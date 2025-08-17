https://crimea.ria.ru/20250817/vizit-putina-na-alyasku-i-krym-bez-interneta-top-novostey-nedeli-1148743135.html

Визит Путина на Аляску и Крым без интернета: топ новостей недели

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. В Крыму мобильный интернет могут отключать на несколько дней. Керченский полуостров атакуют медузы. Пожар в заповеднике над Ялтой. Участники обороны Крыма и еще шести регионов могут получить статус ветерана. Смертельное ДТП на трассе М-4 "Дон", в котором столкнулись три грузовика и легковушка. Из-за землетрясения в Турции рухнул целый квартал.О главных событиях и заявлениях прошедшей недели читайте в подборке РИА Новости Крым.Переговоры Путина и ТрампаВстреча Путина и Трампа на Аляске прошла 15 августа на военной базе в Анкоридже. Она продлилась почти три часа.Переговоры проходили в формате "три на три". Со стороны РФ, помимо президента, в них участвовали его помощник Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской стороны вместе главой Белого дома присутствовали его спецпосланник Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио.По итогу саммита лидеры стран сделали ряд заявлений в рамках пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал конфликт на Украине трагедией, а переговоры с лидером США по данному вопросу конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил Трампа в Москву. В свою очередь, президент Соединенных Штатов заявил, что с президентом РФ ему удалось согласовать многие пункты украинской проблематики.Позже в интервью телеканалу Fox News Трамп ответил на вопрос об усилении давления на Россию и призвал уважать ядерный потенциал РФ. А в соцсети Truth президент США написал, что день на Аляске был отличный и очень результативный, и встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо. Лидер РФ об итогах встречи на Аляске говорил на совещании в Кремле.Глава киевского режима Владимир Зеленский после встречи президентов РФ и США сообщил, что по окончании саммита Трамп разговаривал с ним по телефону и вызвал в Вашингтон. А также рассказал, о чем договорился с лидерами ЕС перед своей поездкой в США и за что благодарен Европе. Прогнозом о том, что ждет Зеленского на встрече с Трампом 18 августа, поделился эксперт финуниверситета при правительстве РФ.Мнение о том, какое значение имел саммит на Аляске, в этот день высказали в Совете Федерации и Совете безопасности РФ.В частности, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что главным итогом саммита стал тот факт, что обе его стороны-участницы прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий на Киев и Европу, при этом доказали, что в действительности переговоры могут проводиться без предварительных условий и остановки СВО.Также мнения о том, какие исторические последствия может иметь встреча на Аляске, высказали в ряде стран Запада и Востока. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа придали новый импульс для урегулирования конфликта на Украине.По мнению политолога Игоря Шатрова, лидеры двух стан выбрали местом встречи Аляску, поскольку не хотели вовлекать посредников в переговорный процесс. "Выбор Аляски – это уникальное и гениальное решение двух президентов. Путин и Трамп, конечно, будут договариваться об Украине, и они посчитали, что никто им третий не нужен. Поэтому и отказались не только от участия Владимира Зеленского и европейцев, а и в принципе от иной какой-то площадки для этих переговоров", – отметил эксперт.Отключение мобильного интернета в КрымуПериоды отключения мобильного интернета в Крыму из-за атак беспилотников могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, проинформировали во вторник в правительстве республики."В Крыму будут веерно отключать мобильный интернет на несколько часов или дней. Ограничения необходимы для исключения возможности атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов", – сказано в сообщении.Крым атакуют медузыПрибрежную зону Керченского полуострова атаковали полчища медуз. На многих пляжах, особенно ближе к Азовскому морю, у берега их слой достигает метра. Корреспондент РИА Новости Крым пообщался с учеными и узнал, какие существуют способы избавиться от медуз на пляжах.Так, по мнению специалистов, единственным "рабочим" способом избавиться от медуз на пляжных территориях являются заградительные сетки – боновые барьеры. Однако их широкому распространению мешают несколько причин. И первая – цена. Подробнее читайте в эксклюзивном материале РИА Новости Крым.Пожар в заповеднике над ЯлтойС пожаром на территории Ялтинского горно-лесного заповедника боролись с применением авиации."Возгорание в заповеднике, в районе села Васильевка. Это труднодоступная местность, изначально туда подъехать на транспорте было невозможно. Разматывали рукав 300 метров вручную. На месте сотрудники всех пожарно-химических станций, государственной инспекции и МЧС. Вызвана авиация МЧС, так как огонь распространяется быстро за счет ветра", – рассказали в пресс-службе.Как сообщили в управлении МЧС по Крыму, загорелась лесная подстилка на заповедной территории. Огонь был локализован на площади два гектара и ликвидирован на следующий день.Статус ветерана для участников обороны КрымаПравительство России утвердило список территорий, участники обороны которых могут претендовать на получение статуса ветерана боевых действий, сообщила во вторник пресс-служба кабмина РФ.В перечень включены территории, прилегающие к районам проведения спецоперации и подвергшиеся атакам со стороны украинских боевиков. В него вошли 11 административно-территориальных образований."В числе таких территорий – Республика Крым, город Севастополь, Белгородская, Брянская и Курская области, Темрюкский район Краснодарского края, Кантемировский и Россошанский муниципальные районы Воронежской области, а также города Анапа, Новороссийск и Геленджик", – перечислили в пресс-службе.Смертельное ДТП на трассе М-4 "Дон"Смертельное ДТП с тремя грузовиками и легковушкой произошло на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области.Водитель грузовика Dongfeng с цистерной из-за технической неисправности не справился с управлением и наехал на обочину, где столкнулся с двумя автомобилями КамАЗ. После этого произошло столкновение с автомобилем Toyota, который ехал в том же направлении.В результате ДТП погиб водитель автомобиля КамАЗ, еще один человек получил различные травмы.Землетрясение в Турции и риски для КрымаВ Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1, которое ощущалось не только в Стамбуле, но и в нескольких других городах страны, эпицентр находился в провинции Балыкесир.По меньшей мере десять зданий обрушились в городе Сындыргы, ближайшем к эпицентру землетрясения.При этом, по мнению директора Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петра Шебалина, произошедшее в турецкой провинции Балыкесир землетрясение не несет никаких рисков для Крыма."Крыму абсолютно ничего не грозит. Никаких последствий в Крыму не стоит ждать, потому что землетрясение ощущалось достаточно локально на не очень больших расстояниях от эпицентра", – объяснил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

