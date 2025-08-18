https://crimea.ria.ru/20250818/v-evpatorii-pyanyy-mestnyy-zhitel-szheg-inomarku-na-svoem-puti-1148801152.html

В Евпатории пьяный местный житель сжег иномарку на своем пути

2025-08-18T10:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Евпатории ранее судимый местный житель сжег чужой припаркованный автомобиль, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.С заявлением в полицию обратился 38-летний владелец Mitsubishi, который сообщил о том, что его машину сожгли. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители выяснили, что имел место поджог. Злоумышленником оказался 22-летний ранее судимый евпаториец.Возбуждено уголовное дело, за умышленное уничтожение чужого имущества путем фигуранту дела грозит до пяти лет лишения свободы. Ему назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий, проводятся следственные действия, добавили в МВДРанее в Саках пьяный мужчина при помощи окурка сжег машину, которая ему "мешала". До этого двоих жителей Симферополя приговорили к лишению свободы за то, что они сожгли три машины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поджег квартиру в Симферополе по заказу: задержан подозреваемыйКогда бутылка на окне пожароопасна: эксперт предупредил о рискахВ Евпатории 19-летний юноша сжег машины по заказу иностранных спецслужб

