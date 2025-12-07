Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом отработала ПВО - сбиты 10 дронов самолетного типа - РИА Новости Крым, 07.12.2025
Над Крымом отработала ПВО - сбиты 10 дронов самолетного типа
Над Крымом отработала ПВО - сбиты 10 дронов самолетного типа - РИА Новости Крым, 07.12.2025
Над Крымом отработала ПВО - сбиты 10 дронов самолетного типа
Средства ПВО за ночь сбили 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Россией, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.12.2025
министерство обороны рф
крым
атаки всу
атаки всу на крым
новости крыма
срочные новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Средства ПВО за ночь сбили 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Россией, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских бдронов самолетного типа: 42 БПЛА - над территорией Саратовской области, 12 БПЛА – над территорией Ростовской области, 10 БПЛА – над территорией Республики Крым, девять БПЛА – над территорией Волгоградской области, два БПЛА – над территорией Белгородской области и по одному БПЛА – над территориями Астраханской области и Чеченской Республики", - говорится в сообщении ведомства.В Севастополе ночью звучал сингал воздушной тревоги.
РИА Новости Крым
2025
РИА Новости Крым
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
министерство обороны рф, крым, атаки всу, атаки всу на крым, новости крыма, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
Над Крымом отработала ПВО - сбиты 10 дронов самолетного типа

Над Крымом сбиты 10 украинских дронов самолетного типа - Минобороны

07:21 07.12.2025 (обновлено: 07:22 07.12.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Средства ПВО за ночь сбили 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Россией, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских бдронов самолетного типа: 42 БПЛА - над территорией Саратовской области, 12 БПЛА – над территорией Ростовской области, 10 БПЛА – над территорией Республики Крым, девять БПЛА – над территорией Волгоградской области, два БПЛА – над территорией Белгородской области и по одному БПЛА – над территориями Астраханской области и Чеченской Республики", - говорится в сообщении ведомства.
В Севастополе ночью звучал сингал воздушной тревоги.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Министерство обороны РФКрымАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымНовости КрымаСрочные новости КрымаБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
