Житель Ялты хотел сжечь 4 машины и торговый павильон из-за давней обиды

44-летний житель Ялты из-за старой обиды заказал поджог четырех автомобилей и торгового павильона. Как сообщает во вторник пресс-служба МВД по Крыму,... РИА Новости Крым, 25.11.2025

2025-11-25T11:03

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. 44-летний житель Ялты из-за старой обиды заказал поджог четырех автомобилей и торгового павильона. Как сообщает во вторник пресс-служба МВД по Крыму, злоумышленника полиции сдал потенциальный исполнитель преступного заказа.По данным ведомства, подозреваемый затаил обиду на старого знакомого, который работает водителем у одного из предпринимателей. Из мести он решил уничтожить имущество, принадлежащее работодателю оппонента, и подыскал исполнителя.Как уточняют правоохранители, оперативная информация о подготовке преступления поступила от гражданина, который получил заказ на поджог. Этот человек ранее судим не был. Теперь перед судом предстанет заказчик, который сейчас находится под домашним арестом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории пьяный местный житель сжег иномарку на своем путиПоджег квартиру в Симферополе по заказу: задержан подозреваемыйЖитель Крыма пойдет под суд после поджога двух машин

