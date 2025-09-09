https://crimea.ria.ru/20250909/v-sevastopole-troe-priyateley-ustroili-razborki-so-strelboy-i-podzhogom--1149313041.html

В Севастополе трое приятелей устроили разборки со стрельбой и поджогом

В Севастополе ссора приятелей из-за политики закончилась стрельбой из газового пистолета, поджогом иномарки и уголовным делом. Об этом сообщили в Управлении МВД РИА Новости Крым, 09.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе ссора приятелей из-за политики закончилась стрельбой из газового пистолета, поджогом иномарки и уголовным делом. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.Инцидент произошел в вечернее время, когда 42-летний мужчина навестил своего знакомого. Разговор перетек из нейтрального русла в политическую плоскость, а затем перерос в конфликт. Разозлившись, 38-летний собеседник достал газовый пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента.Приятели сожгли припаркованный у дома Mercedes обидчика и сбежали. Владелец авто вызвал МЧС, однако спасти от огня иномарку не удалось. Сумма причиненного ущерба составила 1,5 миллиона рублей.Поджигателей задержали. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Подельникам грозит до пяти лет лишения свободы."Кроме того, выяснилось, что помощник инициатора поджога уже является фигурантом другого уголовного дела о краже 18-ти тысяч рублей с чужой банковской карты", – добавили в МВД.Также полицейские проводят проверку по факту возможного нанесения телесных повреждений во время конфликта. По результатам будет принято процессуальное решение.Ранее сообщалось, что в Евпатории ранее судимый местный житель сжег чужой припаркованный автомобиль, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нудизм в центре города: в Севастополе голый мужчина бегал и ругался матомВ Крыму подросток избил ребенка и снял это на камеру – завели делоПоджег квартиру в Симферополе по заказу: задержан подозреваемый

