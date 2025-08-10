Рейтинг@Mail.ru
Землетрясение в Турции: рухнул целый квартал - под завалами люди
Землетрясение в Турции: рухнул целый квартал - под завалами люди
Землетрясение в Турции: рухнул целый квартал - под завалами люди - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Землетрясение в Турции: рухнул целый квартал - под завалами люди
Как минимум десять зданий обрушились в турецком городе Сындыргы, ближайшем к эпицентру землетрясения, два человека могут находиться под обломками, сообщил мэр... РИА Новости Крым, 10.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Как минимум десять зданий обрушились в турецком городе Сындыргы, ближайшем к эпицентру землетрясения, два человека могут находиться под обломками, сообщил мэр города Серкан Сак.Магнитуда землетрясения, ощущавшегося в Стамбуле и ряде других турецких городов, составила 6,1, эпицентр располагался в провинции Балыкесир, сообщило ранее Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).По его словам, с рядом деревень провинции пока нет связи.Министр внутренних дел Турции Али Ерликая в свою очередь подтвердил телеканалу AHaber, что после землетрясения под завалами остаются два человека.Позднее МВД Турции уточнило, что в результате землетрясения в Балыкесире обрушилось одно здание, повреждены не менее 24, один человек остается под завалами.В Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщили, что после землетрясения зафиксированы 20 афтершоков, пять из них - магнитудой выше 4.Эпицентр землетрясения располагался почти в 400 километрах от Стамбула.Толчки ощущались на западе мегаполиса около 20-30 секунд в 19.55 (время совпадает с мск), в квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые жители запаниковали и выбежали на улицу.
Новости
Землетрясение в Турции: рухнул целый квартал - под завалами люди

"Рухнул целый квартал" - последствия мощного землетрясения в Турции

21:07 10.08.2025 (обновлено: 22:28 10.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Как минимум десять зданий обрушились в турецком городе Сындыргы, ближайшем к эпицентру землетрясения, два человека могут находиться под обломками, сообщил мэр города Серкан Сак.
Магнитуда землетрясения, ощущавшегося в Стамбуле и ряде других турецких городов, составила 6,1, эпицентр располагался в провинции Балыкесир, сообщило ранее Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
"В Сындыргы обрушились не менее десяти зданий, повреждены несколько домов. Под обломками одного из домов были шесть человек, спасены четверо, до двоих пытаемся добраться", - сообщил Сак телеканалу Habertürk.
По его словам, с рядом деревень провинции пока нет связи.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая в свою очередь подтвердил телеканалу AHaber, что после землетрясения под завалами остаются два человека.
Позднее МВД Турции уточнило, что в результате землетрясения в Балыкесире обрушилось одно здание, повреждены не менее 24, один человек остается под завалами.

В Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщили, что после землетрясения зафиксированы 20 афтершоков, пять из них - магнитудой выше 4.
Эпицентр землетрясения располагался почти в 400 километрах от Стамбула.
Толчки ощущались на западе мегаполиса около 20-30 секунд в 19.55 (время совпадает с мск), в квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые жители запаниковали и выбежали на улицу.
