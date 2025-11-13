Рейтинг@Mail.ru
Подросток поджег кинотеатр в Москве - РИА Новости Крым, 14.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251113/podrostok-podzheg-kinoteatr-vo-vremya-seansa-1150893528.html
Подросток поджег кинотеатр в Москве
Подросток поджег кинотеатр в Москве - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Подросток поджег кинотеатр в Москве
16-летний юноша в Москве задержан за поджог зала в кинотеатре в одном из торговых центров. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-13T23:55
2025-11-14T00:02
москва
происшествия
поджог
общество
ирина волк
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
прокуратура москвы
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0d/1150893851_0:127:457:384_1920x0_80_0_0_cb86e773592492b7bd402ecb6997e31f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. 16-летний юноша в Москве задержан за поджог зала в кинотеатре в одном из торговых центров. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Юноша доставлен в отделение полиции. Мотивы его поступка устанавливаются. Прокуратура Москвы взяла на контроль установление обстоятельств пожара.
москва
москва, происшествия, поджог, общество, ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), прокуратура москвы, новости
Подросток поджег кинотеатр в Москве

В Москве 16-летний подросток поджег кинотеатр во время ночного сеанса

23:55 13.11.2025 (обновлено: 00:02 14.11.2025)
 
© Кадр видео из соцсетейВ Москве 16-летний подросток поджег кинотеатр во время ночного сеанса
В Москве 16-летний подросток поджег кинотеатр во время ночного сеанса
© Кадр видео из соцсетей
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. 16-летний юноша в Москве задержан за поджог зала в кинотеатре в одном из торговых центров. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сегодня вечером в полицию поступило сообщение, что во время сеанса один из зрителей - подросток - разлил горючую жидкость и поджег ее. К счастью, никто не пострадал. Повреждено несколько кресел. Возгорание оперативно ликвидировано", - написала она в Telegram.
Юноша доставлен в отделение полиции. Мотивы его поступка устанавливаются.
Прокуратура Москвы взяла на контроль установление обстоятельств пожара.
"По предварительным данным, 16-летний подросток, следуя телефонным указаниям неизвестных, пронес в кинотеатр канистру с легковоспламеняющейся жидкость и поджег", - уточнили в надзорном ведомстве.
