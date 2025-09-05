Рейтинг@Mail.ru
Севморзавод будет работать и развиваться - Развожаев - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Севморзавод будет работать и развиваться - Развожаев
Севморзавод будет работать и развиваться - Развожаев
2025-09-05T23:36
2025-09-05T23:36
севморзавод
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
крым
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Власти Севастополя будут делать все необходимое для того, чтобы Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе (Севморзавод) работал и развивался. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев.Губернатор отметил, что подписанное в июне на Петербургском международном экономическом форуме соглашение с профильными федеральными ведомствами и инвестором позволит начать системное развитие порта. Руководитель региона подчеркнул, что работа порта автоматически создаст спрос на сервис, обслуживание и ремонт судов, а значит — на квалифицированные рабочие места для севастопольцев. Он подчеркнул, что для города принципиально важно, чтобы Севастопольская верфь, история которой началась еще в 1783 году, жила и развивалась.Ранее агентство РБК привело слова председателя совета директоров ОСК Андрея Костина, сообщившего, что корпорация планирует составить список верфей в своем контуре на продажу. В этот перечень может быть включен Севморзавод, на котором, по его словам, сегодня "вообще нет заказов". В 2023 году ОСК стала владельцем 100% акций Севморзавода. На ПМЭФ-2025 правительство Севастополя подписало соглашение с Федеральным агентством морского и речного транспорта, "Росморпортом" и инвестором по развитию портовой инфраструктуры в Камышовой бухте.
севморзавод, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, крым, новости крыма
Севморзавод будет работать и развиваться - Развожаев

23:36 05.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевВид на "Севморзавод"
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Власти Севастополя будут делать все необходимое для того, чтобы Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе (Севморзавод) работал и развивался. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Позиция наша неизменна. Излишне повторять, насколько важен для экономики Севастополя порт и сфера судоремонта. Сегодня появилась реальная перспектива, и мы намерены активно работать для того, чтобы вернуть порту Камышовой бухты и всему сектору достойное место в экономике", - приводит слова Развожаева его пресс-служба.
Губернатор отметил, что подписанное в июне на Петербургском международном экономическом форуме соглашение с профильными федеральными ведомствами и инвестором позволит начать системное развитие порта. Руководитель региона подчеркнул, что работа порта автоматически создаст спрос на сервис, обслуживание и ремонт судов, а значит — на квалифицированные рабочие места для севастопольцев.
"Что касается судоремонта и судостроения, мы продолжим совместную работу — если ОСК (Объединенная судостроительная корпорация – ред.) примет решение о выставлении на торги Севморзавода и верфей, то будем привлекать другого инвестора", - сказал Развожаев.
Он подчеркнул, что для города принципиально важно, чтобы Севастопольская верфь, история которой началась еще в 1783 году, жила и развивалась.
Ранее агентство РБК привело слова председателя совета директоров ОСК Андрея Костина, сообщившего, что корпорация планирует составить список верфей в своем контуре на продажу. В этот перечень может быть включен Севморзавод, на котором, по его словам, сегодня "вообще нет заказов". В 2023 году ОСК стала владельцем 100% акций Севморзавода.
На ПМЭФ-2025 правительство Севастополя подписало соглашение с Федеральным агентством морского и речного транспорта, "Росморпортом" и инвестором по развитию портовой инфраструктуры в Камышовой бухте.
СевморзаводСевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевКрымНовости Крыма
 
