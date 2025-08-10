Землетрясение в Турции: рухнул целый квартал - под завалами люди

https://crimea.ria.ru/20250810/zemletryasenie-v-turtsii-rukhnul-tselyy-kvartal---pod-zavalami-lyudi--1148628947.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Как минимум десять зданий обрушились в турецком городе Сындыргы, ближайшем к эпицентру землетрясения, два человека могут находиться под обломками, сообщил мэр города Серкан Сак.Магнитуда землетрясения, ощущавшегося в Стамбуле и ряде других турецких городов, составила 6,1, эпицентр располагался в провинции Балыкесир, сообщило ранее Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).По его словам, с рядом деревень провинции пока нет связи.От Алушты до Севастополя Южный берег Крыма содрогнулся >>Министр внутренних дел Турции Али Ерликая в свою очередь подтвердил телеканалу AHaber, что после землетрясения под завалами остаются два человека.Позднее МВД Турции уточнило, что в результате землетрясения в Балыкесире обрушилось одно здание, повреждены не менее 24, один человек остается под завалами.В Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщили, что после землетрясения зафиксированы 20 афтершоков, пять из них - магнитудой выше 4.Эпицентр землетрясения располагался почти в 400 километрах от Стамбула.Толчки ощущались на западе мегаполиса около 20-30 секунд в 19.55 (время совпадает с мск), в квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые жители запаниковали и выбежали на улицу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

