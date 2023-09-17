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Умер Николай Добронравов
Умер Николай Добронравов - РИА Новости Крым, 17.09.2023
Умер Николай Добронравов
В возрасте 94 лет ушел из жизни поэт-песенник Николай Добронравов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил певец Николай Басков. РИА Новости Крым, 17.09.2023
2023-09-17T08:52
2023-09-17T08:52
2023-09-17T08:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В возрасте 94 лет ушел из жизни поэт-песенник Николай Добронравов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил певец Николай Басков.Николай Николаевич Добронравов – супруг композитора Александры Пахмутовой. Он родился 22 ноября 1928 года. Песни поэта исполняли легендарные артисты, в их числе Анна Герман, Людмила Зыкина, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Николай Басков, Нонна Мордюкова, Эдита Пьеха, Тамара Гвердцители, Александр Градский, Эдуард Хиль, Валентина Толкунова, ансамбли "Песняры", "Самоцветы", "Сябры", группа Стаса Намина и многие другие.Особую популярность завоевали песни на стихи Добронравова, написанные Пахмутовой: "Геологи", "Главное, ребята, сердцем не стареть!", "Обнимая небо", "Знаете, каким он парнем был!", "Усталая подлодка", "Трус не играет в хоккей", "Нежность", "Мелодия", "Надежда", "Нам не жить друг без друга", "Русский вальс", "Как молоды мы были", "Беловежская пуща", "Команда молодости нашей", "Яростный стройотряд", "И вновь продолжается бой", "Я не могу иначе" — в общей сложности более 400 композиций.Николай Добронравов был лауреатом премии Ленинского комсомола 1978 года, Государственной премии СССР 1982 года в области литературы, искусства и архитектуры, награжден орденом Трудового Красного Знамени (1984), орденами "За заслуги перед Отечеством" III (2003) и II (2008) степени.
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россия, культура, утраты, николай добронравов, искусство , общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым.
В возрасте 94 лет ушел из жизни поэт-песенник Николай Добронравов. Об этом в своем Telegram-канале
сообщил певец Николай Басков.
"Только что узнал — не стало Николая Николаевича Добронравова…нас по прежнему ждут московские метели, но увы, без Добронравова… хотя, такие люди с нами навсегда", - написал артист.
Николай Николаевич Добронравов – супруг композитора Александры Пахмутовой. Он родился 22 ноября 1928 года. Песни поэта исполняли легендарные артисты, в их числе Анна Герман, Людмила Зыкина, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Николай Басков, Нонна Мордюкова, Эдита Пьеха, Тамара Гвердцители, Александр Градский, Эдуард Хиль, Валентина Толкунова, ансамбли "Песняры", "Самоцветы", "Сябры", группа Стаса Намина и многие другие.
Особую популярность завоевали песни на стихи Добронравова, написанные Пахмутовой: "Геологи", "Главное, ребята, сердцем не стареть!", "Обнимая небо", "Знаете, каким он парнем был!", "Усталая подлодка", "Трус не играет в хоккей", "Нежность", "Мелодия", "Надежда", "Нам не жить друг без друга", "Русский вальс", "Как молоды мы были", "Беловежская пуща", "Команда молодости нашей", "Яростный стройотряд", "И вновь продолжается бой", "Я не могу иначе" — в общей сложности более 400 композиций.
Николай Добронравов был лауреатом премии Ленинского комсомола 1978 года, Государственной премии СССР 1982 года в области литературы, искусства и архитектуры, награжден орденом Трудового Красного Знамени (1984), орденами "За заслуги перед Отечеством" III (2003) и II (2008) степени.