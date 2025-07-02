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Статус ветерана боевых действий расширят для участников СВО и МЧС

Статус ветерана боевых действий расширят для участников СВО и МЧС - РИА Новости Крым, 02.07.2025

Статус ветерана боевых действий расширят для участников СВО и МЧС

Комитет Совета Федерации по социальной политике поддержал закон о расширении перечня граждан, имеющих право на присвоение статуса ветерана боевых действий,... РИА Новости Крым, 02.07.2025

2025-07-02T11:29

2025-07-02T11:29

2025-07-02T11:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Комитет Совета Федерации по социальной политике поддержал закон о расширении перечня граждан, имеющих право на присвоение статуса ветерана боевых действий, сообщает пресс-служба Совфеда.Целью инициативы является повышение социальной защищенности лиц, принимавших участие в специальной военной операции.Согласно новой редакции, статус ветерана боевых действий будет присваиваться сотрудникам МЧС, занимавшимся разминированием территорий в новых регионах, а также гражданским лицам, командированным в зону СВО, при условии наличия особых заслуг и совокупного срока работы не менее шести месяцев (либо досрочной откомандировки по уважительным причинам).Впервые законопроект был рассмотрен в декабре прошлого года, однако тогда Совет Федерации его отклонил в связи с тем, что отдельные его положения вызвали вопросы, в том числе со стороны граждан и представителей органов власти воссоединенных регионов.Ранее правительство РФ поддержало законопроект, согласно которому участники спецоперации и члены их семей освобождаются от уплаты госпошлины при обращении в суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области утвердили новые меры поддержки ветеранов трудаУчастников СВО хотят освободить от госпошлины при обращении в судВыдача земли участникам СВО - когда в Крыму начнется новый этап

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации, закон и право, ветераны сво, ветераны, новости сво, новости