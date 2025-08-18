https://crimea.ria.ru/20250818/v-evpatorii-pyanyy-mestnyy-zhitel-szheg-inomarku-na-svoem-puti-1148801152.html
В Евпатории пьяный местный житель сжег иномарку на своем пути
В Евпатории пьяный местный житель сжег иномарку на своем пути - РИА Новости Крым, 18.08.2025
В Евпатории пьяный местный житель сжег иномарку на своем пути
В Евпатории ранее судимый местный житель сжег чужой припаркованный автомобиль, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по... РИА Новости Крым, 18.08.2025
2025-08-18T10:10
2025-08-18T10:10
2025-08-18T10:10
крым
евпатория
новости крыма
мвд по республике крым
поджоги автомобилей в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148801034_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ed03a1308e23a40c646db9dbd9c1c202.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Евпатории ранее судимый местный житель сжег чужой припаркованный автомобиль, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.С заявлением в полицию обратился 38-летний владелец Mitsubishi, который сообщил о том, что его машину сожгли. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители выяснили, что имел место поджог. Злоумышленником оказался 22-летний ранее судимый евпаториец.Возбуждено уголовное дело, за умышленное уничтожение чужого имущества путем фигуранту дела грозит до пяти лет лишения свободы. Ему назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий, проводятся следственные действия, добавили в МВДРанее в Саках пьяный мужчина при помощи окурка сжег машину, которая ему "мешала". До этого двоих жителей Симферополя приговорили к лишению свободы за то, что они сожгли три машины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поджег квартиру в Симферополе по заказу: задержан подозреваемыйКогда бутылка на окне пожароопасна: эксперт предупредил о рискахВ Евпатории 19-летний юноша сжег машины по заказу иностранных спецслужб
крым
евпатория
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148801034_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_45d6a7d22f9dbbdd51ff0941f4aba55e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, евпатория, новости крыма, мвд по республике крым, поджоги автомобилей в крыму
В Евпатории пьяный местный житель сжег иномарку на своем пути
В Евпатории пьяный мужчина сжег иномарку и скрылся
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Евпатории ранее судимый местный житель сжег чужой припаркованный автомобиль, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
С заявлением в полицию обратился 38-летний владелец Mitsubishi, который сообщил о том, что его машину сожгли. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители выяснили, что имел место поджог. Злоумышленником оказался 22-летний ранее судимый евпаториец.
"Как пояснил задержанный, в вечернее время он возвращался домой и по пути заметил припаркованное транспортное средство. Со слов подозреваемого, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и поджег автотранспорт, после чего скрылся с места преступления. Причину пояснить не смог", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело, за умышленное уничтожение чужого имущества путем фигуранту дела грозит до пяти лет лишения свободы. Ему назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий, проводятся следственные действия, добавили в МВД
Ранее в Саках пьяный мужчина при помощи окурка сжег машину
, которая ему "мешала". До этого двоих жителей Симферополя приговорили к лишению свободы за то, что они сожгли три машины
.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: