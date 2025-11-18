https://crimea.ria.ru/20251118/putin-ledokol-stalingrad-stanet-simvolom-talanta-i-sily-naroda-rf-1151000674.html

Путин: ледокол "Сталинград" станет символом таланта и силы народа РФ

Путин: ледокол "Сталинград" станет символом таланта и силы народа РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи принял участие в закладе на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге нового атомного ледокола, которому будет присвоено имя "Сталинград".По словам главы государства, присвоение названия новому ледоколу – это еще одна дань памяти и несгибаемому мужеству защитников и жителей волжской твердыни, доблести и отваги участников грандиозного сражения, которое во много определило исход не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны."Сегодняшняя дата закладки нового мощного ледокола по-особому значима. Именно в эти дни в ожесточенных боях за Сталинград произошел коренной перелом – началась наступательная операция советских войск, которая завершилась окружением и полным разгромом группировки врага", - сказал Путин.Он выразил уверенность, что новый ледокол "Сталинград" будет достойно носить это гордое имя.

