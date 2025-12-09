https://crimea.ria.ru/20251209/vmf-britanii-pochti-gotov-ustupit-rossii-dominirovanie-v-atlantike-1151511433.html
ВМФ Британии почти готов уступить России доминирование в Атлантике
ВМФ Британии почти готов уступить России доминирование в Атлантике
2025-12-09T10:46
2025-12-09T10:46
2025-12-09T10:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Британское доминирование в Атлантике сейчас находится под угрозой, Лондон близок к тому, чтобы уступить России свое преимущество. Такое заявление сделал командующий Военно-морским флотом Великобритании генерал Гуин Дженкикс, цитату приводит The Times, пишет РИА Новости.В интервью командующий отметил, что Россия тратит миллиарды на развитие своих военно-морских сил, особенно вкладываясь в Северный флот. По его словам, Королевскому флоту будет нелегко идти в ногу со временем, если не будет быстрой трансформации и поддержки союзников по НАТО.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что только Россия среди всех стран мира способна вести серийное строительство мощных и надежных атомных ледоколов, опираясь при этом на собственные технологии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США в Скандинавии и Гренландии: что задумали против РоссииПутин: ледокол "Сталинград" станет символом таланта и силы народа РФАтомные ледоколы и защита: Путин обозначил цели судостроительной отрасли
