Путин: необходимо совершенствовать поддержку участников СВО в спорте
Путин: необходимо совершенствовать поддержку участников СВО в спорте - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Путин: необходимо совершенствовать поддержку участников СВО в спорте
Необходимо совершенствовать систему поддержки и эффективного восстановления участников и ветеранов специальной военной операции в сфере спорта, уделять... РИА Новости Крым, 09.08.2025
2025-08-09T12:19
2025-08-09T12:19
2025-08-09T12:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Необходимо совершенствовать систему поддержки и эффективного восстановления участников и ветеранов специальной военной операции в сфере спорта, уделять приоритетное внимание развитию спортивной инфраструктуры, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в субботу поздравил российских спортсменов и работников сферы физической культуры с Днем физкультурника. Телеграмма президента опубликована на сайте Кремля."Важно и дальше уделять приоритетное внимание созданию доступной, удобной и качественной спортивной инфраструктуры, проводить работу по организации физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий, направленных на развитие детского, юношеского, семейного спорта, укрепление здоровья представителей старшего поколения. И конечно, необходимо совершенствовать систему поддержки и эффективного восстановления участников и ветеранов специальной военной операции", - подчеркнул Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
