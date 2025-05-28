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Что было бы с Крымом без воссоединения с Россией
Что было бы с Крымом без воссоединения с Россией - РИА Новости Крым, 28.05.2025
Что было бы с Крымом без воссоединения с Россией
Если бы Крым не воссоединился с Россией и остался бы в составе Украины, на полуострове не было бы ни новых дорог, ни жилья, ни инфраструктуры. Такое мнение РИА... РИА Новости Крым, 28.05.2025
2025-05-28T22:21
2025-05-28T22:21
2025-05-28T22:21
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. Если бы Крым не воссоединился с Россией и остался бы в составе Украины, на полуострове не было бы ни новых дорог, ни жилья, ни инфраструктуры. Такое мнение РИА Новости Крым высказала общественный деятель и журналист Татьяна Поп.Татьяна Поп отметила, что еще в начале специальной военной операции ездила в населенные пункты, в том числе в Запорожской области, которые были освобождены быстро и практически без боя. Это, по словам общественницы, дало возможность "посмотреть на украинские реалии, так сказать, в чистом виде"."Даже в российской глубинке такую запущенность не часто встретишь. Я езжу часто по регионам России, и нигде такого не встречала, не говоря уже о крупных городах и райцентрах. А там (на Украине – ред.) за десять лет после "майдана" не сделали ничего, только пиарились на так называемом "Большом строительстве" (инициированная властями Украины программа – ред.)", – добавила телеведущая.И Крым, и Донбасс в случае сохранения в составе Украины ждала бы та же судьба, поэтому очень хорошо, что эти регионы вернулись домой, заключила Поп.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Символ воссоединения – Крымскому мосту семь летВ Крыму построили пять новых подстанций скорой помощи за 10 летВ Крыму назвали интеграцию региона в РФ уникальным мировым успехом
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мнения, политика, крым, россия, украина
Что было бы с Крымом без воссоединения с Россией
В Крыму в случае сохранения в составе Украины не было бы новых дорог и жилья – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым.
Если бы Крым не воссоединился с Россией и остался бы в составе Украины, на полуострове не было бы ни новых дорог, ни жилья, ни инфраструктуры. Такое мнение РИА Новости Крым
высказала общественный деятель и журналист Татьяна Поп.
"Что было бы сейчас с Крымом, если бы полуостров не вошел в состав РФ в 2014 году? Подозреваю, что не было бы ничего, то есть ни дорог, ни нового жилья, ни обновления инфраструктуры и прочего", – сказала она.
Татьяна Поп отметила, что еще в начале специальной военной операции ездила в населенные пункты, в том числе в Запорожской области, которые были освобождены быстро и практически без боя. Это, по словам общественницы, дало возможность "посмотреть на украинские реалии, так сказать, в чистом виде".
"Даже в российской глубинке такую запущенность не часто встретишь. Я езжу часто по регионам России, и нигде такого не встречала, не говоря уже о крупных городах и райцентрах. А там (на Украине – ред.) за десять лет после "майдана" не сделали ничего, только пиарились на так называемом "Большом строительстве" (инициированная властями Украины программа – ред.)", – добавила телеведущая.
И Крым, и Донбасс в случае сохранения в составе Украины ждала бы та же судьба, поэтому очень хорошо, что эти регионы вернулись домой, заключила Поп.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
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