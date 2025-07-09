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Статус участника СВО теперь можно подтвердить за несколько секунд - РИА Новости Крым, 09.07.2025
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Статус участника СВО теперь можно подтвердить за несколько секунд
Статус участника СВО теперь можно подтвердить за несколько секунд - РИА Новости Крым, 09.07.2025
Статус участника СВО теперь можно подтвердить за несколько секунд
В России разработали и запустили онлайн платформу, через которую можно мгновенно подтверждать участие военнослужащего в специальной военной операции для... РИА Новости Крым, 09.07.2025
2025-07-09T11:02
2025-07-09T11:08
андрей белоусов
максут шадаев
министерство обороны рф
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госуслуги
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В России разработали и запустили онлайн платформу, через которую можно мгновенно подтверждать участие военнослужащего в специальной военной операции для получения им положенных федеральных и региональных льгот. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов.Срок обработки данных через платформу будет сокращен от предусмотренных регламентом четырех дней до нескольких секунд.По его мнению, это существенно ускорит получение федеральных и региональных льгот. Кроме того, благодаря новой системе участникам СВО и их семьям больше не потребуется приносить бумажные справки и документы, чтобы подтверждать право на положенные им меры поддержки – все будет проходить автоматически, подчеркнул министр обороны.На сегодняшний день пользователями Госуслуг онлайн сформировано свыше 110 тысяч справок об участии в СВО на основе сведений базы данных Минобороны РФ.Кроме того, для участников СВО и членов их семей на Госуслугах реализована возможность подать заявление в учебное учреждение онлайн и подтвердить свою льготу с помощью электронной справки участника СВО – такой возможностью воспользовалось уже более восьми тысяч абитуриентов, добавили на совещании."Их (мер поддержки участников СВО – ред.) достаточно много, более 7300. Работа заключалась в следующем – понять, насколько их можно типизировать, чтобы, находясь в любом субъекте РФ, участник СВО, обратившись через Госуслуги или придя в МФЦ, мог получить сразу необходимые услуги по единому стандарту", – уточнил директор департамента Минэкономразвития РФ Кирилл Албычев.Ране сообщалось, что Комитет Совета Федерации по социальной политике поддержал закон о расширении перечня граждан, имеющих право на присвоение статуса ветерана боевых действий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получит почти 6 млн на поддержку агропроектов ветеранов СВО"Возрождение": как в Крыму ветеранов СВО возвращают к жизниВ России поддержат инвестпроекты на приграничных территориях
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андрей белоусов, максут шадаев, министерство обороны рф, минцифры рф, ветераны сво, участники сво, новости сво, новости, госуслуги, мфц
Статус участника СВО теперь можно подтвердить за несколько секунд

Возможность мгновенно подтвердить статус участника СВО обеспечили Минобороны и Минцифры РФ

11:02 09.07.2025 (обновлено: 11:08 09.07.2025)
 
© РИА Новости КрымУдостоверение ветерана боевых действий
Удостоверение ветерана боевых действий - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В России разработали и запустили онлайн платформу, через которую можно мгновенно подтверждать участие военнослужащего в специальной военной операции для получения им положенных федеральных и региональных льгот. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов.
Срок обработки данных через платформу будет сокращен от предусмотренных регламентом четырех дней до нескольких секунд.

"Минобороны России совместно с Минцифры России обеспечили техническую возможность мгновенно подтверждать участие военнослужащего в специальной военной операции для получения им положенных федеральных и региональных льгот", – сообщил Белоусов на совещании по совершенствованию системы бездокументационного подтверждения льгот для участников СВО.

По его мнению, это существенно ускорит получение федеральных и региональных льгот. Кроме того, благодаря новой системе участникам СВО и их семьям больше не потребуется приносить бумажные справки и документы, чтобы подтверждать право на положенные им меры поддержки – все будет проходить автоматически, подчеркнул министр обороны.
"Мы проанализировали все меры поддержки на федеральном уровне и на уровне регионов и подготовили определенный план работ по их цифровой трансформации", – подтвердил готовность работы системы глава Минцифры Максут Шадаев.
На сегодняшний день пользователями Госуслуг онлайн сформировано свыше 110 тысяч справок об участии в СВО на основе сведений базы данных Минобороны РФ.
Кроме того, для участников СВО и членов их семей на Госуслугах реализована возможность подать заявление в учебное учреждение онлайн и подтвердить свою льготу с помощью электронной справки участника СВО – такой возможностью воспользовалось уже более восьми тысяч абитуриентов, добавили на совещании.
"Их (мер поддержки участников СВО – ред.) достаточно много, более 7300. Работа заключалась в следующем – понять, насколько их можно типизировать, чтобы, находясь в любом субъекте РФ, участник СВО, обратившись через Госуслуги или придя в МФЦ, мог получить сразу необходимые услуги по единому стандарту", – уточнил директор департамента Минэкономразвития РФ Кирилл Албычев.
Ране сообщалось, что Комитет Совета Федерации по социальной политике поддержал закон о расширении перечня граждан, имеющих право на присвоение статуса ветерана боевых действий.
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