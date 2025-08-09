Рейтинг@Mail.ru
Путин: необходимо совершенствовать поддержку участников СВО в спорте - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Путин: необходимо совершенствовать поддержку участников СВО в спорте
Путин: необходимо совершенствовать поддержку участников СВО в спорте - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Путин: необходимо совершенствовать поддержку участников СВО в спорте
Необходимо совершенствовать систему поддержки и эффективного восстановления участников и ветеранов специальной военной операции в сфере спорта, уделять... РИА Новости Крым, 09.08.2025
2025-08-09T12:19
2025-08-09T12:19
новости сво
владимир путин (политик)
спорт
армия и флот
вооруженные силы россии
россия
общество
новости
ветераны сво
участники сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Необходимо совершенствовать систему поддержки и эффективного восстановления участников и ветеранов специальной военной операции в сфере спорта, уделять приоритетное внимание развитию спортивной инфраструктуры, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в субботу поздравил российских спортсменов и работников сферы физической культуры с Днем физкультурника. Телеграмма президента опубликована на сайте Кремля."Важно и дальше уделять приоритетное внимание созданию доступной, удобной и качественной спортивной инфраструктуры, проводить работу по организации физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий, направленных на развитие детского, юношеского, семейного спорта, укрепление здоровья представителей старшего поколения. И конечно, необходимо совершенствовать систему поддержки и эффективного восстановления участников и ветеранов специальной военной операции", - подчеркнул Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
Путин: необходимо совершенствовать поддержку участников СВО в спорте

Путин заявил о необходимости совершенствовать систему поддержки участников СВО в спорте

12:19 09.08.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Необходимо совершенствовать систему поддержки и эффективного восстановления участников и ветеранов специальной военной операции в сфере спорта, уделять приоритетное внимание развитию спортивной инфраструктуры, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в субботу поздравил российских спортсменов и работников сферы физической культуры с Днем физкультурника. Телеграмма президента опубликована на сайте Кремля.
"Важно и дальше уделять приоритетное внимание созданию доступной, удобной и качественной спортивной инфраструктуры, проводить работу по организации физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий, направленных на развитие детского, юношеского, семейного спорта, укрепление здоровья представителей старшего поколения. И конечно, необходимо совершенствовать систему поддержки и эффективного восстановления участников и ветеранов специальной военной операции", - подчеркнул Путин.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
