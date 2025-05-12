https://crimea.ria.ru/20250512/sudostroiteli-poluchat-rekordnuyu-podderzhku-ot-kabmina-1146372019.html

Судостроители получат рекордную поддержку от кабмина

Судостроители получат рекордную поддержку от кабмина - РИА Новости Крым, 12.05.2025

Судостроители получат рекордную поддержку от кабмина

500 миллиардов рублей направит правительство РФ на поддержку производителей и заказчиков судов для отечественного флота. Актуализированную Стратегию развития... РИА Новости Крым, 12.05.2025

2025-05-12T11:36

2025-05-12T11:36

2025-05-12T11:36

судостроение

россия

правительство россии

финансирование

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. 500 миллиардов рублей направит правительство РФ на поддержку производителей и заказчиков судов для отечественного флота. Актуализированную Стратегию развития судостроительной промышленности в понедельник представила пресс-служба кабмина."Обновленная стратегия предполагает интенсивное развитие отрасли. Так, уровень загрузки действующих производств к 2036 году должен вырасти до 61%, а к 2050 году – до 73%", - сказано в сообщении.Долю серийных судов предполагается нарастить с 30 до 50% от общего объема судостроения к 2036 и до 80% – к 2050 году. Особый упор сделают на строительстве флота для Северного морского пути. Кроме того, к 2050 году долю российских комплектующих планируется увеличить до 80%, число новых и модернизированных судоремонтных предприятий планируют удвоить, а численность работников отрасли увеличить с нынешних 166 тысяч человек до 190 тысяч в 2036 и до 200 тысяч в 2050 году.Как подчеркнул на совещании с вице-премьерами в понедельник глава правительства России Михаил Мишустин, эта сумма финансирования отрасли станет рекордной.Два судостроительных завода ранее модернизированы в Крыму. Речь о судостроительных заводах имени Б. Е. Бутомы в Керчи и заводе "Море" в Феодосии". Российский Крым возвращает себе славу одного из ведущих центров отечественного судостроения благодаря программам государственной поддержки, заявлял ранее глава региона Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На судостроительном предприятии Крыма создают экскурсионные кораблиПатрушев поручил усилить защиту судостроительных заводов КрымаВ Крыму строят суда для Азово-Черноморского региона и Дальнего Востока

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

судостроение, россия, правительство россии, финансирование, новости