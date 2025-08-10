Землетрясение в Турции: рухнул целый квартал - под завалами люди

https://crimea.ria.ru/20250810/zemletryasenie-v-turtsii-rukhnul-tselyy-kvartal---pod-zavalami-lyudi--1148628947.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Как минимум десять зданий обрушились в турецком городе Сындыргы, ближайшем к эпицентру землетрясения, два человека могут находиться под обломками, сообщил мэр города Серкан Сак.Магнитуда землетрясения, ощущавшегося в Стамбуле и ряде других турецких городов, составила 6,1, эпицентр располагался в провинции Балыкесир, сообщило ранее Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).По его словам, с рядом деревень провинции пока нет связи.От Алушты до Севастополя Южный берег Крыма содрогнулся >>Министр внутренних дел Турции Али Ерликая в свою очередь подтвердил телеканалу AHaber, что после землетрясения под завалами остаются два человека.Позднее МВД Турции уточнило, что в результате землетрясения в Балыкесире обрушилось одно здание, повреждены не менее 24, один человек остается под завалами.В Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщили, что после землетрясения зафиксированы 20 афтершоков, пять из них - магнитудой выше 4.Эпицентр землетрясения располагался почти в 400 километрах от Стамбула.Толчки ощущались на западе мегаполиса около 20-30 секунд в 19.55 (время совпадает с мск), в квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые жители запаниковали и выбежали на улицу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
21:07 10.08.2025 (обновлено: 22:28 10.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Как минимум десять зданий обрушились в турецком городе Сындыргы, ближайшем к эпицентру землетрясения, два человека могут находиться под обломками, сообщил мэр города Серкан Сак.
Магнитуда землетрясения, ощущавшегося в Стамбуле и ряде других турецких городов, составила 6,1, эпицентр располагался в провинции Балыкесир, сообщило ранее Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
"В Сындыргы обрушились не менее десяти зданий, повреждены несколько домов. Под обломками одного из домов были шесть человек, спасены четверо, до двоих пытаемся добраться", - сообщил Сак телеканалу Habertürk.
По его словам, с рядом деревень провинции пока нет связи.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая в свою очередь подтвердил телеканалу AHaber, что после землетрясения под завалами остаются два человека.
Позднее МВД Турции уточнило, что в результате землетрясения в Балыкесире обрушилось одно здание, повреждены не менее 24, один человек остается под завалами.
В Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщили, что после землетрясения зафиксированы 20 афтершоков, пять из них - магнитудой выше 4.
Эпицентр землетрясения располагался почти в 400 километрах от Стамбула.
Толчки ощущались на западе мегаполиса около 20-30 секунд в 19.55 (время совпадает с мск), в квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые жители запаниковали и выбежали на улицу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.