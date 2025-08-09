https://crimea.ria.ru/20250809/pozhar-v-zapovednike-nad-yaltoy-lokalizovali-na-dvukh-gektarakh-1148612889.html

Пожар в заповеднике над Ялтой локализовали на двух гектарах

Пожар в заповеднике над Ялтой локализовали на двух гектарах - РИА Новости Крым, 09.08.2025

Пожар в заповеднике над Ялтой локализовали на двух гектарах

Природный пожар на территории Ялтинского горно-лесного заповедника локализован на площади два гектара. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по... РИА Новости Крым, 09.08.2025

2025-08-09T17:35

2025-08-09T17:35

2025-08-09T17:37

крым

ялта

гу мчс рф по республике крым

пожар

заповедники

заповедники крыма

большая ялта

природа

леса крыма

экология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/09/1148613068_0:0:1716:965_1920x0_80_0_0_98a6cb868ad6cfb4df8f04cf75b10e69.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Природный пожар на территории Ялтинского горно-лесного заповедника локализован на площади два гектара. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.Возгорание произошло в субботу днем в труднодоступной местности выше поселка Васильевка. С пожаром борются на земле и при помощи авиации – задействовано два вертолета МЧС России. Огнеборцы наземной группировки для тушения очагов используют ранцевые огнетушители и хлопушки. Изначально в тушении было задействовано 150 человек и 41 единица техники. Сейчас группировку спасателей нарастили – на месте работают 170 специалистов и 48 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

ялта

заповедники

заповедники крыма

большая ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, гу мчс рф по республике крым, пожар, заповедники, заповедники крыма, большая ялта, природа, леса крыма, экология, новости крыма