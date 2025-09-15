Буксир ледового класса заложили на судостроительном заводе в Керчи
В Керчи заложили буксир ледового класса Arc6 для "Росморпорта"
17:26 15.09.2025 (обновлено: 17:58 15.09.2025)
КЕРЧЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Керчи заложили киль нового буксира ледового класса Arc6 проекта NE060 с неограниченным районом эксплуатации, в том числе на маршрутах Северного морского пути. Судно возведут специалисты Судостроительного завода имени Б. Е. Бутомы, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Проект реализуется по заказу "Росморпорта" и символизирует значительный вклад отечественной промышленности в развитие инфраструктуры морской навигации в Арктическом регионе. Когда буксир будет готов, его планируют эксплуатировать в порту Сабетта (Ямало-Ненецкий автономный округ), расположенном за пределами полярного круга – на западном берегу Обской губы Карского моря.
"В этот корабль мы закладываем долгосрочные отношения между "Росморпортом" и вашим заводом. Я надеюсь, что наш буксир, построенный вашими руками, будет работать бесперебойно и безаварийно", – заявил заместитель директора Арктического Бассейнового филиала "Росморпорта" Валерий Яковенко.
Под звуки военного оркестра Росгвардии на первой носовой секции в сборочно-сварочном цехе установили памятную закладную доску. Для керченских корабелов это гордость и преемственность поколений судостроителей.
"Создание такого судна – это большой труд, включающий точность проектирования, высокую квалификацию персонала и качественное исполнение всех этапов строительства. Мы гордимся нашими традициями, переданными нам предыдущими поколениями судостроителей", – рассказал генеральный директор Судостроительного завода имени Б. Е. Бутомы Олег Гончаров.
Строительство буксира ледового класса на предприятии в Керчи – это значимый шаг, подчеркнул министр промышленности и торговли Республики Крым Анушаван Агаджанян. Ведь керченский завод имеет уникальный опыт производства и ремонта различных судов.
"Завод имени Бутомы сегодня – это бренд. Надеюсь, мы с руководством предприятия сделаем все, чтобы завод был загружен на 100 процентов", – сказал министр промышленности Крыма.
После завершения работ буксир с заводским номером 01501 доставят из Крыма в Арктику по внутренним водным путям. Он будет сопровождать и вести кантовку танкеров и сухогрузов, выполнять морскую буксировку судов, плавсредств и сооружений по чистой воде и среди льдов.
Кроме того, буксир можно использовать при ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов и тушении пожаров на других судах.
"Мощное судно класса Arc6 способно отлично работать в сложных ледовых условиях, присущих Крайнему Северу2, – подытожили в пресс-службе Минтранса России.
Буксир проекта NE060 – это стальное однопалубное самоходное судно с рулевой рубкой кругового обзора. В машинном отделении расположены две дизельные энергетические установки, приводящие в движение полноповоротные винторулевые колонки.
Четыре водонепроницаемые переборки делят буксир на пять водонепроницаемых отсеков. Судно обладает современным дизайном и высокой маневренностью – небольшой угол наклона форштевня уменьшает сопротивление льда.
Буксир оснащен буксирной лебедкой и гидравлическим палубным краном. Корпус защищен ледовым поясом, ледовыми и дополнительными шпангоутами, что характерно для класса Arc6.
Длина судна – 40 метров, ширина – 14,8. Скорость хода – 11,8 узлов, ледопроходимость – 1,3 метров. На его борту может находиться восемь человек экипажа. Автономность – 12 суток.
