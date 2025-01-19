https://crimea.ria.ru/20250119/na-sudostroitelnom-predpriyatii-kryma-sozdayut-ekskursionnye-korabli-1143328477.html
На судостроительном предприятии Крыма создают экскурсионные корабли
На судостроительном предприятии Крыма создают экскурсионные корабли - РИА Новости Крым, 19.01.2025
На судостроительном предприятии Крыма создают экскурсионные корабли
На одном из судостроительных предприятий Крыма строят четыре экскурсионных корабля, которые будут курсировать у берегов полуострова в курортный сезон. Об этом в РИА Новости Крым, 19.01.2025
2025-01-19T19:19
2025-01-19T19:19
2025-01-19T19:19
радио "спутник в крыму"
крым
анушаван агаджанян
судостроение
новости крыма
минпромполитики крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. На одном из судостроительных предприятий Крыма строят четыре экскурсионных корабля, которые будут курсировать у берегов полуострова в курортный сезон. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр промышленности и торговли РК Анушаван Агаджанян.Министр подчеркнул, что уже само географическое положение Крыма подразумевает развитие судостроения, и оно активно продолжается.При этом отметил, что работа судостроительных предприятий Крыма связана на только с оборонно-промышленным комплексом, но и с гражданским судостроением."Сегодня на одном из предприятий в регионе у нас осуществляется строительство четырех экскурсионных кораблей. Мы с инвестором прорабатываем дальнейшую их эксплуатацию по берегу Республики Крым для ведения экскурсий, для наших гостей. И, безусловно, очень приятно, что эти корабли строятся на нашем предприятии", – уточнил Агаджанян.Он также подчеркнул, что у промышленных предприятий Крыма, в том числе судостроительной отрасли, еще есть потенциал для дополнительной загрузки.Ранее Агаджанян оценил перспективы развития промышленной отрасли в Крыму в целом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму строят суда для Азово-Черноморского региона и Дальнего Востока В Крыму появится крупный завод по производству подсолнечного масла Не имеют аналогов: в Керчи производят косметику из мидий
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крым, анушаван агаджанян, судостроение, новости крыма, минпромполитики крыма
На судостроительном предприятии Крыма создают экскурсионные корабли
На судостроительном предприятии Крыма строят четыре экскурсионных корабля – Агаджанян
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым
. На одном из судостроительных предприятий Крыма строят четыре экскурсионных корабля, которые будут курсировать у берегов полуострова в курортный сезон. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил министр промышленности и торговли РК Анушаван Агаджанян.
Министр подчеркнул, что уже само географическое положение Крыма подразумевает развитие судостроения, и оно активно продолжается.
"Это наши флагманы промышленного производства в Керчи и Феодосии и судоремонтные предприятия, находящиеся в этом регионе. Плеяды корабелов, благодаря которым и руководству предприятий судостроительная отрасль показывает доминирующий рост, и мы работаем над их загрузкой", – прокомментировал Агаджанян.
При этом отметил, что работа судостроительных предприятий Крыма связана на только с оборонно-промышленным комплексом, но и с гражданским судостроением.
"Сегодня на одном из предприятий в регионе у нас осуществляется строительство четырех экскурсионных кораблей. Мы с инвестором прорабатываем дальнейшую их эксплуатацию по берегу Республики Крым для ведения экскурсий, для наших гостей. И, безусловно, очень приятно, что эти корабли строятся на нашем предприятии", – уточнил Агаджанян.
Он также подчеркнул, что у промышленных предприятий Крыма, в том числе судостроительной отрасли, еще есть потенциал для дополнительной загрузки.
"И мы сегодня с Минпромторгом Российской Федерации участвуем во всех абсолютно программах для того, чтобы наши предприятия успешно функционировали и давали качественный продукт", – заключил министр.
Ранее Агаджанян оценил перспективы развития промышленной отрасли в Крыму в целом.
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