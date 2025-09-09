Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе трое приятелей устроили разборки со стрельбой и поджогом - РИА Новости Крым, 09.09.2025
В Севастополе трое приятелей устроили разборки со стрельбой и поджогом
В Севастополе ссора приятелей из-за политики закончилась стрельбой из газового пистолета, поджогом иномарки и уголовным делом. Об этом сообщили в Управлении МВД РИА Новости Крым, 09.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе ссора приятелей из-за политики закончилась стрельбой из газового пистолета, поджогом иномарки и уголовным делом. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.Инцидент произошел в вечернее время, когда 42-летний мужчина навестил своего знакомого. Разговор перетек из нейтрального русла в политическую плоскость, а затем перерос в конфликт. Разозлившись, 38-летний собеседник достал газовый пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента.Приятели сожгли припаркованный у дома Mercedes обидчика и сбежали. Владелец авто вызвал МЧС, однако спасти от огня иномарку не удалось. Сумма причиненного ущерба составила 1,5 миллиона рублей.Поджигателей задержали. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Подельникам грозит до пяти лет лишения свободы."Кроме того, выяснилось, что помощник инициатора поджога уже является фигурантом другого уголовного дела о краже 18-ти тысяч рублей с чужой банковской карты", – добавили в МВД.Также полицейские проводят проверку по факту возможного нанесения телесных повреждений во время конфликта. По результатам будет принято процессуальное решение.Ранее сообщалось, что в Евпатории ранее судимый местный житель сжег чужой припаркованный автомобиль, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
крым, новости крыма, происшествия, поджог, севастополь, новости севастополя, полиция севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе ссора приятелей из-за политики закончилась стрельбой из газового пистолета, поджогом иномарки и уголовным делом. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.
Инцидент произошел в вечернее время, когда 42-летний мужчина навестил своего знакомого. Разговор перетек из нейтрального русла в политическую плоскость, а затем перерос в конфликт. Разозлившись, 38-летний собеседник достал газовый пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента.

"Шокированный приятель связался со своим 24-летним знакомым и попросил о помощи. Прихватив канистру с топливом, они отправились к дому обидчика", - рассказали в ведомстве.

Приятели сожгли припаркованный у дома Mercedes обидчика и сбежали. Владелец авто вызвал МЧС, однако спасти от огня иномарку не удалось. Сумма причиненного ущерба составила 1,5 миллиона рублей.
Поджигателей задержали. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Подельникам грозит до пяти лет лишения свободы.
"Кроме того, выяснилось, что помощник инициатора поджога уже является фигурантом другого уголовного дела о краже 18-ти тысяч рублей с чужой банковской карты", – добавили в МВД.
Также полицейские проводят проверку по факту возможного нанесения телесных повреждений во время конфликта. По результатам будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что в Евпатории ранее судимый местный житель сжег чужой припаркованный автомобиль, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Нудизм в центре города: в Севастополе голый мужчина бегал и ругался матом
В Крыму подросток избил ребенка и снял это на камеру – завели дело
Поджег квартиру в Симферополе по заказу: задержан подозреваемый
 
