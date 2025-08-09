Рейтинг@Mail.ru
Пожар в заповеднике над Ялтой локализовали на двух гектарах - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250809/pozhar-v-zapovednike-nad-yaltoy-lokalizovali-na-dvukh-gektarakh-1148612889.html
Пожар в заповеднике над Ялтой локализовали на двух гектарах
Пожар в заповеднике над Ялтой локализовали на двух гектарах - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Пожар в заповеднике над Ялтой локализовали на двух гектарах
Природный пожар на территории Ялтинского горно-лесного заповедника локализован на площади два гектара. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по... РИА Новости Крым, 09.08.2025
2025-08-09T17:35
2025-08-09T17:37
крым
ялта
гу мчс рф по республике крым
пожар
заповедники
заповедники крыма
большая ялта
природа
леса крыма
экология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/09/1148613068_0:0:1716:965_1920x0_80_0_0_98a6cb868ad6cfb4df8f04cf75b10e69.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Природный пожар на территории Ялтинского горно-лесного заповедника локализован на площади два гектара. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.Возгорание произошло в субботу днем в труднодоступной местности выше поселка Васильевка. С пожаром борются на земле и при помощи авиации – задействовано два вертолета МЧС России. Огнеборцы наземной группировки для тушения очагов используют ранцевые огнетушители и хлопушки. Изначально в тушении было задействовано 150 человек и 41 единица техники. Сейчас группировку спасателей нарастили – на месте работают 170 специалистов и 48 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
ялта
заповедники
заповедники крыма
большая ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/09/1148613068_118:0:1426:981_1920x0_80_0_0_0ee587e9036c495a3325df430975f802.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, ялта, гу мчс рф по республике крым, пожар, заповедники, заповедники крыма, большая ялта, природа, леса крыма, экология, новости крыма
Пожар в заповеднике над Ялтой локализовали на двух гектарах

В Крыму пожар в Ялтинском заповеднике локализован на площади два гектара

17:35 09.08.2025 (обновлено: 17:37 09.08.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Природный пожар на территории Ялтинского горно-лесного заповедника локализован на площади два гектара. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Ялтинском горно-лесном заповеднике в Крыму
Пожар в Ялтинском горно-лесном заповеднике в Крыму
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Пожар в Ялтинском горно-лесном заповеднике в Крыму
Возгорание произошло в субботу днем в труднодоступной местности выше поселка Васильевка. С пожаром борются на земле и при помощи авиации – задействовано два вертолета МЧС России. Огнеборцы наземной группировки для тушения очагов используют ранцевые огнетушители и хлопушки.
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Ялтинском горно-лесном заповеднике в Крыму
Пожар в Ялтинском горно-лесном заповеднике в Крыму
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Пожар в Ялтинском горно-лесном заповеднике в Крыму
"В 17:00 природный пожар в Ялте, в микрорайоне Васильевка, локализован на площади 2 га. Авиацией МЧС России совершено 20 сбросов воды, общим объемом 60 тонн. Водозабор огнетушащей жидкости осуществлялся из Черного моря", - сказано в сообщении.
Изначально в тушении было задействовано 150 человек и 41 единица техники. Сейчас группировку спасателей нарастили – на месте работают 170 специалистов и 48 единиц техники.
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Ялтинском горно-лесном заповеднике в Крыму
Пожар в Ялтинском горно-лесном заповеднике в Крыму
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Пожар в Ялтинском горно-лесном заповеднике в Крыму
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымЯлтаГУ МЧС РФ по Республике КрымПожарЗаповедникиЗаповедники КрымаБольшая ЯлтаПриродаЛеса КрымаЭкологияНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:08Симоньян назвала главные качества настоящего журналиста
18:03В Севастополе потушили природный пожар
17:44В Симферополе в массовом ДТП погиб водитель и пострадали четыре человека
17:35Пожар в заповеднике над Ялтой локализовали на двух гектарах
16:54В Ростовской области при обрушении шахты погиб рабочий
16:37Два пожара в Севастополе – горит 6,5 гектаров сухой растительности
16:16Симоньян рассказала о сложностях прогнозирования мировых событий
16:11Беспилотники сегодня летели на Москву и Кубань: уничтожено еще 27 БПЛА
16:03Обломки беспилотников упали на частные дома: последствия атаки на Кубань
15:41Память о Нагасаки: 80 лет со дня второй атомной бомбардировки
15:22Под Судаком туриста на каяке унесло на километр от берега
14:47Взрыв в Башкирии: число пострадавших выросло до 38 человек
14:34Белоусов проинспектировал объекты Балтийского флота
14:19Оперштаб Кубани заявил об обнаружении новых обломков БПЛА в двух районах
14:06Крымский мост сейчас: обстановка на 14 часов
13:54На Кубани женщина пострадала из-за падения обломков беспилотника
13:50Сдуло ветром на дорогу: на востоке Крыма насмерть сбили велосипедиста
13:39Пожар в заповеднике над Ялтой тушат два вертолета
13:31Армия России рвется вперед: за сутки уничтожено еще 1395 боевиков
13:0244 беспилотника сбиты над Крымом и 10-ю регионами России за четыре часа
Лента новостейМолния