Путин: ледокол "Сталинград" станет символом таланта и силы народа РФ - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Путин: ледокол "Сталинград" станет символом таланта и силы народа РФ
Путин: ледокол "Сталинград" станет символом таланта и силы народа РФ
2025-11-18T15:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи принял участие в закладе на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге нового атомного ледокола, которому будет присвоено имя "Сталинград".По словам главы государства, присвоение названия новому ледоколу – это еще одна дань памяти и несгибаемому мужеству защитников и жителей волжской твердыни, доблести и отваги участников грандиозного сражения, которое во много определило исход не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны."Сегодняшняя дата закладки нового мощного ледокола по-особому значима. Именно в эти дни в ожесточенных боях за Сталинград произошел коренной перелом – началась наступательная операция советских войск, которая завершилась окружением и полным разгромом группировки врага", - сказал Путин.Он выразил уверенность, что новый ледокол "Сталинград" будет достойно носить это гордое имя.
владимир путин (политик), армия и флот, северный флот, новости, россия
Путин: ледокол "Сталинград" станет символом таланта и силы народа РФ

Путин принимает участие в закладке атомного ледокола "Сталинград" на Балтийском заводе

15:02 18.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи принял участие в закладе на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге нового атомного ледокола, которому будет присвоено имя "Сталинград".
По словам главы государства, присвоение названия новому ледоколу – это еще одна дань памяти и несгибаемому мужеству защитников и жителей волжской твердыни, доблести и отваги участников грандиозного сражения, которое во много определило исход не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны.
"Сегодняшняя дата закладки нового мощного ледокола по-особому значима. Именно в эти дни в ожесточенных боях за Сталинград произошел коренной перелом – началась наступательная операция советских войск, которая завершилась окружением и полным разгромом группировки врага", - сказал Путин.
Он выразил уверенность, что новый ледокол "Сталинград" будет достойно носить это гордое имя.
"Работая в суровых условиях Арктики, прокладывая путь через льды, он станет еще одним символом таланта, силы, созидательной энергии нашего народа, его способности ставить перед собой и воплощать в жизнь самые дерзновенные планы, выстоять в самые тяжелые времена", - подчеркнул президент.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Керченская верфь может получить заказ на строительство крупного ледокола
Атомные ледоколы и защита: Путин обозначил цели судостроительной отрасли
Путин: перед Россией стоят масштабные задачи по развитию Арктики
 
Владимир Путин (политик)Армия и флотСеверный флотНовостиРоссия
 
