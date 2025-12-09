Рейтинг@Mail.ru
ВМФ Британии почти готов уступить России доминирование в Атлантике - РИА Новости Крым, 09.12.2025
ВМФ Британии почти готов уступить России доминирование в Атлантике
ВМФ Британии почти готов уступить России доминирование в Атлантике - РИА Новости Крым, 09.12.2025
ВМФ Британии почти готов уступить России доминирование в Атлантике
Британское доминирование в Атлантике сейчас находится под угрозой, Лондон близок к тому, чтобы уступить России свое преимущество. Такое заявление сделал... РИА Новости Крым, 09.12.2025
2025-12-09T10:46
2025-12-09T10:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Британское доминирование в Атлантике сейчас находится под угрозой, Лондон близок к тому, чтобы уступить России свое преимущество. Такое заявление сделал командующий Военно-морским флотом Великобритании генерал Гуин Дженкикс, цитату приводит The Times, пишет РИА Новости.В интервью командующий отметил, что Россия тратит миллиарды на развитие своих военно-морских сил, особенно вкладываясь в Северный флот. По его словам, Королевскому флоту будет нелегко идти в ногу со временем, если не будет быстрой трансформации и поддержки союзников по НАТО.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что только Россия среди всех стран мира способна вести серийное строительство мощных и надежных атомных ледоколов, опираясь при этом на собственные технологии.
ВМФ Британии почти готов уступить России доминирование в Атлантике

Командующий ВМФ Британии заявил о риске уступить свое преимущество в Атлантике России

10:46 09.12.2025 (обновлено: 10:47 09.12.2025)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТорпедный отсек на борту фрегата "Адмирал Макаров" ВМФ РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Британское доминирование в Атлантике сейчас находится под угрозой, Лондон близок к тому, чтобы уступить России свое преимущество. Такое заявление сделал командующий Военно-морским флотом Великобритании генерал Гуин Дженкикс, цитату приводит The Times, пишет РИА Новости.
"Преимущество, которым мы пользовались в Атлантике после окончания холодной войны, Второй мировой войны, находится под угрозой. Мы держимся, но ненамного", — сказал Дженкинс.
В интервью командующий отметил, что Россия тратит миллиарды на развитие своих военно-морских сил, особенно вкладываясь в Северный флот. По его словам, Королевскому флоту будет нелегко идти в ногу со временем, если не будет быстрой трансформации и поддержки союзников по НАТО.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что только Россия среди всех стран мира способна вести серийное строительство мощных и надежных атомных ледоколов, опираясь при этом на собственные технологии.
