Рейтинг@Mail.ru
4 ракеты "Нептун" и 172 украинских дрона за сутки сбиты ВС России - РИА Новости Крым, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251207/4-rakety-neptun-i-172-ukrainskikh-drona-za-sutki-sbity-vs-rossii-1151466381.html
4 ракеты "Нептун" и 172 украинских дрона за сутки сбиты ВС России
4 ракеты "Нептун" и 172 украинских дрона за сутки сбиты ВС России - РИА Новости Крым, 07.12.2025
4 ракеты "Нептун" и 172 украинских дрона за сутки сбиты ВС России
Средства российской ПВО за сутки в ходе СВО сбили две управляемые авиационные бомбы, четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 172 украинских... РИА Новости Крым, 07.12.2025
2025-12-07T12:29
2025-12-07T12:29
новости сво
украина
новости
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/06/1150699878_0:0:3203:1803_1920x0_80_0_0_a928de730755427fa906bb27623fec16.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО за сутки в ходе СВО сбили две управляемые авиационные бомбы, четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что армия России освободила населенные пункты Кучеровка в Харьковской области и Ровное в ДНР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251207/nad-krymom-otrabotala-pvo---sbity-10-dronov-samoletnogo-tipa-1151463894.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/06/1150699878_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_4ce660133d4c37f38864e2a205dc9c0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, украина, новости, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, армия и флот
4 ракеты "Нептун" и 172 украинских дрона за сутки сбиты ВС России

4 ракеты "Нептун" и 172 украинских дрона за сутки сбиты ВС России - Минобороны

12:29 07.12.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки войск Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО за сутки в ходе СВО сбили две управляемые авиационные бомбы, четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 172 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что армия России освободила населенные пункты Кучеровка в Харьковской области и Ровное в ДНР.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
07:21
Над Крымом отработала ПВО - сбиты 10 дронов самолетного типа
 
Новости СВОУкраинаНовостиМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииАрмия и флот
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:16Обновленную стратегию нацбезопасности США оценили в Кремле
12:56Новости СВО: за сутки Киев лишился еще 1350 боевиков
12:43Удары по Украине – горят энергетические и промышленные объекты
12:33На Кубани под колесами "Газели" погибла девушка
12:294 ракеты "Нептун" и 172 украинских дрона за сутки сбиты ВС России
12:22Армия России освободила Кучеровку в Харьковской области и Ровное в ДНР
12:18США обновят ядерную триаду и проведут учения – что это значит для РФ
11:46В Ялте пенсионерка "записалась на ЭКГ" и потеряла 145 тысяч рублей
11:13Двойной удар – на Солнце снова мощные взрывы
10:56В Крыму мальчик-инвалид создал мастерскую для помощи фронту
10:41"Рыбный день": в Севастополе продали 18 тонн рыбы по социальной акции
10:25Лурье ждет, что Верховный суд передаст ей квартиру Долиной - адвокат
10:12Крымский мост сейчас - обстановка к утру воскресенья
09:57Как в РФ проиндексируют социальные и страховые пенсии в 2026 году
09:41Вулкан Килауэа на Гавайях выпустил фонтан лавы высотой 370 метров
09:13Более 314 тысяч обращений поступило на прямую линию с Путиным
08:51Как устроить праздник с гирляндами и без пожара - советы инженера
08:20Что можно купить к новогоднему столу заранее - советы Роспотребнадзора
07:45Международный день гражданской авиации в инфографике РИА Новости Крым
07:21Над Крымом отработала ПВО - сбиты 10 дронов самолетного типа
Лента новостейМолния