https://crimea.ria.ru/20251207/nad-krymom-otrabotala-pvo---sbity-10-dronov-samoletnogo-tipa-1151463894.html
Над Крымом отработала ПВО - сбиты 10 дронов самолетного типа
Над Крымом отработала ПВО - сбиты 10 дронов самолетного типа - РИА Новости Крым, 07.12.2025
Над Крымом отработала ПВО - сбиты 10 дронов самолетного типа
Средства ПВО за ночь сбили 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Россией, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.12.2025
2025-12-07T07:21
2025-12-07T07:21
2025-12-07T07:22
министерство обороны рф
крым
атаки всу
атаки всу на крым
новости крыма
срочные новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150912351_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_5237d364869ba980945d14e31367693e.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Средства ПВО за ночь сбили 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Россией, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских бдронов самолетного типа: 42 БПЛА - над территорией Саратовской области, 12 БПЛА – над территорией Ростовской области, 10 БПЛА – над территорией Республики Крым, девять БПЛА – над территорией Волгоградской области, два БПЛА – над территорией Белгородской области и по одному БПЛА – над территориями Астраханской области и Чеченской Республики", - говорится в сообщении ведомства.В Севастополе ночью звучал сингал воздушной тревоги.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150912351_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_62988ecbd3f08ca4e67bdd7bdf6fc977.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, крым, атаки всу, атаки всу на крым, новости крыма, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
Над Крымом отработала ПВО - сбиты 10 дронов самолетного типа
Над Крымом сбиты 10 украинских дронов самолетного типа - Минобороны
07:21 07.12.2025 (обновлено: 07:22 07.12.2025)