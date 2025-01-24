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Детский реабилитационный центр в Евпатории – как идут работы - РИА Новости Крым, 24.01.2025
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Детский реабилитационный центр в Евпатории – как идут работы
Детский реабилитационный центр в Евпатории – как идут работы - РИА Новости Крым, 24.01.2025
Детский реабилитационный центр в Евпатории – как идут работы
В Евпатории завершились монолитные работы в здании общежития для медицинских работников Федерального детского реабилитационного центра. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T07:10
2025-01-24T07:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В Евпатории завершились монолитные работы в здании общежития для медицинских работников Федерального детского реабилитационного центра. Об этом сообщает пресс-служба правительства Крыма.В семиэтажном здании общежития создадут комфортные условия в 151 квартире, на территории устроят спортивную и детскую площадки, пешеходные дорожки, установят малые архитектурные формы.Федеральный детский реабилитационный центр площадью около 100 тысяч "квадратов" строится по поручению Президента России Владимира Путина на объединенной территории грязелечебницы "Мойнаки" и санатория "Родина". Он создается как "Умная клиника" и станет многопрофильным центром для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата и иными заболеваниями.Старт строительству центра был дан в июне 2023 года. Глава Крыма тогда отметил, что Евпаторийский регион обладает уникальными климатическими характеристиками, что делает его идеальным местом для детского круглогодичного курорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В четырех районах Крыма построят физкультурные центры для детейВ Крыму построят спортивные объекты за средства от национализацииКрым благоустроят за восемь миллиардов рублей
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РИА Новости Крым
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евпатория, новости крыма, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, дети, здоровье, медицина, санатории крыма
Детский реабилитационный центр в Евпатории – как идут работы

В Евпатории возводят общежитие Федерального детского реабилитационного центра

07:10 24.01.2025
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваСтроительство Федерального детского реабилитационного центра в Евпатории
Строительство Федерального детского реабилитационного центра в Евпатории
© Telegram-канал Владимира Константинова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В Евпатории завершились монолитные работы в здании общежития для медицинских работников Федерального детского реабилитационного центра. Об этом сообщает пресс-служба правительства Крыма.

"На территории центра уже возведены два корпуса – Консультативно-диагностический корпус и здание стационара на 300 коек, также введен в эксплуатацию Административный корпус. Сейчас здания оснащают новым технологическим и медицинским оборудованием", – сказано в сообщении.

В семиэтажном здании общежития создадут комфортные условия в 151 квартире, на территории устроят спортивную и детскую площадки, пешеходные дорожки, установят малые архитектурные формы.
Федеральный детский реабилитационный центр площадью около 100 тысяч "квадратов" строится по поручению Президента России Владимира Путина на объединенной территории грязелечебницы "Мойнаки" и санатория "Родина". Он создается как "Умная клиника" и станет многопрофильным центром для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата и иными заболеваниями.
Старт строительству центра был дан в июне 2023 года. Глава Крыма тогда отметил, что Евпаторийский регион обладает уникальными климатическими характеристиками, что делает его идеальным местом для детского круглогодичного курорта.
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