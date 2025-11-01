Рейтинг@Mail.ru
Взыскание долгов без суда и лимит на "симки": что ждет россиян в ноябре - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251101/vzyskanie-dolgov-bez-suda-i-limit-na-simki-chto-zhdet-rossiyan-v-noyabre-1150555859.html
Взыскание долгов без суда и лимит на "симки": что ждет россиян в ноябре
Взыскание долгов без суда и лимит на "симки": что ждет россиян в ноябре - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Взыскание долгов без суда и лимит на "симки": что ждет россиян в ноябре
С ноября в России вступит в силу новый порядок внесудебного взыскания долгов по налогам и лимит на количество SIM-карт, некоторые категории пенсионеров получат... РИА Новости Крым, 01.11.2025
2025-11-01T06:06
2025-11-01T06:06
закон и право
россия
общество
долги
пособия и выплаты
налоги
пенсия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0a/1128645892_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_95c8827bea8675bf0897cac729e749fa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. С ноября в России вступит в силу новый порядок внесудебного взыскания долгов по налогам и лимит на количество SIM-карт, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к выплатам, а на нотариусов ляжет дополнительное обязательство по наследственным делам.Главные законодательные новшества последнего осеннего месяца – в подборке РИА Новости Крым.Рост пенсийВ ноябре Социальный фонд России проведет очередной перерасчет пенсий. Индексация коснется россиян старше 80 лет, инвалидов I группы, членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности (независимо от возраста).Пенсионерам старше 80 лет и инвалидам I группы выплату повысят вдвое – с 8,9 тысячи до 17,8 тысячи рублей.Для членов летных экипажей и работников угольной промышленности размер доплаты будет зависеть от вредности условий труда и продолжительности специального стажа. В их случае за каждый год сверх установленного стажа начисляется 1% от среднемесячного заработка, но не более 75-85% от оклада.Новый порядок взыскания долговС 1 ноября вводится внесудебный порядок взыскания задолженности с физических лиц и самозанятых, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Новый порядок будет применяться только при отсутствии спора с налоговым органом.Речь идет о задолженностях по имущественному, транспортному и земельному налогам, а также долгов по нотариально заверенным сделкам и налогов, указанных в декларации 3-НДФЛ.Если гражданин не уплатит налоги в установленный срок, налоговые органы смогут взыскать задолженность с его имущества. Взыскание будет производиться последовательно, в первую очередь, за счет денег на банковских счетах, во вторую очередь – за счет другого имущества.В случае налоговой задолженности россияне будут получать соответствующие письма через личный кабинет на сайте ФНС России, портал Госуслуг, или заказным письмом.Оспорить начисленную сумму налога можно будет в течение 30 рабочих дней. Заявление о несогласии нужно направить в налоговый через личный кабинет налогоплательщика или на бумаге по почте.Лимит на количество SIM-картС 1 ноября начнет действовать лимит на количество SIM-карт у одного абонента. Согласно новым правилам, один человек обязан иметь не более 20 "симок" суммарно у всех операторов.Если лимит превышен, гражданину нужно до 1 ноября отказаться от лишних номеров. Расторгнуть договор по неактуальным картам можно через портал Госуслуги или в салоне связи.В данном случае речь идет не только о личных, но и о корпоративных сим-картах. Если лимит превышен, операторы связи смогут блокировать лишние "симки".Введение лимита является дополнительным способом борьбы с телефонными мошенниками и использованием "серых" номеров, часто применяемых для обмана россиян. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявлял, что по состоянию на начало года около 25 тысяч россиян владели количеством телефонных номеров сверх указанного лимита.Гражданин может проверить количество зарегистрированных на него номеров через личный кабинет на Госуслугах в соответствующем разделе.Обязательство для нотариусовС 24 ноября нотариусы будут обязаны уведомлять наследников о наличии долгов и кредитных обязательств их умерших родственников.Нотариусы не позднее истечения трех рабочих дней после открытия наследственного дела должны направить запрос в Центральный каталог кредитных историй для получения информации по кредитной истории наследодателя.Нововведение поможет россиянам избежать неприятных сюрпризов в виде лишних финансовых обязательств после вступления в наследство.Обязательная маркировка масел и косметикиС 1 ноября 2025 года вступает в силу требование об обязательной маркировке ряда товаров, в том числе растительных масел, косметики, удобрений, детских игрушек, смазочных материалов, различного оборудования.В частности, дополнительные сведения об обороте продукции в систему "Честный знак" должны будут предоставить производители, поставщики и розничные продавцы подсолнечного, оливкового, соевого, рапсового масел; тропических масел, включая пальмовое и кокосовое.Под обязательную маркировку также попадают смазочные материалы и специальные жидкости для автомобилей: моторные и трансмиссионные масла, автомобильные смазки, антифризы, тормозные жидкости и антиобледенители.Также с 1 ноября стартует новый этап обязательной маркировки косметической продукции: средств для макияжа и ухода за кожей, против загара или для загара, для маникюра или педикюра, для гигиены полости рта или зубов.Обязательная маркировка также коснется детских товаров: кукол и колясок для них, трехколесных велосипедов, самокатов, педальных автомобилей и аналогичных игрушек на колесах, наборов электрических гоночных автомобилей для соревновательных игр, головоломок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0a/1128645892_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_dfd5ef9a5dad8b4e5a2be9ec31774ffd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
закон и право, россия, общество, долги, пособия и выплаты, налоги, пенсия, новости
Взыскание долгов без суда и лимит на "симки": что ждет россиян в ноябре

Какие законы вступают в силу в России с ноября 2025 года

06:06 01.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь. Повседневная жизнь.
Севастополь. Повседневная жизнь. - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. С ноября в России вступит в силу новый порядок внесудебного взыскания долгов по налогам и лимит на количество SIM-карт, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к выплатам, а на нотариусов ляжет дополнительное обязательство по наследственным делам.
Главные законодательные новшества последнего осеннего месяца – в подборке РИА Новости Крым.

Рост пенсий

В ноябре Социальный фонд России проведет очередной перерасчет пенсий. Индексация коснется россиян старше 80 лет, инвалидов I группы, членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности (независимо от возраста).
Пенсионерам старше 80 лет и инвалидам I группы выплату повысят вдвое – с 8,9 тысячи до 17,8 тысячи рублей.
Для членов летных экипажей и работников угольной промышленности размер доплаты будет зависеть от вредности условий труда и продолжительности специального стажа. В их случае за каждый год сверх установленного стажа начисляется 1% от среднемесячного заработка, но не более 75-85% от оклада.

Новый порядок взыскания долгов

С 1 ноября вводится внесудебный порядок взыскания задолженности с физических лиц и самозанятых, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Новый порядок будет применяться только при отсутствии спора с налоговым органом.
Речь идет о задолженностях по имущественному, транспортному и земельному налогам, а также долгов по нотариально заверенным сделкам и налогов, указанных в декларации 3-НДФЛ.
Если гражданин не уплатит налоги в установленный срок, налоговые органы смогут взыскать задолженность с его имущества. Взыскание будет производиться последовательно, в первую очередь, за счет денег на банковских счетах, во вторую очередь – за счет другого имущества.
В случае налоговой задолженности россияне будут получать соответствующие письма через личный кабинет на сайте ФНС России, портал Госуслуг, или заказным письмом.
Оспорить начисленную сумму налога можно будет в течение 30 рабочих дней. Заявление о несогласии нужно направить в налоговый через личный кабинет налогоплательщика или на бумаге по почте.

Лимит на количество SIM-карт

С 1 ноября начнет действовать лимит на количество SIM-карт у одного абонента. Согласно новым правилам, один человек обязан иметь не более 20 "симок" суммарно у всех операторов.
Если лимит превышен, гражданину нужно до 1 ноября отказаться от лишних номеров. Расторгнуть договор по неактуальным картам можно через портал Госуслуги или в салоне связи.
В данном случае речь идет не только о личных, но и о корпоративных сим-картах. Если лимит превышен, операторы связи смогут блокировать лишние "симки".
Введение лимита является дополнительным способом борьбы с телефонными мошенниками и использованием "серых" номеров, часто применяемых для обмана россиян. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявлял, что по состоянию на начало года около 25 тысяч россиян владели количеством телефонных номеров сверх указанного лимита.
Гражданин может проверить количество зарегистрированных на него номеров через личный кабинет на Госуслугах в соответствующем разделе.

Обязательство для нотариусов

С 24 ноября нотариусы будут обязаны уведомлять наследников о наличии долгов и кредитных обязательств их умерших родственников.
Нотариусы не позднее истечения трех рабочих дней после открытия наследственного дела должны направить запрос в Центральный каталог кредитных историй для получения информации по кредитной истории наследодателя.
Нововведение поможет россиянам избежать неприятных сюрпризов в виде лишних финансовых обязательств после вступления в наследство.

Обязательная маркировка масел и косметики

С 1 ноября 2025 года вступает в силу требование об обязательной маркировке ряда товаров, в том числе растительных масел, косметики, удобрений, детских игрушек, смазочных материалов, различного оборудования.
В частности, дополнительные сведения об обороте продукции в систему "Честный знак" должны будут предоставить производители, поставщики и розничные продавцы подсолнечного, оливкового, соевого, рапсового масел; тропических масел, включая пальмовое и кокосовое.
Под обязательную маркировку также попадают смазочные материалы и специальные жидкости для автомобилей: моторные и трансмиссионные масла, автомобильные смазки, антифризы, тормозные жидкости и антиобледенители.
Также с 1 ноября стартует новый этап обязательной маркировки косметической продукции: средств для макияжа и ухода за кожей, против загара или для загара, для маникюра или педикюра, для гигиены полости рта или зубов.
Обязательная маркировка также коснется детских товаров: кукол и колясок для них, трехколесных велосипедов, самокатов, педальных автомобилей и аналогичных игрушек на колесах, наборов электрических гоночных автомобилей для соревновательных игр, головоломок.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Закон и правоРоссияОбществоДолгиПособия и выплатыНалогиПенсияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:39Число погибших в ДТП с трамваем и маршруткой в Туле выросло до пяти
09:30Ночные удары по Украине: на Полтавщине пылает газодобывающий объект
09:24Без снега и ледяных дождей: каким будет последний месяц осени в Крыму
09:08"Огненная земля" и ледяное море – в Керчи вспоминают героев Эльтигена
08:46Как октябрьские дожди повлияли на запасы воды в Крыму
08:26Крымчан ждет короткая рабочая неделя
08:08Редкие и самые популярные имена новорожденных в Крыму - статистика
07:49В Джанкойском районе Крыма будут работать саперы
07:37ПВО отразила налет беспилотников - сотня дронов сбита за ночь над Россией
07:18На подлете к Москве сбили шесть беспилотников ВСУ
07:08Крымский мост - обстановка на утро субботы
06:42Поток туристов в Херсонскую область достиг 100 тысяч человек
06:06Взыскание долгов без суда и лимит на "симки": что ждет россиян в ноябре
00:01Погода в Крыму в первый день ноября
00:00Какой сегодня праздник: 1 ноября
23:33Над Крымом отработала ПВО: 34 дрона сбиты над тремя регионами России
22:33Атака на Орел и катастрофа ВСУ на фронте: главное за день
22:10В Крыму подтвердить постановку на налоговый учет можно будет через ЕГРН
21:45Держи карман уже: крымчан обманули на 10 млн за неделю
21:34В Крыму мужчину подозревают в хранении 21 кг марихуаны
Лента новостейМолния