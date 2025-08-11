Землетрясение в Турции: есть ли риски для Крыма
Землетрясение в турецкой провинции Балыкесир не несет рисков для Крыма – сейсмолог
13:10 11.08.2025 (обновлено: 13:15 11.08.2025)
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Произошедшее в турецкой провинции Балыкесир землетрясение не несет никаких рисков для Крыма. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.
"Крыму абсолютно ничего не грозит. Никаких последствий в Крыму не стоит ждать, потому что землетрясение ощущалось достаточно локально на не очень больших расстояниях от эпицентра", - сказал эксперт.
По словам Шебалина, сейсмической связи между Крымом и Турцией нет. На таких больших расстояниях землетрясения в Турции непосредственно не влияют на ситуацию на полуострове.
"Связь только в том, что есть общая тектоника и общие движущие силы, которые сталкивают между собой блоки земной коры", - пояснил специалист.
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Турции 10 августа. Эпицентр находился в провинции Балыкесир на западе страны. В результате природного катаклизма обрушились 16 зданий, 12 из которых были заброшенными сооружениями. На данный момент известно об одном погибшем. Пострадали около 30 человек.
Ранее директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В.И. Вернадского Юрий Вольфман рассказал, что в Крыму в год фиксируют до 150 слабых землетрясений, которые практически не ощущаются. При этом разрушительные сейсмические события происходят с интервалом в несколько столетий и спрогнозировать точно, когда и какой силы будет следующий подземный толчок, нельзя. Долгосрочный прогноз существует, но только вероятностный, который базируется на предыдущих наблюдениях.
По мнению главного научного сотрудника Крымского республиканского центра оценки сейсмической активности и оползневой опасности Бэллы Пустовитенко, сейсмический потенциал Крыма предполагает большую вероятность 8-балльных землетрясений раз в 500 лет. В этой связи основное – вести строительство на полуострове в соответствии с картами сейсмического районирования.
