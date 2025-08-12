Рейтинг@Mail.ru
Участники обороны Крыма и еще 6 регионов могут получить статус ветерана - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250812/uchastniki-oborony-kryma-i-esche-10-regionov-mogut-poluchit-status-veterana-1148664989.html
Участники обороны Крыма и еще 6 регионов могут получить статус ветерана
Участники обороны Крыма и еще 6 регионов могут получить статус ветерана - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Участники обороны Крыма и еще 6 регионов могут получить статус ветерана
Правительство России утвердило список территорий, участники обороны которых могут претендовать на получение статуса ветерана боевых действий. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 12.08.2025
2025-08-12T10:47
2025-08-12T10:54
крым
новости крыма
правительство россии
ветераны сво
ветераны
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/07/1147027255_32:151:1280:853_1920x0_80_0_0_e99f657e45d858a7bb41fb9f319aaa31.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Правительство России утвердило список территорий, участники обороны которых могут претендовать на получение статуса ветерана боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба кабмина РФ.В перечень включены территории, прилегающие к районам проведения специальной военной операции и подвергшиеся атакам со стороны вооруженных формирований Украины. В него вошли 11 административно-территориальных образований.Согласно новой редакции федерального закона "О ветеранах", военнослужащие, силовики и участники добровольческих формирований, отражавшие вторжение в Курскую область и вооруженные провокации на указанных в перечне территориях, получили право на присвоение статуса ветерана боевых действий.Кроме того, военнослужащие и участники добровольческих формирований, ставшие инвалидами в результате проведения спецоперации, смогут получить статус инвалида боевых действий.Ранее в России разработали и запустили онлайн платформу, через которую можно мгновенно подтверждать участие военнослужащего в специальной военной операции для получения им положенных федеральных и региональных льгот.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Путин: необходимо совершенствовать поддержку участников СВО в спортеПередвигаться свободно: в Крыму бойцу СВО вручили автомобильОколо 60 участников СВО прошли отбор в программе "Герои Крыма"
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/07/1147027255_246:155:1176:853_1920x0_80_0_0_69aa87e382189ae66fb5b078cf93df82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, правительство россии, ветераны сво, ветераны, новости сво
Участники обороны Крыма и еще 6 регионов могут получить статус ветерана

Участники обороны Крыма и еще 6 регионов могут получить статус ветерана боевых действий

10:47 12.08.2025 (обновлено: 10:54 12.08.2025)
 
© Уполномоченный по правам человека в Российской ФедерацииВоенный билет и удостоверение ветерана боевых действий
Военный билет и удостоверение ветерана боевых действий
© Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Правительство России утвердило список территорий, участники обороны которых могут претендовать на получение статуса ветерана боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба кабмина РФ.
В перечень включены территории, прилегающие к районам проведения специальной военной операции и подвергшиеся атакам со стороны вооруженных формирований Украины. В него вошли 11 административно-территориальных образований.
"В числе таких территорий – Республика Крым, город Севастополь, Белгородская, Брянская и Курская области, Темрюкский район Краснодарского края, Кантемировский и Россошанский муниципальные районы Воронежской области, а также города Анапа, Новороссийск и Геленджик", – перечислили в пресс-службе.
Согласно новой редакции федерального закона "О ветеранах", военнослужащие, силовики и участники добровольческих формирований, отражавшие вторжение в Курскую область и вооруженные провокации на указанных в перечне территориях, получили право на присвоение статуса ветерана боевых действий.
Кроме того, военнослужащие и участники добровольческих формирований, ставшие инвалидами в результате проведения спецоперации, смогут получить статус инвалида боевых действий.
Ранее в России разработали и запустили онлайн платформу, через которую можно мгновенно подтверждать участие военнослужащего в специальной военной операции для получения им положенных федеральных и региональных льгот.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин: необходимо совершенствовать поддержку участников СВО в спорте
Передвигаться свободно: в Крыму бойцу СВО вручили автомобиль
Около 60 участников СВО прошли отбор в программе "Герои Крыма"
 
КрымНовости КрымаПравительство РоссииВетераны СВОВетераныНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:55Двух подростков задержали за поджог тепловоза в Орле
12:48В Севастополе отключения мобильного интернета станут дольше
12:38Как русские войска уничтожили прусскую армию Фридриха II под Кунерсдорфом
12:24Войска России нанесли удар по центру подготовки ВСУ
12:18Крымский мост сейчас: в очереди стоят больше 1000 машин
12:04В России предотвратили более 170 терактов с начала года
11:51В Сакском районе Крыма введена угроза ЧС из-за засухи
11:13В Крыму мать на протяжении года истязала дочь
10:5625 лет со дня трагедии: в Севастополе почтили память экипажа АПЛ "Курск"
10:47Участники обороны Крыма и еще 6 регионов могут получить статус ветерана
10:2260 кг взрывчатки в машине: агент СБУ хотел убить военного в Подмосковье 1:50
10:16На поддержку аграриев Крыма выделят еще 160 миллионов рублей
10:07В Севастополе аферисты-строители похитили 37 млн рублей у вкладчиков
09:45Жуткое ДТП на Кубани: в аварии с УАЗом и иномаркой погибли три человека
09:29Авиация на страже России – инфографика ко дню ВВС
09:15Ряд аэропортов России открыли после временных ограничений полетов
09:08Крымский мост - со стороны Керчи большая очередь
08:59Два медика погибли при атаке дрона ВСУ на машину скорой помощи
08:51Аллергия на солнце: как распознать
08:36"Приближают Победу": Аксенов поздравил летчиков России с Днем ВВС
Лента новостейМолния