитал и пенсии в 2026 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Материнский капитал в 2026 году проиндексируют на 6,8%, его сумма на второго ребенка увеличится до 974 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РФ.По данным профильного министерства, на единое пособие для семей с детьми планируется направить порядка 1,76 трлн рублей. 119 млрд рублей предусмотрено на семейную выплату, которая стартует с 2026 года и позволит возвращать родителям двух и более детей часть подоходного налога при условии, что среднедушевой доход семьи ниже 1,5 прожиточных минимумов.В свою очередь на выплаты пенсий будет направлено почти 13 трлн рублей. Как и в прошлом году, принято решение о досрочной индексации пенсий, то есть сразу с 1 января – выше инфляции. Таким образом, индексация страховых пенсий составит 7,6%.Также в 2026 году возрастут максимальные суммы страховых пособий. Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности составит более 207 тыс. рублей в месяц. Максимальная сумма пособия по беременности и родам возрастет до 955,8 тыс. рублей, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих граждан – до 83 тыс. рублей в месяц.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал указ об индексации зарплат госслужащих и дипломатов В России с 1 января повысят МРОТ В Севастополе больше 500 семей получили региональный маткапитал

