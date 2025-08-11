https://crimea.ria.ru/20250811/zemletryasenie-v-turtsii-est-li-riski-dlya-kryma-1148643180.html

Землетрясение в Турции: есть ли риски для Крыма

Землетрясение в Турции: есть ли риски для Крыма - РИА Новости Крым, 11.08.2025

Землетрясение в Турции: есть ли риски для Крыма

Произошедшее в турецкой провинции Балыкесир землетрясение не несет никаких рисков для Крыма. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Института теории... РИА Новости Крым, 11.08.2025

2025-08-11T13:10

2025-08-11T13:10

2025-08-11T13:15

землетрясение

турция

новости

крым

природа

стихия

сейсмология

мнения

петр шебалин

эксклюзивы риа новости крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143295387_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9b57333774aa0e7dcdf080b15d136195.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Произошедшее в турецкой провинции Балыкесир землетрясение не несет никаких рисков для Крыма. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.По словам Шебалина, сейсмической связи между Крымом и Турцией нет. На таких больших расстояниях землетрясения в Турции непосредственно не влияют на ситуацию на полуострове."Связь только в том, что есть общая тектоника и общие движущие силы, которые сталкивают между собой блоки земной коры", - пояснил специалист.Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Турции 10 августа. Эпицентр находился в провинции Балыкесир на западе страны. В результате природного катаклизма обрушились 16 зданий, 12 из которых были заброшенными сооружениями. На данный момент известно об одном погибшем. Пострадали около 30 человек.Ранее директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В.И. Вернадского Юрий Вольфман рассказал, что в Крыму в год фиксируют до 150 слабых землетрясений, которые практически не ощущаются. При этом разрушительные сейсмические события происходят с интервалом в несколько столетий и спрогнозировать точно, когда и какой силы будет следующий подземный толчок, нельзя. Долгосрочный прогноз существует, но только вероятностный, который базируется на предыдущих наблюдениях.По мнению главного научного сотрудника Крымского республиканского центра оценки сейсмической активности и оползневой опасности Бэллы Пустовитенко, сейсмический потенциал Крыма предполагает большую вероятность 8-балльных землетрясений раз в 500 лет. В этой связи основное – вести строительство на полуострове в соответствии с картами сейсмического районирования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение сдвинуло Камчатку почти на два метраПепел на километры: на Камчатке не утихает активность нескольких вулкановВ Петропавловске-Камчатском после землетрясения ввели режим ЧС

турция

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, турция, новости, крым, природа, стихия, сейсмология, мнения, петр шебалин