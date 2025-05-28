https://crimea.ria.ru/20250528/chto-bylo-by-s-krymom-bez-vossoedineniya-s-rossiey-1146785236.html

Что было бы с Крымом без воссоединения с Россией

Что было бы с Крымом без воссоединения с Россией - РИА Новости Крым, 28.05.2025

Что было бы с Крымом без воссоединения с Россией

Если бы Крым не воссоединился с Россией и остался бы в составе Украины, на полуострове не было бы ни новых дорог, ни жилья, ни инфраструктуры. Такое мнение РИА... РИА Новости Крым, 28.05.2025

2025-05-28T22:21

2025-05-28T22:21

2025-05-28T22:21

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. Если бы Крым не воссоединился с Россией и остался бы в составе Украины, на полуострове не было бы ни новых дорог, ни жилья, ни инфраструктуры. Такое мнение РИА Новости Крым высказала общественный деятель и журналист Татьяна Поп.Татьяна Поп отметила, что еще в начале специальной военной операции ездила в населенные пункты, в том числе в Запорожской области, которые были освобождены быстро и практически без боя. Это, по словам общественницы, дало возможность "посмотреть на украинские реалии, так сказать, в чистом виде"."Даже в российской глубинке такую запущенность не часто встретишь. Я езжу часто по регионам России, и нигде такого не встречала, не говоря уже о крупных городах и райцентрах. А там (на Украине – ред.) за десять лет после "майдана" не сделали ничего, только пиарились на так называемом "Большом строительстве" (инициированная властями Украины программа – ред.)", – добавила телеведущая.И Крым, и Донбасс в случае сохранения в составе Украины ждала бы та же судьба, поэтому очень хорошо, что эти регионы вернулись домой, заключила Поп.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Символ воссоединения – Крымскому мосту семь летВ Крыму построили пять новых подстанций скорой помощи за 10 летВ Крыму назвали интеграцию региона в РФ уникальным мировым успехом

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, политика, крым, россия, украина