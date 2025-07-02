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Статус ветерана боевых действий расширят для участников СВО и МЧС - РИА Новости Крым, 02.07.2025
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Статус ветерана боевых действий расширят для участников СВО и МЧС
Статус ветерана боевых действий расширят для участников СВО и МЧС - РИА Новости Крым, 02.07.2025
Статус ветерана боевых действий расширят для участников СВО и МЧС
Комитет Совета Федерации по социальной политике поддержал закон о расширении перечня граждан, имеющих право на присвоение статуса ветерана боевых действий,... РИА Новости Крым, 02.07.2025
2025-07-02T11:29
2025-07-02T11:30
совет федерации
закон и право
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Комитет Совета Федерации по социальной политике поддержал закон о расширении перечня граждан, имеющих право на присвоение статуса ветерана боевых действий, сообщает пресс-служба Совфеда.Целью инициативы является повышение социальной защищенности лиц, принимавших участие в специальной военной операции.Согласно новой редакции, статус ветерана боевых действий будет присваиваться сотрудникам МЧС, занимавшимся разминированием территорий в новых регионах, а также гражданским лицам, командированным в зону СВО, при условии наличия особых заслуг и совокупного срока работы не менее шести месяцев (либо досрочной откомандировки по уважительным причинам).Впервые законопроект был рассмотрен в декабре прошлого года, однако тогда Совет Федерации его отклонил в связи с тем, что отдельные его положения вызвали вопросы, в том числе со стороны граждан и представителей органов власти воссоединенных регионов.Ранее правительство РФ поддержало законопроект, согласно которому участники спецоперации и члены их семей освобождаются от уплаты госпошлины при обращении в суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области утвердили новые меры поддержки ветеранов трудаУчастников СВО хотят освободить от госпошлины при обращении в судВыдача земли участникам СВО - когда в Крыму начнется новый этап
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совет федерации, закон и право, ветераны сво, ветераны, новости сво, новости
Статус ветерана боевых действий расширят для участников СВО и МЧС

Совфед одобрил закон о признании ветеранами участников СВО в Донбассе и Новороссии

11:29 02.07.2025 (обновлено: 11:30 02.07.2025)
 
© РИА Новости КрымУдостоверение ветерана боевых действий
Удостоверение ветерана боевых действий - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Комитет Совета Федерации по социальной политике поддержал закон о расширении перечня граждан, имеющих право на присвоение статуса ветерана боевых действий, сообщает пресс-служба Совфеда.
Целью инициативы является повышение социальной защищенности лиц, принимавших участие в специальной военной операции.
Согласно новой редакции, статус ветерана боевых действий будет присваиваться сотрудникам МЧС, занимавшимся разминированием территорий в новых регионах, а также гражданским лицам, командированным в зону СВО, при условии наличия особых заслуг и совокупного срока работы не менее шести месяцев (либо досрочной откомандировки по уважительным причинам).
Также статус ветерана боевых действий может быть присвоен гражданским лицам, командируемым в зону СВО на срок не менее полугода для выполнения задач на территориях Украины, ДНР, ЛНР с 24 февраля 2022 года, также Запорожской и Херсонской областей — с 30 сентября 2022 года — и имеющим особые заслуги.
Впервые законопроект был рассмотрен в декабре прошлого года, однако тогда Совет Федерации его отклонил в связи с тем, что отдельные его положения вызвали вопросы, в том числе со стороны граждан и представителей органов власти воссоединенных регионов.
Ранее правительство РФ поддержало законопроект, согласно которому участники спецоперации и члены их семей освобождаются от уплаты госпошлины при обращении в суд.
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