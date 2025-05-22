https://crimea.ria.ru/20250522/kak-idet-stroitelstvo-detskogo-reabilitatsionnogo-tsentra-v-evpatorii-1146632260.html
Как идет строительство детского реабилитационного центра в Евпатории
Как идет строительство детского реабилитационного центра в Евпатории - РИА Новости Крым, 22.05.2025
Как идет строительство детского реабилитационного центра в Евпатории
Строители Федерального детского реабилитационного центра в Евпатории приступили к завершающему этапу монолитных работ в возводимом шестиэтажном здании... РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T17:17
2025-05-22T17:17
2025-05-22T17:17
евпатория
крым
новости крыма
общество
реабилитация
дети
детский отдых
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0d/1135630771_0:100:1280:820_1920x0_80_0_0_df090a88b7333b9d7f2d2ed96edca83a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Строители Федерального детского реабилитационного центра в Евпатории приступили к завершающему этапу монолитных работ в возводимом шестиэтажном здании пансионата. Об этом сообщает Минстрой России.На сегодняшний день подрядчик уже возвел здания консультативно-диагностического корпуса и стационара на 300 коек, а также отреставрировал и ввел в эксплуатацию административный корпус, который является объектом культурного наследия.В настоящее время специалисты оснащают консультативно-диагностический корпус и здание стационара технологическим и медицинским оборудованием. Там устанавливают спортивные и реабилитационные тренажеры, компьютеры, медицинскую мебель, оборудование для стерилизационного пункта, обустраивают кабинет лучевой диагностики.Кроме того, продолжается строительство семиэтажного здания общежития для медработников на более чем 220 мест и корпус с обеденным залом. В обоих зданиях ведутся работы по устройству фасадов и кровли, монтажу внутренних инженерных систем и отделке помещений.Федеральный детский реабилитационный центр площадью около 100 тысяч "квадратов" откроется по поручению президента России Владимира Путина на объединенной территории грязелечебницы "Мойнаки" и санатория "Родина". Он создается как "Умная клиника" и станет многопрофильным центром для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата и иными заболеваниями. Одновременно реабилитацию и лечение в центре смогут проходить 300 пациентов в возрасте от года до 18 лет. Лечение будет оказываться по 27 медицинским направлениям – от восстановления опорно-двигательный системы до заживления кожных покровов.Старт строительству центра был дан в июне 2023 года. Глава Крыма тогда отметил, что Евпаторийский регион обладает уникальными климатическими характеристиками, что делает его идеальным местом для детского круглогодичного курорта.Открытие центра с первым приемом пациентов запланировано на 1 ноября 2025 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Детский реабилитационный центр в Евпатории – как идут работыГидрокинезио и экзоскелеты: в Крыму откроют центр реабилитации детейВ четырех районах Крыма построят физкультурные центры для детей
евпатория
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0d/1135630771_84:0:1221:853_1920x0_80_0_0_ffe65bf8a2c354c42ee59c10499bef65.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евпатория, крым, новости крыма, общество, реабилитация, дети, детский отдых, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)
Как идет строительство детского реабилитационного центра в Евпатории
На строительстве детского реабилитационного центра в Крыму завершаются монолитные работы
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Строители Федерального детского реабилитационного центра в Евпатории приступили к завершающему этапу монолитных работ в возводимом шестиэтажном здании пансионата. Об этом сообщает Минстрой России.
"Специалисты уже завершают монолитные работы на последнем шестом этаже здания пансионата площадью свыше 13 тысяч квадратных метров. В нем смогут проживать 150 маленьких пациентов, которые будут проходить лечение в дневном стационаре. Параллельно на уже готовых этажах здания строители ведут устройство наружных стен", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день подрядчик уже возвел здания консультативно-диагностического корпуса и стационара на 300 коек, а также отреставрировал и ввел в эксплуатацию административный корпус, который является объектом культурного наследия.
В настоящее время специалисты оснащают консультативно-диагностический корпус и здание стационара технологическим и медицинским оборудованием. Там устанавливают спортивные и реабилитационные тренажеры, компьютеры, медицинскую мебель, оборудование для стерилизационного пункта, обустраивают кабинет лучевой диагностики.
Кроме того, продолжается строительство семиэтажного здания общежития для медработников на более чем 220 мест и корпус с обеденным залом. В обоих зданиях ведутся работы по устройству фасадов и кровли, монтажу внутренних инженерных систем и отделке помещений.
Федеральный детский реабилитационный центр площадью около 100 тысяч "квадратов" откроется по поручению президента России Владимира Путина на объединенной территории грязелечебницы "Мойнаки" и санатория "Родина". Он создается как "Умная клиника" и станет многопрофильным центром для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата и иными заболеваниями. Одновременно реабилитацию и лечение в центре смогут проходить 300 пациентов в возрасте от года до 18 лет. Лечение будет оказываться по 27 медицинским направлениям – от восстановления опорно-двигательный системы до заживления кожных покровов.
Старт строительству центра был дан в июне 2023 года. Глава Крыма тогда отметил, что Евпаторийский регион обладает уникальными климатическими характеристиками, что делает его идеальным местом для детского круглогодичного курорта. Открытие центра с первым приемом пациентов запланировано на 1 ноября 2025 года. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: