Пожар в заповеднике над Ялтой локализовали на двух гектарах

В Крыму пожар в Ялтинском заповеднике локализован на площади два гектара
17:35 09.08.2025 (обновлено: 17:37 09.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Природный пожар на территории Ялтинского горно-лесного заповедника локализован на площади два гектара. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.
Возгорание произошло в субботу днем в труднодоступной местности выше поселка Васильевка. С пожаром борются на земле и при помощи авиации – задействовано два вертолета МЧС России. Огнеборцы наземной группировки для тушения очагов используют ранцевые огнетушители и хлопушки.
"В 17:00 природный пожар в Ялте, в микрорайоне Васильевка, локализован на площади 2 га. Авиацией МЧС России совершено 20 сбросов воды, общим объемом 60 тонн. Водозабор огнетушащей жидкости осуществлялся из Черного моря", - сказано в сообщении.
Изначально в тушении было задействовано 150 человек и 41 единица техники. Сейчас группировку спасателей нарастили – на месте работают 170 специалистов и 48 единиц техники.
