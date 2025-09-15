https://crimea.ria.ru/20250915/buksir-ledovogo-klassa-zalozhili-na-sudostroitelnom-zavode-v-kerchi-1149464433.html

Буксир ледового класса заложили на судостроительном заводе в Керчи

Буксир ледового класса заложили на судостроительном заводе в Керчи - РИА Новости Крым, 15.09.2025

Буксир ледового класса заложили на судостроительном заводе в Керчи

В Керчи заложили киль нового буксира ледового класса Arc6 проекта NE060 с неограниченным районом эксплуатации, в том числе на маршрутах Северного морского пути. РИА Новости Крым, 15.09.2025

КЕРЧЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Керчи заложили киль нового буксира ледового класса Arc6 проекта NE060 с неограниченным районом эксплуатации, в том числе на маршрутах Северного морского пути. Судно возведут специалисты Судостроительного завода имени Б. Е. Бутомы, передает корреспондент РИА Новости Крым.Проект реализуется по заказу "Росморпорта" и символизирует значительный вклад отечественной промышленности в развитие инфраструктуры морской навигации в Арктическом регионе. Когда буксир будет готов, его планируют эксплуатировать в порту Сабетта (Ямало-Ненецкий автономный округ), расположенном за пределами полярного круга – на западном берегу Обской губы Карского моря.Под звуки военного оркестра Росгвардии на первой носовой секции в сборочно-сварочном цехе установили памятную закладную доску. Для керченских корабелов это гордость и преемственность поколений судостроителей.Строительство буксира ледового класса на предприятии в Керчи – это значимый шаг, подчеркнул министр промышленности и торговли Республики Крым Анушаван Агаджанян. Ведь керченский завод имеет уникальный опыт производства и ремонта различных судов.После завершения работ буксир с заводским номером 01501 доставят из Крыма в Арктику по внутренним водным путям. Он будет сопровождать и вести кантовку танкеров и сухогрузов, выполнять морскую буксировку судов, плавсредств и сооружений по чистой воде и среди льдов.Кроме того, буксир можно использовать при ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов и тушении пожаров на других судах.Буксир проекта NE060 – это стальное однопалубное самоходное судно с рулевой рубкой кругового обзора. В машинном отделении расположены две дизельные энергетические установки, приводящие в движение полноповоротные винторулевые колонки.Четыре водонепроницаемые переборки делят буксир на пять водонепроницаемых отсеков. Судно обладает современным дизайном и высокой маневренностью – небольшой угол наклона форштевня уменьшает сопротивление льда.Буксир оснащен буксирной лебедкой и гидравлическим палубным краном. Корпус защищен ледовым поясом, ледовыми и дополнительными шпангоутами, что характерно для класса Arc6.Длина судна – 40 метров, ширина – 14,8. Скорость хода – 11,8 узлов, ледопроходимость – 1,3 метров. На его борту может находиться восемь человек экипажа. Автономность – 12 суток.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

