Индексацию пенсий в 2026 году могут увеличить - условие
Индексацию пенсий в 2026 году могут увеличить - условие
Индексацию пенсий в 2026 году могут увеличить - условие - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Индексацию пенсий в 2026 году могут увеличить - условие
Размер индексации страховых пенсий в 2026 году увеличат, если уровень инфляции за 2025 год окажется выше 7,6%. Об этом заявил министр труда и социальной защиты... РИА Новости Крым, 07.10.2025
2025-10-07T14:45
2025-10-07T14:45
пенсия
антон котяков
минтруд рф
соцвыплаты
россия
новости
инфляция
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Размер индексации страховых пенсий в 2026 году увеличат, если уровень инфляции за 2025 год окажется выше 7,6%. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.В 2025 году страховые пенсии россиян были доиндексированы на уровень фактической инфляции 2024 года.Как сообщалось, в 2026 году на выплаты пенсий будет направлено почти 13 трлн рублей. Как и в прошлом году, принято решение о досрочной индексации пенсий, то есть сразу с 1 января – выше инфляции. Таким образом, индексация страховых пенсий составит 7,6%. Средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на 2 тыс. рублей и составит 27,1 тыс. рублей. Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,8%.
пенсия, антон котяков, минтруд рф, соцвыплаты, россия, новости, инфляция
Индексацию пенсий в 2026 году могут увеличить - условие

Индексацию пенсий в 2026 году могут увеличить при инфляции выше 7,6% - Котяков

14:45 07.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Размер индексации страховых пенсий в 2026 году увеличат, если уровень инфляции за 2025 год окажется выше 7,6%. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Инфляция по текущему прогнозу составляет 6,8%. Мы заложили индексацию с 1 января выше этого параметра – на 7,6%. Если инфляция окажется выше и этой отметки, есть возможность увеличения размера индексации, как это было в 2025 году", - цитирует Котякова РИА Новости.
В 2025 году страховые пенсии россиян были доиндексированы на уровень фактической инфляции 2024 года.
Как сообщалось, в 2026 году на выплаты пенсий будет направлено почти 13 трлн рублей. Как и в прошлом году, принято решение о досрочной индексации пенсий, то есть сразу с 1 января – выше инфляции. Таким образом, индексация страховых пенсий составит 7,6%.
Средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на 2 тыс. рублей и составит 27,1 тыс. рублей. Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,8%.
