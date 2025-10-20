На достройку водолазного судна для Крыма выделили дополнительные средства

Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Правительство России выделило дополнительные средства на завершение строительства морского водолазного судна проекта SDS18, которое будет эксплуатироваться в Крыму. Об этом сказано на официальном портале кабмина."Выделить в 2025 году Росморречфлоту из резервного фонда правительства РФ 40 000 тыс. рублей в целях исполнения бюджетных обязательств по государственному контракту от 27 июня 2019 на выполнение строительных работ по объекту "Строительство морского водолазного судна. Морское водолазное судно проекта SDS18", имея в виду, что выделение указанных средств позволит обеспечить в 2025 году достижение технической готовности объекта в размере 100 процентов", – сказано в тексте распоряжения.Согласно Росреестру контрактов и закупок, поставщиком является феодосийский судостроительный завод. Изначальная цена контракта – 709 999 961,74 рублей.Всего на строительство судов для наращивания морских и речных перевозок и развития арктических маршрутов в России дополнительно направлено свыше 9 млрд рублей из резервного фонда кабмина."С помощью выделенных средств будет продолжено строительство морского парома для организации регулярного пассажирского сообщения между портами Дальневосточного федерального округа, а также обслуживающих и аварийно-спасательных судов ледового класса, необходимых в том числе для организации перевозок по Северному морскому пути", – заявил премьер-министр Михаил Мишустин.С 2025 года существенная поддержка производителей и заказчиков судов и комплектующих предусмотрена в рамках нового национального проекта технологического лидерства "Промышленное обеспечение транспортной мобильности", добавил глава кабмина.Ранее сообщалось, что в Керчи заложили киль нового буксира ледового класса Arc6 проекта NE060 с неограниченным районом эксплуатации, в том числе на маршрутах Северного морского пути. Судно возведут специалисты Судостроительного завода имени Б. Е. Бутомы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севморзавод будет работать и развиваться - РазвожаевСудостроители получат рекордную поддержку от кабминаНа судостроительном предприятии Крыма создают экскурсионные корабли
11:35 20.10.2025
 
