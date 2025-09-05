https://crimea.ria.ru/20250905/sevmorzavod-budet-rabotat-i-razvivatsya---razvozhaev-1149246987.html

Севморзавод будет работать и развиваться - Развожаев

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Власти Севастополя будут делать все необходимое для того, чтобы Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе (Севморзавод) работал и развивался. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев.Губернатор отметил, что подписанное в июне на Петербургском международном экономическом форуме соглашение с профильными федеральными ведомствами и инвестором позволит начать системное развитие порта. Руководитель региона подчеркнул, что работа порта автоматически создаст спрос на сервис, обслуживание и ремонт судов, а значит — на квалифицированные рабочие места для севастопольцев. Он подчеркнул, что для города принципиально важно, чтобы Севастопольская верфь, история которой началась еще в 1783 году, жила и развивалась.Ранее агентство РБК привело слова председателя совета директоров ОСК Андрея Костина, сообщившего, что корпорация планирует составить список верфей в своем контуре на продажу. В этот перечень может быть включен Севморзавод, на котором, по его словам, сегодня "вообще нет заказов". В 2023 году ОСК стала владельцем 100% акций Севморзавода. На ПМЭФ-2025 правительство Севастополя подписало соглашение с Федеральным агентством морского и речного транспорта, "Росморпортом" и инвестором по развитию портовой инфраструктуры в Камышовой бухте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

