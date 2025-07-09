https://crimea.ria.ru/20250709/status-uchastnika-svo-teper-mozhno-podtverdit-za-neskolko-sekund-1147820624.html

Статус участника СВО теперь можно подтвердить за несколько секунд

Статус участника СВО теперь можно подтвердить за несколько секунд - РИА Новости Крым, 09.07.2025

Статус участника СВО теперь можно подтвердить за несколько секунд

В России разработали и запустили онлайн платформу, через которую можно мгновенно подтверждать участие военнослужащего в специальной военной операции для... РИА Новости Крым, 09.07.2025

2025-07-09T11:02

2025-07-09T11:02

2025-07-09T11:08

андрей белоусов

максут шадаев

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В России разработали и запустили онлайн платформу, через которую можно мгновенно подтверждать участие военнослужащего в специальной военной операции для получения им положенных федеральных и региональных льгот. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов.Срок обработки данных через платформу будет сокращен от предусмотренных регламентом четырех дней до нескольких секунд.По его мнению, это существенно ускорит получение федеральных и региональных льгот. Кроме того, благодаря новой системе участникам СВО и их семьям больше не потребуется приносить бумажные справки и документы, чтобы подтверждать право на положенные им меры поддержки – все будет проходить автоматически, подчеркнул министр обороны.На сегодняшний день пользователями Госуслуг онлайн сформировано свыше 110 тысяч справок об участии в СВО на основе сведений базы данных Минобороны РФ.Кроме того, для участников СВО и членов их семей на Госуслугах реализована возможность подать заявление в учебное учреждение онлайн и подтвердить свою льготу с помощью электронной справки участника СВО – такой возможностью воспользовалось уже более восьми тысяч абитуриентов, добавили на совещании."Их (мер поддержки участников СВО – ред.) достаточно много, более 7300. Работа заключалась в следующем – понять, насколько их можно типизировать, чтобы, находясь в любом субъекте РФ, участник СВО, обратившись через Госуслуги или придя в МФЦ, мог получить сразу необходимые услуги по единому стандарту", – уточнил директор департамента Минэкономразвития РФ Кирилл Албычев.Ране сообщалось, что Комитет Совета Федерации по социальной политике поддержал закон о расширении перечня граждан, имеющих право на присвоение статуса ветерана боевых действий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получит почти 6 млн на поддержку агропроектов ветеранов СВО"Возрождение": как в Крыму ветеранов СВО возвращают к жизниВ России поддержат инвестпроекты на приграничных территориях

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей белоусов, максут шадаев, министерство обороны рф, минцифры рф, ветераны сво, участники сво, новости сво, новости, госуслуги, мфц