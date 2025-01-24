https://crimea.ria.ru/20250124/detskiy-reabilitatsionnyy-tsentr-v-evpatorii--kak-idut-raboty-1143601869.html

Детский реабилитационный центр в Евпатории – как идут работы

Детский реабилитационный центр в Евпатории – как идут работы - РИА Новости Крым, 24.01.2025

Детский реабилитационный центр в Евпатории – как идут работы

В Евпатории завершились монолитные работы в здании общежития для медицинских работников Федерального детского реабилитационного центра. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025-01-24T07:10

2025-01-24T07:10

2025-01-24T07:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В Евпатории завершились монолитные работы в здании общежития для медицинских работников Федерального детского реабилитационного центра. Об этом сообщает пресс-служба правительства Крыма.В семиэтажном здании общежития создадут комфортные условия в 151 квартире, на территории устроят спортивную и детскую площадки, пешеходные дорожки, установят малые архитектурные формы.Федеральный детский реабилитационный центр площадью около 100 тысяч "квадратов" строится по поручению Президента России Владимира Путина на объединенной территории грязелечебницы "Мойнаки" и санатория "Родина". Он создается как "Умная клиника" и станет многопрофильным центром для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата и иными заболеваниями.Старт строительству центра был дан в июне 2023 года. Глава Крыма тогда отметил, что Евпаторийский регион обладает уникальными климатическими характеристиками, что делает его идеальным местом для детского круглогодичного курорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В четырех районах Крыма построят физкультурные центры для детейВ Крыму построят спортивные объекты за средства от национализацииКрым благоустроят за восемь миллиардов рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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