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Судостроители получат рекордную поддержку от кабмина - РИА Новости Крым, 12.05.2025
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Судостроители получат рекордную поддержку от кабмина
Судостроители получат рекордную поддержку от кабмина - РИА Новости Крым, 12.05.2025
Судостроители получат рекордную поддержку от кабмина
500 миллиардов рублей направит правительство РФ на поддержку производителей и заказчиков судов для отечественного флота. Актуализированную Стратегию развития... РИА Новости Крым, 12.05.2025
2025-05-12T11:36
2025-05-12T11:36
судостроение
россия
правительство россии
финансирование
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. 500 миллиардов рублей направит правительство РФ на поддержку производителей и заказчиков судов для отечественного флота. Актуализированную Стратегию развития судостроительной промышленности в понедельник представила пресс-служба кабмина."Обновленная стратегия предполагает интенсивное развитие отрасли. Так, уровень загрузки действующих производств к 2036 году должен вырасти до 61%, а к 2050 году – до 73%", - сказано в сообщении.Долю серийных судов предполагается нарастить с 30 до 50% от общего объема судостроения к 2036 и до 80% – к 2050 году. Особый упор сделают на строительстве флота для Северного морского пути. Кроме того, к 2050 году долю российских комплектующих планируется увеличить до 80%, число новых и модернизированных судоремонтных предприятий планируют удвоить, а численность работников отрасли увеличить с нынешних 166 тысяч человек до 190 тысяч в 2036 и до 200 тысяч в 2050 году.Как подчеркнул на совещании с вице-премьерами в понедельник глава правительства России Михаил Мишустин, эта сумма финансирования отрасли станет рекордной.Два судостроительных завода ранее модернизированы в Крыму. Речь о судостроительных заводах имени Б. Е. Бутомы в Керчи и заводе "Море" в Феодосии". Российский Крым возвращает себе славу одного из ведущих центров отечественного судостроения благодаря программам государственной поддержки, заявлял ранее глава региона Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На судостроительном предприятии Крыма создают экскурсионные кораблиПатрушев поручил усилить защиту судостроительных заводов КрымаВ Крыму строят суда для Азово-Черноморского региона и Дальнего Востока
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судостроение, россия, правительство россии, финансирование, новости
Судостроители получат рекордную поддержку от кабмина

Кабмин направит 500 миллиардов рублей на развитие судостроения - Мишустин

11:36 12.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСудостроительный завод "Залив"
Судостроительный завод Залив - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. 500 миллиардов рублей направит правительство РФ на поддержку производителей и заказчиков судов для отечественного флота. Актуализированную Стратегию развития судостроительной промышленности в понедельник представила пресс-служба кабмина.
"Обновленная стратегия предполагает интенсивное развитие отрасли. Так, уровень загрузки действующих производств к 2036 году должен вырасти до 61%, а к 2050 году – до 73%", - сказано в сообщении.
Долю серийных судов предполагается нарастить с 30 до 50% от общего объема судостроения к 2036 и до 80% – к 2050 году. Особый упор сделают на строительстве флота для Северного морского пути. Кроме того, к 2050 году долю российских комплектующих планируется увеличить до 80%, число новых и модернизированных судоремонтных предприятий планируют удвоить, а численность работников отрасли увеличить с нынешних 166 тысяч человек до 190 тысяч в 2036 и до 200 тысяч в 2050 году.
Как подчеркнул на совещании с вице-премьерами в понедельник глава правительства России Михаил Мишустин, эта сумма финансирования отрасли станет рекордной.
"С текущего года мы кратно увеличили поддержку производителей и заказчиков судов и комплектующих. На эти цели в ближайшие шесть лет направим из федерального бюджета более полутриллиона рублей. Это рекордный объем финансирования отрасли", — цитирует Мишустина РИА Новости.
Два судостроительных завода ранее модернизированы в Крыму. Речь о судостроительных заводах имени Б. Е. Бутомы в Керчи и заводе "Море" в Феодосии". Российский Крым возвращает себе славу одного из ведущих центров отечественного судостроения благодаря программам государственной поддержки, заявлял ранее глава региона Сергей Аксенов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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СудостроениеРоссияПравительство РоссииФинансированиеНовости
 
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