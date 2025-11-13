https://crimea.ria.ru/20251113/podrostok-podzheg-kinoteatr-vo-vremya-seansa-1150893528.html

Подросток поджег кинотеатр в Москве

Подросток поджег кинотеатр в Москве - РИА Новости Крым, 14.11.2025

Подросток поджег кинотеатр в Москве

16-летний юноша в Москве задержан за поджог зала в кинотеатре в одном из торговых центров. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости Крым, 14.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. 16-летний юноша в Москве задержан за поджог зала в кинотеатре в одном из торговых центров. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Юноша доставлен в отделение полиции. Мотивы его поступка устанавливаются. Прокуратура Москвы взяла на контроль установление обстоятельств пожара.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

