Участники обороны Крыма и еще 6 регионов могут получить статус ветерана

Участники обороны Крыма и еще 6 регионов могут получить статус ветерана - РИА Новости Крым, 12.08.2025

Участники обороны Крыма и еще 6 регионов могут получить статус ветерана

Правительство России утвердило список территорий, участники обороны которых могут претендовать на получение статуса ветерана боевых действий. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 12.08.2025

2025-08-12T10:47

2025-08-12T10:47

2025-08-12T10:54

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Правительство России утвердило список территорий, участники обороны которых могут претендовать на получение статуса ветерана боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба кабмина РФ.В перечень включены территории, прилегающие к районам проведения специальной военной операции и подвергшиеся атакам со стороны вооруженных формирований Украины. В него вошли 11 административно-территориальных образований.Согласно новой редакции федерального закона "О ветеранах", военнослужащие, силовики и участники добровольческих формирований, отражавшие вторжение в Курскую область и вооруженные провокации на указанных в перечне территориях, получили право на присвоение статуса ветерана боевых действий.Кроме того, военнослужащие и участники добровольческих формирований, ставшие инвалидами в результате проведения спецоперации, смогут получить статус инвалида боевых действий.Ранее в России разработали и запустили онлайн платформу, через которую можно мгновенно подтверждать участие военнослужащего в специальной военной операции для получения им положенных федеральных и региональных льгот.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Путин: необходимо совершенствовать поддержку участников СВО в спортеПередвигаться свободно: в Крыму бойцу СВО вручили автомобильОколо 60 участников СВО прошли отбор в программе "Герои Крыма"

