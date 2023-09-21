https://crimea.ria.ru/20230921/zelenskomu-ne-dali-vystupit-pered-kongressom-ssha-1131585576.html

Зеленскому не дали выступить перед конгрессом США

Зеленскому не дали выступить перед конгрессом США - РИА Новости Крым, 21.09.2023

Зеленскому не дали выступить перед конгрессом США

Спикер палаты представителей Кевин Маккарти отказал Владимиру Зеленскому в выступлении перед конгрессом США, сославшись на отсутствие времени и высокую... РИА Новости Крым, 21.09.2023

2023-09-21T17:32

2023-09-21T17:32

2023-09-21T17:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти отказал Владимиру Зеленскому в выступлении перед конгрессом США, сославшись на отсутствие времени и высокую занятость законодателей. Об этом со ссылкой на телеканал NBC News сообщает РИА Новости.Спикер палаты представителей напомнил, что Зеленский уже выступал перед американским конгрессом. Последний раз - в декабре 2022 года, тогда спикером палаты представителей была член демократической партии Нэнси Пелоси.Кевин Маккарти ранее заявлял, что на встрече Зеленского с двухпартийной группой законодателей будут обсуждаться вопросы об отчете за прошлую помощь Украине и о дальнейших планах Киева.Читайте также на РИА Новости Крым:Что значат два "условия мира" от Зеленского – политологВо Франции призвали остановить ЗеленскогоМарионетка в отчаянии: почему Зеленский решил воевать в любую погоду

https://crimea.ria.ru/20230921/massirovannaya-ataka-na-krym-i-zelenskiy-v-ssha-v-chem-svyaz-1131574788.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский (президент украины), сша, украина, политика, новости, в мире