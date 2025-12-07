https://crimea.ria.ru/20251207/nad-krymom-otrabotala-pvo---sbity-10-dronov-samoletnogo-tipa-1151463894.html

Над Крымом отработала ПВО - сбиты 10 дронов самолетного типа

Над Крымом отработала ПВО - сбиты 10 дронов самолетного типа

Средства ПВО за ночь сбили 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Россией, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Средства ПВО за ночь сбили 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Россией, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских бдронов самолетного типа: 42 БПЛА - над территорией Саратовской области, 12 БПЛА – над территорией Ростовской области, 10 БПЛА – над территорией Республики Крым, девять БПЛА – над территорией Волгоградской области, два БПЛА – над территорией Белгородской области и по одному БПЛА – над территориями Астраханской области и Чеченской Республики", - говорится в сообщении ведомства.В Севастополе ночью звучал сингал воздушной тревоги.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

