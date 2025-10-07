https://crimea.ria.ru/20251007/indeksatsiyu-pensiy-v-2026-godu-mogut-uvelichit---uslovie-1150024904.html
Индексацию пенсий в 2026 году могут увеличить - условие
Индексацию пенсий в 2026 году могут увеличить - условие - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Индексацию пенсий в 2026 году могут увеличить - условие
Размер индексации страховых пенсий в 2026 году увеличат, если уровень инфляции за 2025 год окажется выше 7,6%. Об этом заявил министр труда и социальной защиты... РИА Новости Крым, 07.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Размер индексации страховых пенсий в 2026 году увеличат, если уровень инфляции за 2025 год окажется выше 7,6%. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.В 2025 году страховые пенсии россиян были доиндексированы на уровень фактической инфляции 2024 года.Как сообщалось, в 2026 году на выплаты пенсий будет направлено почти 13 трлн рублей. Как и в прошлом году, принято решение о досрочной индексации пенсий, то есть сразу с 1 января – выше инфляции. Таким образом, индексация страховых пенсий составит 7,6%. Средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на 2 тыс. рублей и составит 27,1 тыс. рублей. Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,8%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал указ об индексации зарплат госслужащих и дипломатов В России с 1 января повысят МРОТ Получить максимальную пенсию после увольнения - эксперт назвал способ
Индексацию пенсий в 2026 году могут увеличить при инфляции выше 7,6% - Котяков
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Размер индексации страховых пенсий в 2026 году увеличат, если уровень инфляции за 2025 год окажется выше 7,6%. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Инфляция по текущему прогнозу составляет 6,8%. Мы заложили индексацию с 1 января выше этого параметра – на 7,6%. Если инфляция окажется выше и этой отметки, есть возможность увеличения размера индексации, как это было в 2025 году", - цитирует Котякова РИА Новости.
В 2025 году страховые пенсии россиян были доиндексированы на уровень фактической инфляции 2024 года.
Как сообщалось, в 2026 году на выплаты пенсий будет направлено почти 13 трлн рублей. Как и в прошлом году, принято решение о досрочной индексации пенсий, то есть сразу с 1 января – выше инфляции. Таким образом, индексация страховых пенсий составит 7,6%.
Средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на 2 тыс. рублей и составит 27,1 тыс. рублей. Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,8%.
