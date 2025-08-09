https://crimea.ria.ru/20250809/nachalo-novoy-ery-pochemu-putin-i-tramp-vybrali-alyasku-mestom-vstrechi-1148615081.html

Начало новой эры: почему Путин и Трамп выбрали Аляску местом встречи

Начало новой эры: почему Путин и Трамп выбрали Аляску местом встречи - РИА Новости Крым, 09.08.2025

Начало новой эры: почему Путин и Трамп выбрали Аляску местом встречи

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп выбрали местом встречи Аляску, поскольку не хотят вовлекать посредников в переговорный процесс. Такое... РИА Новости Крым, 09.08.2025

2025-08-09T18:40

2025-08-09T18:40

2025-08-09T18:30

эксклюзивы риа новости крым

владимир путин (политик)

россия

дональд трамп

сша

переговоры

переговоры путина и трампа

политика

внешняя политика

игорь шатров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111479/37/1114793703_0:0:3155:1775_1920x0_80_0_0_f28875487baab3fdfab2d782e0e459f9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп выбрали местом встречи Аляску, поскольку не хотят вовлекать посредников в переговорный процесс. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал политолог Игорь Шатров.Шатров пояснил, что каждая из третьих стран, которые готовы были принять этот саммит, а это и ОАЭ, и Саудовская Аравия, и Венгрия, и Белоруссия, в любом случае вносили бы какую-то свою позицию в переговорный процесс. Политолог предположил, что Путин и Трамп посчитали лишним делить какие-то результаты этой встречи на троих. Эта встреча станет разговором лидеров двух величайших держав, убежден он.Также Шатров отмечает, что выбор Аляски — это классический пример взаимовыгодного компромисса."Около 50 лет эта территория была под управлением русско-американской компании, которая представляла Россию. Именно Россия первой установила на Аляске христианский крест и начала просвещение местных жителей. То есть, мы причастны к созданию той Америки, которую сейчас видим. Это очень важно", - считает политолог.Кроме того, по мнению Шатрова, российско-американская встреча в Анкоридже (крупнейший город на Аляске - ред.) является неким сигналом, который отправляют российский и американский президенты "малообразованным лидерам (и это видно из их поступков и речей) европейских государств". Так, для многих в Европе станет большим откровением, что Россия и США являются соседями, уверен он."Между США и Российской Федерацией всего лишь 3,5 километра. Это очень сближает. И для России, и для США интересны проекты в Арктике. Россия, безусловно, является лидером в этом. Но Соединенные Штаты в последние годы тоже проявляют интерес к освоению арктических территорий. И без сотрудничества с Россией это будет проходить через большие трудности", - сказал собеседник, предположив, что Путин и Трамп, кроме того, могут поговорить и о совместных проектах в Арктике.При этом основной темой переговоров все же станет именно украинский вопрос, убежден эксперт.Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске.В минувшую среду Путин принял спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.Формула для достижения определенных договоренностей на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже прописана, и Украина не занимает в ней важную роль. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Встреча Путина и Трампа на фоне новых санкций: что задумали в СШАКонтакт с Зеленским не обязателен – Трамп о встрече с ПутинымОбмен территориями между Россией и Украиной - заявление Трампа

россия

сша

аляска

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, дональд трамп, сша, переговоры, переговоры путина и трампа, политика, внешняя политика, игорь шатров, мнения, аляска