Подросток поджег кинотеатр в Москве

16-летний юноша в Москве задержан за поджог зала в кинотеатре в одном из торговых центров. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. 16-летний юноша в Москве задержан за поджог зала в кинотеатре в одном из торговых центров. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Юноша доставлен в отделение полиции. Мотивы его поступка устанавливаются. Прокуратура Москвы взяла на контроль установление обстоятельств пожара.
