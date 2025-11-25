Житель Ялты хотел сжечь 4 машины и торговый павильон из-за давней обиды

https://crimea.ria.ru/20251125/zhitel-yalty-khotel-szhech-4-mashiny-i-torgovyy-pavilon-iz-za-davney-obidy-1151155764.html
2025-11-25T11:03
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. 44-летний житель Ялты из-за старой обиды заказал поджог четырех автомобилей и торгового павильона. Как сообщает во вторник пресс-служба МВД по Крыму, злоумышленника полиции сдал потенциальный исполнитель преступного заказа.По данным ведомства, подозреваемый затаил обиду на старого знакомого, который работает водителем у одного из предпринимателей. Из мести он решил уничтожить имущество, принадлежащее работодателю оппонента, и подыскал исполнителя.Как уточняют правоохранители, оперативная информация о подготовке преступления поступила от гражданина, который получил заказ на поджог. Этот человек ранее судим не был. Теперь перед судом предстанет заказчик, который сейчас находится под домашним арестом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории пьяный местный житель сжег иномарку на своем путиПоджег квартиру в Симферополе по заказу: задержан подозреваемыйЖитель Крыма пойдет под суд после поджога двух машин
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. 44-летний житель Ялты из-за старой обиды заказал поджог четырех автомобилей и торгового павильона. Как сообщает во вторник пресс-служба МВД по Крыму, злоумышленника полиции сдал потенциальный исполнитель преступного заказа.
По данным ведомства, подозреваемый затаил обиду на старого знакомого, который работает водителем у одного из предпринимателей. Из мести он решил уничтожить имущество, принадлежащее работодателю оппонента, и подыскал исполнителя.
"Полицейские задержали злоумышленника в момент передачи комплекта предметов для совершения преступления и изъяли у него пятилитровую канистру с горючей жидкостью, сменную одежду и обувь, а также медицинскую маску", – сказано в сообщении.
Как уточняют правоохранители, оперативная информация о подготовке преступления поступила от гражданина, который получил заказ на поджог. Этот человек ранее судим не был. Теперь перед судом предстанет заказчик, который сейчас находится под домашним арестом.
