Житель Ялты хотел сжечь 4 машины и торговый павильон из-за давней обиды - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Житель Ялты хотел сжечь 4 машины и торговый павильон из-за давней обиды
Житель Ялты хотел сжечь 4 машины и торговый павильон из-за давней обиды - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Житель Ялты хотел сжечь 4 машины и торговый павильон из-за давней обиды
44-летний житель Ялты из-за старой обиды заказал поджог четырех автомобилей и торгового павильона. Как сообщает во вторник пресс-служба МВД по Крыму,... РИА Новости Крым, 25.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. 44-летний житель Ялты из-за старой обиды заказал поджог четырех автомобилей и торгового павильона. Как сообщает во вторник пресс-служба МВД по Крыму, злоумышленника полиции сдал потенциальный исполнитель преступного заказа.По данным ведомства, подозреваемый затаил обиду на старого знакомого, который работает водителем у одного из предпринимателей. Из мести он решил уничтожить имущество, принадлежащее работодателю оппонента, и подыскал исполнителя.Как уточняют правоохранители, оперативная информация о подготовке преступления поступила от гражданина, который получил заказ на поджог. Этот человек ранее судим не был. Теперь перед судом предстанет заказчик, который сейчас находится под домашним арестом.
ялта
крым
поджог, ялта, крым, новости крыма, мвд по республике крым, закон и право
Житель Ялты хотел сжечь 4 машины и торговый павильон из-за давней обиды

Житель Ялты заказал поджог четырех автомобилей и торгового павильона

11:03 25.11.2025
 
© МВД КрымаВ Ялте полицейские предотвратили заказной поджог четырёх автомобилей и торгового павильона
В Ялте полицейские предотвратили заказной поджог четырёх автомобилей и торгового павильона
© МВД Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. 44-летний житель Ялты из-за старой обиды заказал поджог четырех автомобилей и торгового павильона. Как сообщает во вторник пресс-служба МВД по Крыму, злоумышленника полиции сдал потенциальный исполнитель преступного заказа.
По данным ведомства, подозреваемый затаил обиду на старого знакомого, который работает водителем у одного из предпринимателей. Из мести он решил уничтожить имущество, принадлежащее работодателю оппонента, и подыскал исполнителя.
"Полицейские задержали злоумышленника в момент передачи комплекта предметов для совершения преступления и изъяли у него пятилитровую канистру с горючей жидкостью, сменную одежду и обувь, а также медицинскую маску", – сказано в сообщении.
Как уточняют правоохранители, оперативная информация о подготовке преступления поступила от гражданина, который получил заказ на поджог. Этот человек ранее судим не был. Теперь перед судом предстанет заказчик, который сейчас находится под домашним арестом.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Евпатории пьяный местный житель сжег иномарку на своем пути
Поджег квартиру в Симферополе по заказу: задержан подозреваемый
Житель Крыма пойдет под суд после поджога двух машин
 
ПоджогЯлтаКрымНовости КрымаМВД по Республике КрымЗакон и право
 
