Теневой рынок уклонения от мобилизации на Украине составляет 2 млрд евро – депутат Рады
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Оборот от теневого рынка уклонения от мобилизации на Украине составляет сегодня 2 миллиарда евро, заявил депутат Верховной рады, экс-спикер парламента Дмитрий Разумков в интервью украинским СМИ.
"Теневой рынок "немобилизации" составляет около 2 миллиардов евро. Это колоссальная сумма", - сказал он.
По словам нардепа, Верховная рада рассматривает изменения в госбюджет, чтобы выделить на армию еще 300 млрд гривен (более 7 млрд долларов). Оборот от теневого рынка уклонения от мобилизации составляет треть потребности, добавил парламентарий.
Разумков отметил, что сейчас на Украине мобилизуют в основном людей старшего поколения, кто "не успел убежать".
"Мобилизуют людей, которые потом не доезжают до части и идут в СЗЧ (самовольное оставление части – ред.). Потому что делается для галочки. Я знаю примеры, когда приезжали люди в боевую часть и показывали документы инвалида детства. Но на такого человека тратили средства на обучение, питание, оружие, форму, "броник", каску. А потом эти средства просто уходили в помойку", - констатировал парламентарий.
По мнению нардепа, оценка от оборонного комитета в 200-250 тысяч украинских военнослужащих, самовольно покинувших части, является "не до конца корректной". На самом деле она существенно больше.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что мобилизация не покрывает потребности войск, а заместитель командующего ракетными войсками Сергей Мусиенко назвал катастрофическую нехватку личного состава одной из основных проблем для подразделений.
В конце августа украинский кабмин разрешил выезд за границу мужчинам в возрасте 18-22 лет, что привело к массовому отъезду молодых людей, о чем сообщают украинские СМИ и соцсети.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней.
В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы.
