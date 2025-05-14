https://crimea.ria.ru/20250514/gidrokinezio-i-ekzoskelety-v-krymu-otkroyut-tsentr-reabilitatsii-detey-1146434314.html

Гидрокинезио и экзоскелеты: в Крыму откроют центр реабилитации детей

Гидрокинезио и экзоскелеты: в Крыму откроют центр реабилитации детей - РИА Новости Крым, 14.05.2025

Гидрокинезио и экзоскелеты: в Крыму откроют центр реабилитации детей

Уникальный для России и мира детский реабилитационный центр в Евпатории откроет свои двери для пациентов 1 ноября. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 14.05.2025

2025-05-14T19:28

2025-05-14T19:28

2025-05-14T19:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Уникальный для России и мира детский реабилитационный центр в Евпатории откроет свои двери для пациентов 1 ноября. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала главный врач Федерального реабилитационного центра "Кораблик "Мойнаки" Минздрава России Ирина Марусич.Это первый в Российской Федерации объект такого масштаба для реабилитации детей. И, по большому счету, единственный в мире, добавила главврач.По ее словам, центр рассчитан на одновременное пребывание трехсот детей с родителями в стационаре. Кроме того, предусмотрены шесть коек (две палаты по три койки) в реанимации, интенсивной терапии. Также в центре 75 коек дневного стационара, который устроен так, что способен принимать детей в две смены, что удваивает количество детей на реабилитации.За год центр может принимать порядка четырех-пяти тысяч детей, уточнила Марусич.На территории центра - несколько зданий, связанных между собой двухэтажными переходами. Стационар учреждения насчитывает пять отделений: два нейрореабилитационных отделения, два травматологических отделения, ортопедических и одно соматическое отделение, которое включает в себя "всю педиатрию". Здесь могут находиться дети с болезнями эндокринной системы, заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.Реабилитация — это не санаторно-курортное лечение, она больше связана с двигательными возможностями, то есть двигательными воздействиями, восстановлением организма путем движения, кинезиотерапии и для этих целей, применяются физиотерапевтические и природные факторы, уверена главврач. Попасть в центр можно будет по ОМС с направлением из поликлиники, к которой прикреплен ребенок, нуждающийся в лечении и реабилитации. Получив это направление от родителей или законных представителей, врачебная комиссия центра уже на месте примет решение о предоставлении путевки, уточнила Марусич.Федеральный детский реабилитационный центр площадью около 100 тысяч "квадратов" строится по поручению президента России Владимира Путина на объединенной территории грязелечебницы "Мойнаки" и детского санатория "Родина". Он создается как "Умная клиника" и станет многопрофильным центром для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата и иными заболеваниями.Старт строительству центра был дан в июне 2023 года. Глава Крыма тогда отметил, что Евпаторийский регион обладает уникальными климатическими характеристиками, что делает его идеальным местом для детского круглогодичного курорта.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят спортивные объекты за средства от национализацииТренды оздоровления в санаториях Крыма: что внедряют и сколько стоитЛед круглый год – в Керчи открыли дворец зимних видов спорта

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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