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Зеленскому не дали выступить перед конгрессом США - РИА Новости Крым, 21.09.2023
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Зеленскому не дали выступить перед конгрессом США
Зеленскому не дали выступить перед конгрессом США - РИА Новости Крым, 21.09.2023
Зеленскому не дали выступить перед конгрессом США
Спикер палаты представителей Кевин Маккарти отказал Владимиру Зеленскому в выступлении перед конгрессом США, сославшись на отсутствие времени и высокую... РИА Новости Крым, 21.09.2023
2023-09-21T17:32
2023-09-21T17:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти отказал Владимиру Зеленскому в выступлении перед конгрессом США, сославшись на отсутствие времени и высокую занятость законодателей. Об этом со ссылкой на телеканал NBC News сообщает РИА Новости.Спикер палаты представителей напомнил, что Зеленский уже выступал перед американским конгрессом. Последний раз - в декабре 2022 года, тогда спикером палаты представителей была член демократической партии Нэнси Пелоси.Кевин Маккарти ранее заявлял, что на встрече Зеленского с двухпартийной группой законодателей будут обсуждаться вопросы об отчете за прошлую помощь Украине и о дальнейших планах Киева.Читайте также на РИА Новости Крым:Что значат два "условия мира" от Зеленского – политологВо Франции призвали остановить ЗеленскогоМарионетка в отчаянии: почему Зеленский решил воевать в любую погоду
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владимир зеленский (президент украины), сша, украина, политика, новости, в мире
Зеленскому не дали выступить перед конгрессом США

Зеленскому отказали в выступлении перед конгрессом США - телеканал NBC

17:32 21.09.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти отказал Владимиру Зеленскому в выступлении перед конгрессом США, сославшись на отсутствие времени и высокую занятость законодателей. Об этом со ссылкой на телеканал NBC News сообщает РИА Новости.
"Маккарти сказал, что времени для выступления перед конгрессом недостаточно, учитывая занятость законодателей", — говорится в сообщении.
Спикер палаты представителей напомнил, что Зеленский уже выступал перед американским конгрессом. Последний раз - в декабре 2022 года, тогда спикером палаты представителей была член демократической партии Нэнси Пелоси.
Кевин Маккарти ранее заявлял, что на встрече Зеленского с двухпартийной группой законодателей будут обсуждаться вопросы об отчете за прошлую помощь Украине и о дальнейших планах Киева.
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