https://crimea.ria.ru/20250522/kak-idet-stroitelstvo-detskogo-reabilitatsionnogo-tsentra-v-evpatorii-1146632260.html

Как идет строительство детского реабилитационного центра в Евпатории

Как идет строительство детского реабилитационного центра в Евпатории - РИА Новости Крым, 22.05.2025

Как идет строительство детского реабилитационного центра в Евпатории

Строители Федерального детского реабилитационного центра в Евпатории приступили к завершающему этапу монолитных работ в возводимом шестиэтажном здании... РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T17:17

2025-05-22T17:17

2025-05-22T17:17

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реабилитация

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министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Строители Федерального детского реабилитационного центра в Евпатории приступили к завершающему этапу монолитных работ в возводимом шестиэтажном здании пансионата. Об этом сообщает Минстрой России.На сегодняшний день подрядчик уже возвел здания консультативно-диагностического корпуса и стационара на 300 коек, а также отреставрировал и ввел в эксплуатацию административный корпус, который является объектом культурного наследия.В настоящее время специалисты оснащают консультативно-диагностический корпус и здание стационара технологическим и медицинским оборудованием. Там устанавливают спортивные и реабилитационные тренажеры, компьютеры, медицинскую мебель, оборудование для стерилизационного пункта, обустраивают кабинет лучевой диагностики.Кроме того, продолжается строительство семиэтажного здания общежития для медработников на более чем 220 мест и корпус с обеденным залом. В обоих зданиях ведутся работы по устройству фасадов и кровли, монтажу внутренних инженерных систем и отделке помещений.Федеральный детский реабилитационный центр площадью около 100 тысяч "квадратов" откроется по поручению президента России Владимира Путина на объединенной территории грязелечебницы "Мойнаки" и санатория "Родина". Он создается как "Умная клиника" и станет многопрофильным центром для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата и иными заболеваниями. Одновременно реабилитацию и лечение в центре смогут проходить 300 пациентов в возрасте от года до 18 лет. Лечение будет оказываться по 27 медицинским направлениям – от восстановления опорно-двигательный системы до заживления кожных покровов.Старт строительству центра был дан в июне 2023 года. Глава Крыма тогда отметил, что Евпаторийский регион обладает уникальными климатическими характеристиками, что делает его идеальным местом для детского круглогодичного курорта.Открытие центра с первым приемом пациентов запланировано на 1 ноября 2025 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Детский реабилитационный центр в Евпатории – как идут работыГидрокинезио и экзоскелеты: в Крыму откроют центр реабилитации детейВ четырех районах Крыма построят физкультурные центры для детей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евпатория, крым, новости крыма, общество, реабилитация, дети, детский отдых, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)