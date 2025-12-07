https://crimea.ria.ru/20251207/4-rakety-neptun-i-172-ukrainskikh-drona-za-sutki-sbity-vs-rossii-1151466381.html
4 ракеты "Нептун" и 172 украинских дрона за сутки сбиты ВС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО за сутки в ходе СВО сбили две управляемые авиационные бомбы, четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что армия России освободила населенные пункты Кучеровка в Харьковской области и Ровное в ДНР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
