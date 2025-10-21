https://crimea.ria.ru/20251021/gigantskaya-summa-na-ukraine-otsenili-tenevoy-rynok-otkupa-ot-mobilizatsii-1150335855.html

Гигантская сумма: на Украине оценили теневой рынок откупа от мобилизации

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Оборот от теневого рынка уклонения от мобилизации на Украине составляет сегодня 2 миллиарда евро, заявил депутат Верховной рады, экс-спикер парламента Дмитрий Разумков в интервью украинским СМИ.По словам нардепа, Верховная рада рассматривает изменения в госбюджет, чтобы выделить на армию еще 300 млрд гривен (более 7 млрд долларов). Оборот от теневого рынка уклонения от мобилизации составляет треть потребности, добавил парламентарий.Разумков отметил, что сейчас на Украине мобилизуют в основном людей старшего поколения, кто "не успел убежать".По мнению нардепа, оценка от оборонного комитета в 200-250 тысяч украинских военнослужащих, самовольно покинувших части, является "не до конца корректной". На самом деле она существенно больше.Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что мобилизация не покрывает потребности войск, а заместитель командующего ракетными войсками Сергей Мусиенко назвал катастрофическую нехватку личного состава одной из основных проблем для подразделений.В конце августа украинский кабмин разрешил выезд за границу мужчинам в возрасте 18-22 лет, что привело к массовому отъезду молодых людей, о чем сообщают украинские СМИ и соцсети.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней.В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Верховная рада продлила военное положение на УкраинеНа Украине завели почти триста тысяч уголовных дел о дезертирствеНа Украине группа мужчин отбила у военкомов мобилизованного

