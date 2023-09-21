https://crimea.ria.ru/20230921/zelenskomu-ne-dali-vystupit-pered-kongressom-ssha-1131585576.html
Зеленскому не дали выступить перед конгрессом США
Зеленскому не дали выступить перед конгрессом США - РИА Новости Крым, 21.09.2023
Зеленскому не дали выступить перед конгрессом США
Спикер палаты представителей Кевин Маккарти отказал Владимиру Зеленскому в выступлении перед конгрессом США, сославшись на отсутствие времени и высокую... РИА Новости Крым, 21.09.2023
2023-09-21T17:32
2023-09-21T17:32
2023-09-21T17:32
владимир зеленский (президент украины)
сша
украина
политика
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/15/1131585407_536:82:2730:1316_1920x0_80_0_0_d6873f152ad405e29898e8a2c5852aed.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти отказал Владимиру Зеленскому в выступлении перед конгрессом США, сославшись на отсутствие времени и высокую занятость законодателей. Об этом со ссылкой на телеканал NBC News сообщает РИА Новости.Спикер палаты представителей напомнил, что Зеленский уже выступал перед американским конгрессом. Последний раз - в декабре 2022 года, тогда спикером палаты представителей была член демократической партии Нэнси Пелоси.Кевин Маккарти ранее заявлял, что на встрече Зеленского с двухпартийной группой законодателей будут обсуждаться вопросы об отчете за прошлую помощь Украине и о дальнейших планах Киева.Читайте также на РИА Новости Крым:Что значат два "условия мира" от Зеленского – политологВо Франции призвали остановить ЗеленскогоМарионетка в отчаянии: почему Зеленский решил воевать в любую погоду
https://crimea.ria.ru/20230921/massirovannaya-ataka-na-krym-i-zelenskiy-v-ssha-v-chem-svyaz-1131574788.html
сша
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/15/1131585407_349:0:3078:2047_1920x0_80_0_0_da65caacc8da5270e65c525b26916722.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский (президент украины), сша, украина, политика, новости, в мире
Зеленскому не дали выступить перед конгрессом США
Зеленскому отказали в выступлении перед конгрессом США - телеканал NBC