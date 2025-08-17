Рейтинг@Mail.ru
Визит Путина на Аляску и Крым без интернета: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 17.08.2025
Визит Путина на Аляску и Крым без интернета: топ новостей недели
Визит Путина на Аляску и Крым без интернета: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 17.08.2025
Визит Путина на Аляску и Крым без интернета: топ новостей недели
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. В Крыму мобильный интернет могут отключать на несколько дней. Керченский... РИА Новости Крым, 17.08.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/10/1148773474_0:0:3328:1872_1920x0_80_0_0_bd28df018f068384482e05e397cb484c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. В Крыму мобильный интернет могут отключать на несколько дней. Керченский полуостров атакуют медузы. Пожар в заповеднике над Ялтой. Участники обороны Крыма и еще шести регионов могут получить статус ветерана. Смертельное ДТП на трассе М-4 "Дон", в котором столкнулись три грузовика и легковушка. Из-за землетрясения в Турции рухнул целый квартал.О главных событиях и заявлениях прошедшей недели читайте в подборке РИА Новости Крым.Переговоры Путина и ТрампаВстреча Путина и Трампа на Аляске прошла 15 августа на военной базе в Анкоридже. Она продлилась почти три часа.Переговоры проходили в формате "три на три". Со стороны РФ, помимо президента, в них участвовали его помощник Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской стороны вместе главой Белого дома присутствовали его спецпосланник Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио.По итогу саммита лидеры стран сделали ряд заявлений в рамках пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал конфликт на Украине трагедией, а переговоры с лидером США по данному вопросу конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил Трампа в Москву. В свою очередь, президент Соединенных Штатов заявил, что с президентом РФ ему удалось согласовать многие пункты украинской проблематики.Позже в интервью телеканалу Fox News Трамп ответил на вопрос об усилении давления на Россию и призвал уважать ядерный потенциал РФ. А в соцсети Truth президент США написал, что день на Аляске был отличный и очень результативный, и встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо. Лидер РФ об итогах встречи на Аляске говорил на совещании в Кремле.Глава киевского режима Владимир Зеленский после встречи президентов РФ и США сообщил, что по окончании саммита Трамп разговаривал с ним по телефону и вызвал в Вашингтон. А также рассказал, о чем договорился с лидерами ЕС перед своей поездкой в США и за что благодарен Европе. Прогнозом о том, что ждет Зеленского на встрече с Трампом 18 августа, поделился эксперт финуниверситета при правительстве РФ.Мнение о том, какое значение имел саммит на Аляске, в этот день высказали в Совете Федерации и Совете безопасности РФ.В частности, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что главным итогом саммита стал тот факт, что обе его стороны-участницы прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий на Киев и Европу, при этом доказали, что в действительности переговоры могут проводиться без предварительных условий и остановки СВО.Также мнения о том, какие исторические последствия может иметь встреча на Аляске, высказали в ряде стран Запада и Востока. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа придали новый импульс для урегулирования конфликта на Украине.По мнению политолога Игоря Шатрова, лидеры двух стан выбрали местом встречи Аляску, поскольку не хотели вовлекать посредников в переговорный процесс. "Выбор Аляски – это уникальное и гениальное решение двух президентов. Путин и Трамп, конечно, будут договариваться об Украине, и они посчитали, что никто им третий не нужен. Поэтому и отказались не только от участия Владимира Зеленского и европейцев, а и в принципе от иной какой-то площадки для этих переговоров", – отметил эксперт.Отключение мобильного интернета в КрымуПериоды отключения мобильного интернета в Крыму из-за атак беспилотников могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, проинформировали во вторник в правительстве республики."В Крыму будут веерно отключать мобильный интернет на несколько часов или дней. Ограничения необходимы для исключения возможности атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов", – сказано в сообщении.Крым атакуют медузыПрибрежную зону Керченского полуострова атаковали полчища медуз. На многих пляжах, особенно ближе к Азовскому морю, у берега их слой достигает метра. Корреспондент РИА Новости Крым пообщался с учеными и узнал, какие существуют способы избавиться от медуз на пляжах.Так, по мнению специалистов, единственным "рабочим" способом избавиться от медуз на пляжных территориях являются заградительные сетки – боновые барьеры. Однако их широкому распространению мешают несколько причин. И первая – цена. Подробнее читайте в эксклюзивном материале РИА Новости Крым.Пожар в заповеднике над ЯлтойС пожаром на территории Ялтинского горно-лесного заповедника боролись с применением авиации."Возгорание в заповеднике, в районе села Васильевка. Это труднодоступная местность, изначально туда подъехать на транспорте было невозможно. Разматывали рукав 300 метров вручную. На месте сотрудники всех пожарно-химических станций, государственной инспекции и МЧС. Вызвана авиация МЧС, так как огонь распространяется быстро за счет ветра", – рассказали в пресс-службе.Как сообщили в управлении МЧС по Крыму, загорелась лесная подстилка на заповедной территории. Огонь был локализован на площади два гектара и ликвидирован на следующий день.Статус ветерана для участников обороны КрымаПравительство России утвердило список территорий, участники обороны которых могут претендовать на получение статуса ветерана боевых действий, сообщила во вторник пресс-служба кабмина РФ.В перечень включены территории, прилегающие к районам проведения спецоперации и подвергшиеся атакам со стороны украинских боевиков. В него вошли 11 административно-территориальных образований."В числе таких территорий – Республика Крым, город Севастополь, Белгородская, Брянская и Курская области, Темрюкский район Краснодарского края, Кантемировский и Россошанский муниципальные районы Воронежской области, а также города Анапа, Новороссийск и Геленджик", – перечислили в пресс-службе.Смертельное ДТП на трассе М-4 "Дон"Смертельное ДТП с тремя грузовиками и легковушкой произошло на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области.Водитель грузовика Dongfeng с цистерной из-за технической неисправности не справился с управлением и наехал на обочину, где столкнулся с двумя автомобилями КамАЗ. После этого произошло столкновение с автомобилем Toyota, который ехал в том же направлении.В результате ДТП погиб водитель автомобиля КамАЗ, еще один человек получил различные травмы.Землетрясение в Турции и риски для КрымаВ Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1, которое ощущалось не только в Стамбуле, но и в нескольких других городах страны, эпицентр находился в провинции Балыкесир.По меньшей мере десять зданий обрушились в городе Сындыргы, ближайшем к эпицентру землетрясения.При этом, по мнению директора Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петра Шебалина, произошедшее в турецкой провинции Балыкесир землетрясение не несет никаких рисков для Крыма."Крыму абсолютно ничего не грозит. Никаких последствий в Крыму не стоит ждать, потому что землетрясение ощущалось достаточно локально на не очень больших расстояниях от эпицентра", – объяснил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новости, топ новостей недели, новости крыма, крым, россия
Визит Путина на Аляску и Крым без интернета: топ новостей недели

Встреча Путина и Трампа на Аляске и отключение интернета в Крыму – топ новостей недели

16:52 17.08.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин прибыл на военную базу Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин прибыл на военную базу Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. В Крыму мобильный интернет могут отключать на несколько дней. Керченский полуостров атакуют медузы. Пожар в заповеднике над Ялтой. Участники обороны Крыма и еще шести регионов могут получить статус ветерана. Смертельное ДТП на трассе М-4 "Дон", в котором столкнулись три грузовика и легковушка. Из-за землетрясения в Турции рухнул целый квартал.
О главных событиях и заявлениях прошедшей недели читайте в подборке РИА Новости Крым.

Переговоры Путина и Трампа

Встреча Путина и Трампа на Аляске прошла 15 августа на военной базе в Анкоридже. Она продлилась почти три часа.
Переговоры проходили в формате "три на три". Со стороны РФ, помимо президента, в них участвовали его помощник Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской стороны вместе главой Белого дома присутствовали его спецпосланник Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио.
По итогу саммита лидеры стран сделали ряд заявлений в рамках пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал конфликт на Украине трагедией, а переговоры с лидером США по данному вопросу конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил Трампа в Москву. В свою очередь, президент Соединенных Штатов заявил, что с президентом РФ ему удалось согласовать многие пункты украинской проблематики.
Позже в интервью телеканалу Fox News Трамп ответил на вопрос об усилении давления на Россию и призвал уважать ядерный потенциал РФ. А в соцсети Truth президент США написал, что день на Аляске был отличный и очень результативный, и встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо. Лидер РФ об итогах встречи на Аляске говорил на совещании в Кремле.
Глава киевского режима Владимир Зеленский после встречи президентов РФ и США сообщил, что по окончании саммита Трамп разговаривал с ним по телефону и вызвал в Вашингтон. А также рассказал, о чем договорился с лидерами ЕС перед своей поездкой в США и за что благодарен Европе. Прогнозом о том, что ждет Зеленского на встрече с Трампом 18 августа, поделился эксперт финуниверситета при правительстве РФ.
Мнение о том, какое значение имел саммит на Аляске, в этот день высказали в Совете Федерации и Совете безопасности РФ.
В частности, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что главным итогом саммита стал тот факт, что обе его стороны-участницы прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий на Киев и Европу, при этом доказали, что в действительности переговоры могут проводиться без предварительных условий и остановки СВО.
Также мнения о том, какие исторические последствия может иметь встреча на Аляске, высказали в ряде стран Запада и Востока. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа придали новый импульс для урегулирования конфликта на Украине.
По мнению политолога Игоря Шатрова, лидеры двух стан выбрали местом встречи Аляску, поскольку не хотели вовлекать посредников в переговорный процесс. "Выбор Аляски – это уникальное и гениальное решение двух президентов. Путин и Трамп, конечно, будут договариваться об Украине, и они посчитали, что никто им третий не нужен. Поэтому и отказались не только от участия Владимира Зеленского и европейцев, а и в принципе от иной какой-то площадки для этих переговоров", – отметил эксперт.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.
Вчера, 02:50
Переговоры Путина и Трампа на Аляске – главное

Отключение мобильного интернета в Крыму

Периоды отключения мобильного интернета в Крыму из-за атак беспилотников могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, проинформировали во вторник в правительстве республики.
"В Крыму будут веерно отключать мобильный интернет на несколько часов или дней. Ограничения необходимы для исключения возможности атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов", – сказано в сообщении.
Вышка мобильной связи в Симферополе - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
15 августа, 07:02Радио "Спутник в Крыму"
Эксперт объяснил необходимость отключения мобильного интернета в Крыму

Крым атакуют медузы

Прибрежную зону Керченского полуострова атаковали полчища медуз. На многих пляжах, особенно ближе к Азовскому морю, у берега их слой достигает метра. Корреспондент РИА Новости Крым пообщался с учеными и узнал, какие существуют способы избавиться от медуз на пляжах.
Так, по мнению специалистов, единственным "рабочим" способом избавиться от медуз на пляжных территориях являются заградительные сетки – боновые барьеры. Однако их широкому распространению мешают несколько причин. И первая – цена. Подробнее читайте в эксклюзивном материале РИА Новости Крым.
В Крыму ученые во время экспедиции зафиксировали усыхание гиперсоленых озер
14 августа, 19:37
В Крыму усыхают гиперсоленые озера

Пожар в заповеднике над Ялтой

С пожаром на территории Ялтинского горно-лесного заповедника боролись с применением авиации.
"Возгорание в заповеднике, в районе села Васильевка. Это труднодоступная местность, изначально туда подъехать на транспорте было невозможно. Разматывали рукав 300 метров вручную. На месте сотрудники всех пожарно-химических станций, государственной инспекции и МЧС. Вызвана авиация МЧС, так как огонь распространяется быстро за счет ветра", – рассказали в пресс-службе.
Как сообщили в управлении МЧС по Крыму, загорелась лесная подстилка на заповедной территории. Огонь был локализован на площади два гектара и ликвидирован на следующий день.
Зеленогорье - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
13 августа, 17:29
В Крыму назвали способ спасти заповедную степь

Статус ветерана для участников обороны Крыма

Правительство России утвердило список территорий, участники обороны которых могут претендовать на получение статуса ветерана боевых действий, сообщила во вторник пресс-служба кабмина РФ.
В перечень включены территории, прилегающие к районам проведения спецоперации и подвергшиеся атакам со стороны украинских боевиков. В него вошли 11 административно-территориальных образований.
"В числе таких территорий – Республика Крым, город Севастополь, Белгородская, Брянская и Курская области, Темрюкский район Краснодарского края, Кантемировский и Россошанский муниципальные районы Воронежской области, а также города Анапа, Новороссийск и Геленджик", – перечислили в пресс-службе.
Военный билет и удостоверение ветерана боевых действий
14 августа, 20:25
Бойцы СВО из Крыма проходят реабилитацию в 12 центрах Социального фонда

Смертельное ДТП на трассе М-4 "Дон"

Смертельное ДТП с тремя грузовиками и легковушкой произошло на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области.
Водитель грузовика Dongfeng с цистерной из-за технической неисправности не справился с управлением и наехал на обочину, где столкнулся с двумя автомобилями КамАЗ. После этого произошло столкновение с автомобилем Toyota, который ехал в том же направлении.
В результате ДТП погиб водитель автомобиля КамАЗ, еще один человек получил различные травмы.
ДТП в Симферопольском районе
12 августа, 18:09Ситуация на дорогах Крыма
В Крыму в ДТП с автобусом погиб водитель легковушки

Землетрясение в Турции и риски для Крыма

В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1, которое ощущалось не только в Стамбуле, но и в нескольких других городах страны, эпицентр находился в провинции Балыкесир.
По меньшей мере десять зданий обрушились в городе Сындыргы, ближайшем к эпицентру землетрясения.
При этом, по мнению директора Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петра Шебалина, произошедшее в турецкой провинции Балыкесир землетрясение не несет никаких рисков для Крыма.
"Крыму абсолютно ничего не грозит. Никаких последствий в Крыму не стоит ждать, потому что землетрясение ощущалось достаточно локально на не очень больших расстояниях от эпицентра", – объяснил эксперт.
В День Космонавтики на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
11 августа, 06:52Радио "Спутник в Крыму"
Сезоны погоды на планете глобально меняются - климатолог из Крыма
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиТоп новостей неделиНовости КрымаКрымРоссия
 
