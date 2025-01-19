https://crimea.ria.ru/20250119/na-sudostroitelnom-predpriyatii-kryma-sozdayut-ekskursionnye-korabli-1143328477.html

На судостроительном предприятии Крыма создают экскурсионные корабли

На судостроительном предприятии Крыма создают экскурсионные корабли - РИА Новости Крым, 19.01.2025

На судостроительном предприятии Крыма создают экскурсионные корабли

На одном из судостроительных предприятий Крыма строят четыре экскурсионных корабля, которые будут курсировать у берегов полуострова в курортный сезон. Об этом в РИА Новости Крым, 19.01.2025

2025-01-19T19:19

2025-01-19T19:19

2025-01-19T19:19

радио "спутник в крыму"

крым

анушаван агаджанян

судостроение

новости крыма

минпромполитики крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. На одном из судостроительных предприятий Крыма строят четыре экскурсионных корабля, которые будут курсировать у берегов полуострова в курортный сезон. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр промышленности и торговли РК Анушаван Агаджанян.Министр подчеркнул, что уже само географическое положение Крыма подразумевает развитие судостроения, и оно активно продолжается.При этом отметил, что работа судостроительных предприятий Крыма связана на только с оборонно-промышленным комплексом, но и с гражданским судостроением."Сегодня на одном из предприятий в регионе у нас осуществляется строительство четырех экскурсионных кораблей. Мы с инвестором прорабатываем дальнейшую их эксплуатацию по берегу Республики Крым для ведения экскурсий, для наших гостей. И, безусловно, очень приятно, что эти корабли строятся на нашем предприятии", – уточнил Агаджанян.Он также подчеркнул, что у промышленных предприятий Крыма, в том числе судостроительной отрасли, еще есть потенциал для дополнительной загрузки.Ранее Агаджанян оценил перспективы развития промышленной отрасли в Крыму в целом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму строят суда для Азово-Черноморского региона и Дальнего Востока В Крыму появится крупный завод по производству подсолнечного масла Не имеют аналогов: в Керчи производят косметику из мидий

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, анушаван агаджанян, судостроение, новости крыма, минпромполитики крыма